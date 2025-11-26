Tucumán: un niño de 13 años apuñaló en el pecho a una compañera de la escuela La joven fue atacada con un cuchillo y terminó internada en el Hospital de Niños. La Fiscalía caratuló el caso como “tentativa de homicidio" e investigan cómo llegó el arma hasta allá. Por + Seguir en







La niña está fuera de peligro. Redes sociales

Un niño de 13 años llevó un cuchillo al colegio y apuñaló en el pecho a una compañera de grado de la misma edad en pleno horario de clases. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital de Niños, pero se confirmó que se encuentra fuera de peligro.

El hecho ocurrió el martes a las 17 en el último recreo de la jornada. Según La Gaceta, el chicho que atacó a la joven, lo hizo con un cuchillo de 30 centímetros de largo y, a pesar se dio a conocer el hecho, una ambulancia llegó al colegio y derivó a la niña.

La médica de guardia confirmó que la herida no puso en riesgo su vida, pero que la paciente quedó internada bajo observación, estable y fuera de peligro. Mientras que, el aula quedó preservada para que la Policía de Tucumán revise las cosas y secuestraron el arma blanca que utilizó el niño de 13 años.

La Unidad Fiscal Criminal N°1, fue notificada y caratuló el caso como tentativa de homicidio. Luego, el caso pasó a Unidad Fiscal de Homicidios de la 11° Nominación. La misma ordenó la intervención del laboratorio de criminalística y dispuso que se tome declaración a la directora de la escuela.

La adolescente no recibió el alta médica, pero todavía debe ser revisada una vez más. Por su parte, buscan determinar las circunstancias y cómo fue que ingresó el arma blanca al colegio.