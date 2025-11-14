14 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Imágenes sensibles: la escalofriante radiografía del hombre apuñalado en la cabeza con una llave de auto

Jonathan Smith terminó gravemente herido, después de que Gastón Omar Álvarez lo atacara en medio de una pelea en un partido de fútbol femenino. El hombre tuvo que ser intervenido de urgencia en el Hospital El Cruce y se encuentra fuera de peligro.

Por

La pelea quedó registrada en un video que se viralizó en redes sociales. 

En las últimas horas, se conoció la escalofriante imagen de la radiografía del hombre apuñalado en la cabeza con una llave de auto. Jonathan Smith terminó gravemente herido, después de que Gastón Omar Álvarez lo atacara en medio de una pelea en un partido de fútbol femenino.

agresion demencial en palermo: le pego una patada a una nena de 6 anos en la calle
Te puede interesar:

Agresión demencial en Palermo: le pegó una patada a una nena de 6 años en la calle

Un violento enfrentamiento ocurrió en el Club GEVE de Berazategui, que comenzó como una discusión entre padres y escaló a una pelea brutal que terminó con Gastón Omar Álvarez clavándole la llave de su auto a Jonathan "El Corto" Smith.

Álvarez es un referente del fútbol infantil en la localidad bonaerense, terminó detenido, y la investigación está bajo la carátula de tentativa de homicidio e interviene la UFI descentralizada N° 3 de Berazategui.

Mientras que Smith, exmediocampista de Club Atlético General Lamadrid fue trasladado de urgencia al hospital El Cruce, donde lo intervinieron quirúrgicamente. Por suerte, y aunque la herida se produjo en una zona extremadamente delicada, las últimas informaciones de los profesionales médicos indican que la operación fue exitosa.

Radiografía ataque llave 14-11-25

Terror en Berazategui: quién es el hombre que le clavó una llave en la cabeza a un jugador de General Lamadrid

Según informaron medios locales, el acusado, apodado como “Taty”, tiene trayectoria en el ambiente del fútbol infantil de Berazategui, ya que sus hijos formaron parte de distintos clubes. Incluso, no sería la primera vez que participa en un hecho de violencia.

De acuerdo a lo que comparte en sus redes sociales, Álvarez vive en la localidad bonaerense de Plátanos y se dedica a la venta de distintos productos de almacén. La investigación está bajo la carátula de tentativa de homicidio e interviene la UFI descentralizada N° 3 de Berazategui.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Impactante explosión de un caño de agua en Paraná: dos trabajadores resultaron heridos

Este mes se generará un fin de semana XXL gracias a dos Feriados

Fin de semana extra largo: por qué será feriado el martes 25 de noviembre y quiénes tendrán más días libres

Las provincias bajo alerta son Neuquén, Mendoza, San Luis y San Juan. 

Vuelven las tormentas para el fin de semana en AMBA: ¿a qué hora llueve?

Científicos argentinos realizaron un hallazgo vinculado a la diabetes.
play

Día mundial de la Diabetes: un hallazgo argentino podría ayudar a cuidar las células productoras de insulina

La medida permitirá iniciar de manera automática acciones penales y patrimoniales contra quienes provoquen incendios, ya sea por negligencia o intencionalidad. 

La provincia de Río Negro declaró la emergencia de incendios: se prohibió hacer fuego al aire libre

Referente del fútbol infantil en Berazategui, ya estuvo involucrado en otros hechos de violencia.

Terror en Berazategui: quién es el hombre que le clavó una llave en la cabeza a un jugador de General Lamadrid

Rating Cero

Bad Bunny impacta con su estilo, y el perfume es parte fundamental.

Este es el perfume favorito de Bad Bunny: cuánto sale en Argentina

La hoja de ruta de la franquicia de superhéroes para los próximos años incluye una serie de producciones donde los villanos tendrán un papel central.

No será el único: Marvel prepara el regreso de más villanos además de Dr Doom

La serie logró cautivar tanto a los fanáticos del thriller como a los seguidores del drama nórdico.
play

Mentiras, culpa y apariencias engañosas: la miniserie de 6 capítulos que la rompe en Netflix

Esta película combina humor y dolor en una oda a la amistad.
play

Fue estrenada en 2019 y pocos la conocen: es una de las mejores producciones que vas a ver en Netflix

La propia Moria reaccionó con entusiasmo ante los avances.

La impresionante transformación de Sofía Gala para la biopic de Moria Casán

Liam y Noel, juntos a pesar de las diferencias, listos para sus shows en River. 

Oasis en River: Noel Gallagher ya está en Buenos Aires para los esperados shows

últimas noticias

Agresión demencial en Palermo: le pegó una patada a una nena de 6 años en la calle

Agresión demencial en Palermo: le pegó una patada a una nena de 6 años en la calle

Hace 23 minutos
Argentina buscará el pase a octavos en el Mundial sub 17

Mundial Sub 17: la Selección argentina enfrenta a México en Doha

Hace 34 minutos
Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  

Cuáles son las obras sociales a las que pueden acceder los monotributistas en noviembre 2025

Hace 57 minutos
play

Impactante explosión de un caño de agua en Paraná: dos trabajadores resultaron heridos

Hace 1 hora
Estas alternativas permiten seguir generando ahorro cotidiano mientras se aguarda el regreso del descuento en carnicerías.

Cuándo vuelve el descuento en carnicerías de Cuenta DNI

Hace 1 hora