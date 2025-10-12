12 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Impresionante choque múltiple en Retiro: perdió el control y embistió a cuatro autos y un colectivo

El conductor de una camioneta Kia blanca impactó desde atrás contra varios vehículos que esperaban en el semáforo de Santa Fe y Cerrito. Los heridos, uno de ellos de gravedad, fueron trasladados a los hospitales Fernández y Rivadavia.

Por

La peor parte la llevó el Renault Kwid, con severos daños, y cuyo conductor fue trasladado al Hospital Fernández con politraumatismos.

C5N

La esquina de Santa Fe y Cerrito, en el barrio porteño de Retiro, fue escenario de un impactante choque durante las primeras horas del domingo, cuando el conductor de una camioneta Kia perdió el control sobre la avenida e impactó contra cuatro vehículos que esperaban en el semáforo mano al Bajo. Los heridos, uno de ellos de gravedad, fueron trasladados a los hospitales Fernández y Rivadavia.

La realización de la carrera Gran Fondo Argentina implica el cierre de varias autopistas en la Ciudad de Buenos Aires.
Te puede interesar:

Cierre de las autopistas porteñas este domingo: cuándo se podrá volver a circular

Cuatro autos (dos Renault Logan, un Chevrolet y un Renault Kwid) y un interno de la línea 17 sufrieron daños de diversa magnitud. La peor parte se la llevó el Kwid, con un estado al que la aseguradora probablemente considere "destrucción total". Además, su conductor sufrió graves traumatismos y fue trasladado al Hospital Fernández.

Por otra parte, en el colectivo viajaban unos 20 pasajeros, y algunos de ellos debieron ser derivados al Hospital Rivadavia con lesiones menores.

Según revelaron testigos del hecho al cronista de C5N Mariano Onega, tras el choque, el conductor del Kia y su acompañante intentaron huir del lugar. A media mañana todavía no se le había realizado el control de alcoholemia a quien manejaba, que se encontraba demorado y aguardando dentro de un móvil policial. Personas que presenciaron lo ocurrido plantearon que el hombre "no estaba con todas las luces" para conducir.

Embed
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El paro de la línea 148 continúa desde el martes.

Los trabajadores de la línea 148 mantienen la medida de fuerza y sigue sin prestar servicio

Paro de colectivos en el AMBA.

Paro de colectivos en el AMBA: trabajadores de la línea 148 mantienen la medida de fuerza

Pilar tiene que juntar fondos para continuar su tratamiento contra la leucemia en Roma

Tiene 9 años y lucha contra la leucemia desde los 5: ahora, necesita ayuda para realizar un tratamiento innovador en Roma

Ocurrió en Villa Serrana. Varias personas resultaron heridas y debieron ser evacuadas. 

Tragedia en una iglesia evangelista de Córdoba: una nena de 1 año y otra de 5 murieron en un incendio

A través de decretos, se fueron generando varios Feriados este mes

Decretan feriado para el miércoles 15 de octubre: quiénes lo pueden disfrutar

La Ciudad de Buenos Aires podría recibir chaparrones este domingo.

Llega la ciclogénesis: hay alerta por tormentas y ráfagas en Buenos Aires y otras 9 provincias

Rating Cero

Pampita marcó tendencia con un look ligero y descontracturado.

El look fresco de Pampita durante un paseo: un vestido color chocolate con espalda descubierta

Se encuentra viviendo un gran momento profesional.

La impresionante transformación de Demi Moore: se ve mucho más joven

El guionista de Los Vengadores, Zak Penn, relató en su día a The Hollywood Reporter cómo la intención original era que Thor tuviera un papel muy reducido en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Este superhéroe de Marvel tenía planes muy distintos pero su actor hizo que sea clave para los Vengadores: quién es

Ahora llegó un nuevo lanzamiento de Corea del Sur, se trata de la serie El genio y los deseos, que está siendo furor en Netflix. Una serie televisiva de comedia y romance.
play

El genio y los deseos es el k-drama del momento en Netflix: cuál es la historia

Una serie de época situada en Suecia muestra la historia de las mujeres policías y es tendencia en Netflix
play

Esta serie de época situada en Suecia muestra la historia de las mujeres policias y es tendencia en Netflix: cómo se llama

Esta serie francesa de época tiene solo ocho capítulos.
play

Asesino, traición y pocos capítulos: esta es la serie de Netflix que le encanta a todos

últimas noticias

La configuración es reversible y ofrece mayor control sobre la información personal.

Adiós a Facebook: cómo restringir mi perfil

Hace 10 minutos
Qué emojis de Whatsapp son los más usados por las personas infieles según la inteligencia artificial

Qué emojis de Whatsapp son los más usados por las personas infieles según la inteligencia artificial

Hace 21 minutos
Ocurrió en Villa Serrana. Varias personas resultaron heridas y debieron ser evacuadas. 

Tragedia en una iglesia evangelista de Córdoba: una nena de 1 año y otra de 5 murieron en un incendio

Hace 30 minutos
El club planea repatriarlo como parte de su estrategia de apostar por jóvenes formados en su cantera.

Bombazo: el futbolista de la Selección argentina que podría jugar en Real Madrid

Hace 42 minutos
play

Impresionante choque múltiple en Retiro: perdió el control y embistió a cuatro autos y un colectivo

Hace 46 minutos