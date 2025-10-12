12 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Insólito: una tormenta de tierra generó un choque múltiple en una ruta de Santa Fe

El hecho se produjo a la altura de Centeno, mientras se registraban dificultades de visibilidad. Un total de tres personas fueron asistidas.

Por
El hecho se produjo en la ruta 34.

El hecho se produjo en la ruta 34.

X (@mariogaloppo)

Un total de tres camiones y un automóvil protagonizaron un accidente sobre la Ruta 34, a la altura del pueblo santafesino de Centeno, luego de una tormenta de tierra que dificultó la visibilidad en la zona. Por el hecho, tres personas fueron asistidas en un hospital.

Martín Sebastián Palacios junto al Toyota Corolla.
Te puede interesar:

El chofer de Uber que llevó a Pablo Laurta a Córdoba está desaparecido y su auto apareció incendiado

Un testigo del suceso advirtió que el accidente se produjo "muy de golpe y de repente". Además, se refirió a los vehículos y detalló que el suceso "lo provocó un camión que venía delante nuestro, que ya estaba cruzado en la ruta".

En tal sentido, previo a declarar en una subcomisaría santafesina, marcó cómo se produjo el impacto: "La visibilidad no ayudaba mucho, nosotros disminuimos la velocidad a 40, y nos encontramos con un camión de golpe, y los esquivamos hacia la derecha. Y el que venía atrás de nosotros no lo vio y se lo comió".

"Lo que hicimos nosotros con la camioneta es corrernos a unos 50 metros, 100 de la ruta, bajarnos y correr, y sentíamos las explosiones de los choques del auto que venía atrás", agregó en esta línea.

También remarcó "hubo un camión que embistió una Suran por delante. Estábamos camino a Rafaela, teníamos que ir a cumplir un show. Gracias a Dios las seis personas que estamos dentro de la combi estamos bien

Impresionante choque múltiple en Retiro: perdió el control y embistió a cuatro autos y un colectivo

La esquina de Santa Fe y Cerrito, en el barrio porteño de Retiro, fue escenario de un impactante choque durante las primeras horas del domingo, cuando el conductor de una camioneta Kia perdió el control sobre la avenida e impactó contra cuatro vehículos que esperaban en el semáforo mano al Bajo. Los heridos, uno de ellos de gravedad, fueron trasladados a los hospitales Fernández y Rivadavia.

Cuatro autos (dos Renault Logan, un Chevrolet y un Renault Kwid) y un interno de la línea 17 sufrieron daños de diversa magnitud. La peor parte se la llevó el Kwid, con un estado al que la aseguradora probablemente considere "destrucción total". Además, su conductor sufrió graves traumatismos y fue trasladado al Hospital Fernández.

Por otra parte, en el colectivo viajaban unos 20 pasajeros, y algunos de ellos debieron ser derivados al Hospital Rivadavia con lesiones menores.

Según revelaron testigos del hecho al cronista de C5N Mariano Onega, tras el choque, el conductor del Kia y su acompañante intentaron huir del lugar. A media mañana todavía no se le había realizado el control de alcoholemia a quien manejaba, que se encontraba demorado y aguardando dentro de un móvil policial. Personas que presenciaron lo ocurrido plantearon que el hombre "no estaba con todas las luces" para conducir.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Agustín Laje y Nicolás Márquez en la presentación del libro en Uruguay.

El presunto doble femicida organizó en 2018 un evento con Agustín Laje y Nicolás Márquez

El logo de Varones Unidos: Regnum tuum significa tu reino en latín.

"Varones Unidos", el grupo antifeminista uruguayo en el que militaba Pablo Laurta

Fin de la huida: así detuvieron a Pablo Laurta, el hombre acusado de doble femicidio que escapó con su hijo

Fin de la huida: así detuvieron a Pablo Laurta, el hombre acusado de doble femicidio que escapó con su hijo

Luna Giardina, una de las víctimas del doble femicidio.

"Todos los psicópatas son asesinos": los escalofriantes últimos posteos de la madre asesinada

play

Córdoba: hallaron al niño que era buscado y detuvieron a su padre por doble femicidio

Está señalado como el autor del femicidio de la madre y abuela de su hijo, Pedro  

Quién es Pablo Laurta, el presunto autor del doble crimen de Córdoba que habría secuestrado a su hijo

Rating Cero

Nico Vázquez ya no quiere ocultar más su vínculo con Dai Fernández.

Nico Vázquez confirmó su romance con Dai Fernández: "Es algo de hace días..."

Warner Bros. Discovery rechazó la primera oferta de Paramount.

Warner Bros. rechazó la primera oferta de Paramount: de cuánto fue la propuesta

¿Hay chances de que llegue la película 23 Jump Street?

Channing Tatum ilusionó a los fans con 23 Jump Street: "El problema es..."

Rusherking puso en pausa su carrera en la música.

Rusherking se alejó de la música por tiempo indefinido: cuál será su nuevo trabajo

Wanda Nara sorprendió con su revelación sobre Maxi López.

Wanda Nara expuso a Maxi López en la previa a MasterChef Celebrity: "Contrato millonario..."

La Voz Argentina llega a su fin tras varios meses de competencia.

Se filtró quién ganará La Voz Argentina: Telefe busca ocultarlo

últimas noticias

Nico Vázquez ya no quiere ocultar más su vínculo con Dai Fernández.

Nico Vázquez confirmó su romance con Dai Fernández: "Es algo de hace días..."

Hace 4 minutos
Luis Caputo defendió el acuerdo con Estados Unidos: No hay pérdida de soberanía, es un beneficio mutuo

Luis Caputo aseguró el acuerdo con Estados Unidos: "No hay pérdida de soberanía, es un beneficio mutuo"

Hace 10 minutos
El hecho se produjo en la ruta 34.

Insólito: una tormenta de tierra generó un choque múltiple en una ruta de Santa Fe

Hace 29 minutos
Warner Bros. Discovery rechazó la primera oferta de Paramount.

Warner Bros. rechazó la primera oferta de Paramount: de cuánto fue la propuesta

Hace 31 minutos
¿Hay chances de que llegue la película 23 Jump Street?

Channing Tatum ilusionó a los fans con 23 Jump Street: "El problema es..."

Hace 1 hora