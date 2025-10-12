Insólito: una tormenta de tierra generó un choque múltiple en una ruta de Santa Fe

El hecho se produjo a la altura de Centeno, mientras se registraban dificultades de visibilidad. Un total de tres personas fueron asistidas.

Un total de tres camiones y un automóvil protagonizaron un accidente sobre la Ruta 34 , a la altura del pueblo santafesino de Centeno , luego de una tormenta de tierra que dificultó la visibilidad en la zona. Por el hecho, tres personas fueron asistidas en un hospital.

Un testigo del suceso advirtió que el accidente se produjo "muy de golpe y de repente". Además, se refirió a los vehículos y detalló que el suceso "lo provocó un camión que venía delante nuestro, que ya estaba cruzado en la ruta".

En tal sentido, previo a declarar en una subcomisaría santafesina, marcó cómo se produjo el impacto: "La visibilidad no ayudaba mucho, nosotros disminuimos la velocidad a 40, y nos encontramos con un camión de golpe, y los esquivamos hacia la derecha. Y el que venía atrás de nosotros no lo vio y se lo comió".

"Lo que hicimos nosotros con la camioneta es corrernos a unos 50 metros, 100 de la ruta, bajarnos y correr, y sentíamos las explosiones de los choques del auto que venía atrás" , agregó en esta línea.

También remarcó "hubo un camión que embistió una Suran por delante. Estábamos camino a Rafaela, teníamos que ir a cumplir un show. Gracias a Dios las seis personas que estamos dentro de la combi estamos bien

La esquina de Santa Fe y Cerrito, en el barrio porteño de Retiro, fue escenario de un impactante choque durante las primeras horas del domingo, cuando el conductor de una camioneta Kia perdió el control sobre la avenida e impactó contra cuatro vehículos que esperaban en el semáforo mano al Bajo. Los heridos, uno de ellos de gravedad, fueron trasladados a los hospitales Fernández y Rivadavia.

Cuatro autos (dos Renault Logan, un Chevrolet y un Renault Kwid) y un interno de la línea 17 sufrieron daños de diversa magnitud. La peor parte se la llevó el Kwid, con un estado al que la aseguradora probablemente considere "destrucción total". Además, su conductor sufrió graves traumatismos y fue trasladado al Hospital Fernández.

Por otra parte, en el colectivo viajaban unos 20 pasajeros, y algunos de ellos debieron ser derivados al Hospital Rivadavia con lesiones menores.

Según revelaron testigos del hecho al cronista de C5N Mariano Onega, tras el choque, el conductor del Kia y su acompañante intentaron huir del lugar. A media mañana todavía no se le había realizado el control de alcoholemia a quien manejaba, que se encontraba demorado y aguardando dentro de un móvil policial. Personas que presenciaron lo ocurrido plantearon que el hombre "no estaba con todas las luces" para conducir.