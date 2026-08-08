Video: así fue la última aparición pública de Jorge junto a Lionel Messi con el Inter Miami

Tras confirmarse la noticia de la muerte del papá de La Pulga, en redes sociales fanáticos rescataron emotivos momentos de la familia Messi, entre ellos el último partido que compartieron en 2025.

Jorge Messi falleció a las 2 de la mañana del sábado en un sanatorio de Rosario.

Tras la noticia de la muerte de Jorge, papá de Lionel Messi, durante la madrugada del sábado en un sanatorio de Rosario, en redes sociales comenzaron a circulas imágenes y videos de su última aparición pública junto a su hijo en un partido del Inter Miami en Estados Unidos.

En noviembre de 2025 una cuenta de X compartió un video de la MLS , donde se podía ver a Lionel Messi al terminar el partido entre el Inter Miami y Nashville por los playoffs . Si bien la cuenta escribió un tierno posteo dedicado a Messi y a su mamá Celia, hoy tras confirmarse la muerte de su papá Jorge cobra otro significado.

"Lionel Messi lanzó su camiseta del partido a su mamá, quien se veía emocionada después de que Messi registrara su asistencia número 400 en su carrera", acompañaron el clip en el que Lionel saluda a sus hijos, a su esposa Antonela, a su mamá y especialmente a Jorge.

Apenas comenzó el Mundial 2026 el capitán de la Selección se quebró en la cancha en pleno partido contra Argelia y en rueda de prensa explicó que se debió a que venía atravesando unos “días difíciles y complicados” . "La verdad que (las lágrimas) por la familia más que nada. Porque, bueno, siempre está ahí, siempre acompaña. Ahora estamos en un momento difícil" , reveló el rosarino durante una nota con Juan Pablo Sorín.

Esto llevó a que en internet y en varios medios circulen todo tipo de rumores y fake news, por lo que la familia tuvo que salir a aclarar cómo se encontraba Jorge y a desestimar cualquier tipo de información que no sea compartida por las cuentas oficiales.

Sin embargo, durante la madrugada del sábado 8 de agosto Jorge Messi falleció en el Sanatorio Centro, en la ciudad de Rosario, a los 68 años.

Comunicado del sanatorio donde murió Jorge Messi en Rosario

SANATORIO CENTRO, a través de su Director Médico, cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente JORGE MESSI, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha, a las 02:00 hs.

Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias.

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento.

El desgarrador comunicado de Newell's por la muerte de Jorge Messi: "Hasta siempre"

Ante la triste noticia del fallecimiento de Jorge Messi, el papá de Lionel, el Club Atlético Newell's Old Boys publicó un comunicado oficial en sus redes sociales con la noticia. “¡Hasta siempre, Leproso!”. Por su parte, desde la familia todavía no emitieron palabras.

“Despedimos con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario. Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi”, indicó el posteo.

Y agregaron: “Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini. Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial”.