El Indio Solari se sumó a una campaña solidaria por los incendios en Chubut El músico difundió en sus redes una colecta impulsada por la Brigada Solidaria del Centro Cultural Keuken Aonikenk, luego de que se destruyera su equipo de recarga de agua durante el incendio en Epuyén.







Carlos “El Indio” Solari se sumó a una campaña solidaria para colaborar con el combate de los incendios forestales en Chubut. Lo hizo a través de sus historias de Instagram, donde compartió una publicación realizada por la cantante Valentina Cooke, en apoyo a la Brigada Solidaria para la Contención de Incendios del Centro Cultural Keuken Aonikenk.

En la historia difundida por Solari se convoca a donar o difundir una colecta destinada a reunir 10 millones de pesos para la compra de una bomba de gran tamaño y sus respectivas mangueras, equipamiento clave para montar puntos de recarga hídrica en zonas montañosas de difícil acceso. “Incendios en la Patagonia. Necesitamos rearmar nuestro equipo de recarga de agua. Si podés donar o difundir ya estás ayudando”, señala el texto compartido.

Historia Indio Solari Por su parte, Cooke acompañó la publicación con un mensaje personal: “Son amigos míos que dejan la vida para salvar casas y bosque del fuego”, escribió, al explicar el trabajo que realiza la brigada en los incendios que afectan a la región.

La Brigada Solidaria del Centro Cultural Keuken Aonikenk cumple una función específica y fundamental durante los incendios: el transporte y abastecimiento de agua. Una de las estrategias centrales es la creación de puntos de recarga hídrica, espacios estratégicamente ubicados que permiten reducir los tiempos de recarga, aumentar la eficiencia de los operativos, llegar a zonas de difícil acceso y sostener la defensa de viviendas, además de ordenar la logística entre bomberos, brigadistas y otros organismos.

Según detallaron desde la organización, el equipamiento con el que contaban había sido adquirido íntegramente por el centro cultural y ya fue utilizado en distintos focos, como Barrio Usina, Mallín, Epuyén y Puerto Patriada. Sin embargo, durante tareas de recarga en el incendio de Epuyén, el equipo se destruyó por completo.