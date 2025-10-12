Impresionante choque múltiple en Retiro: perdió el control y embistió a cuatro autos y un colectivo El conductor de una camioneta Kia blanca impactó desde atrás contra varios vehículos que esperaban en el semáforo de Santa Fe y Cerrito. Los heridos, uno de ellos de gravedad, fueron trasladados a los hospitales Fernández y Rivadavia. Por







La peor parte la llevó el Renault Kwid, con severos daños, y cuyo conductor fue trasladado al Hospital Fernández con politraumatismos. C5N

La esquina de Santa Fe y Cerrito, en el barrio porteño de Retiro, fue escenario de un impactante choque durante las primeras horas del domingo, cuando el conductor de una camioneta Kia perdió el control sobre la avenida e impactó contra cuatro vehículos que esperaban en el semáforo mano al Bajo. Los heridos, uno de ellos de gravedad, fueron trasladados a los hospitales Fernández y Rivadavia.

Cuatro autos (dos Renault Logan, un Chevrolet y un Renault Kwid) y un interno de la línea 17 sufrieron daños de diversa magnitud. La peor parte se la llevó el Kwid, con un estado al que la aseguradora probablemente considere "destrucción total". Además, su conductor sufrió graves traumatismos y fue trasladado al Hospital Fernández.

Por otra parte, en el colectivo viajaban unos 20 pasajeros, y algunos de ellos debieron ser derivados al Hospital Rivadavia con lesiones menores.

Según revelaron testigos del hecho al cronista de C5N Mariano Onega, tras el choque, el conductor del Kia y su acompañante intentaron huir del lugar. A media mañana todavía no se le había realizado el control de alcoholemia a quien manejaba, que se encontraba demorado y aguardando dentro de un móvil policial. Personas que presenciaron lo ocurrido plantearon que el hombre "no estaba con todas las luces" para conducir.