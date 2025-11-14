La pelea quedó registrada en un video que se viralizó en redes sociales.

En las últimas horas, se conoció la escalofriante imagen de la radiografía del hombre apuñalado en la cabeza con una llave de auto. Jonathan Smith terminó gravemente herido, después de que Gastón Omar Álvarez lo atacara en medio de una pelea en un partido de fútbol femenino.

Un violento enfrentamiento ocurrió en el Club GEVE de Berazategui, que comenzó como una discusión entre padres y escaló a una pelea brutal que terminó con Gastón Omar Álvarez clavándole la llave de su auto a Jonathan "El Corto" Smith.

Álvarez es un referente del fútbol infantil en la localidad bonaerense, terminó detenido, y la investigación está bajo la carátula de tentativa de homicidio e interviene la UFI descentralizada N° 3 de Berazategui.

Mientras que Smith, exmediocampista de Club Atlético General Lamadrid fue trasladado de urgencia al hospital El Cruce, donde lo intervinieron quirúrgicamente. Por suerte, y aunque la herida se produjo en una zona extremadamente delicada, las últimas informaciones de los profesionales médicos indican que la operación fue exitosa.

Radiografía ataque llave 14-11-25 Terror en Berazategui: quién es el hombre que le clavó una llave en la cabeza a un jugador de General Lamadrid Según informaron medios locales, el acusado, apodado como “Taty”, tiene trayectoria en el ambiente del fútbol infantil de Berazategui, ya que sus hijos formaron parte de distintos clubes. Incluso, no sería la primera vez que participa en un hecho de violencia.

De acuerdo a lo que comparte en sus redes sociales, Álvarez vive en la localidad bonaerense de Plátanos y se dedica a la venta de distintos productos de almacén. La investigación está bajo la carátula de tentativa de homicidio e interviene la UFI descentralizada N° 3 de Berazategui.