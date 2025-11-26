26 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Tucumán: un niño de 13 años apuñaló en el pecho a una compañera de la escuela

La joven fue atacada con un cuchillo y terminó internada en el Hospital de Niños. La Fiscalía caratuló el caso como “tentativa de homicidio" e investigan cómo llegó el arma hasta allá.

Por
La niña está fuera de peligro.

La niña está fuera de peligro.

Redes sociales

Un niño de 13 años llevó un cuchillo al colegio y apuñaló en el pecho a una compañera de grado de la misma edad en pleno horario de clases. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital de Niños, pero se confirmó que se encuentra fuera de peligro.

Los restos de Diego Fernández Lima fueron encontrados en la casa de Cristian Graf
Te puede interesar:

Crimen de Diego Fernández: audiencia clave para definir el sobreseimiento de Cristian Graf

El hecho ocurrió el martes a las 17 en el último recreo de la jornada. Según La Gaceta, el chicho que atacó a la joven, lo hizo con un cuchillo de 30 centímetros de largo y, a pesar se dio a conocer el hecho, una ambulancia llegó al colegio y derivó a la niña.

La médica de guardia confirmó que la herida no puso en riesgo su vida, pero que la paciente quedó internada bajo observación, estable y fuera de peligro. Mientras que, el aula quedó preservada para que la Policía de Tucumán revise las cosas y secuestraron el arma blanca que utilizó el niño de 13 años.

La Unidad Fiscal Criminal N°1, fue notificada y caratuló el caso como tentativa de homicidio. Luego, el caso pasó a Unidad Fiscal de Homicidios de la 11° Nominación. La misma ordenó la intervención del laboratorio de criminalística y dispuso que se tome declaración a la directora de la escuela.

La adolescente no recibió el alta médica, pero todavía debe ser revisada una vez más. Por su parte, buscan determinar las circunstancias y cómo fue que ingresó el arma blanca al colegio.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los tres menonitas fueron hallados en el río. 

Río Negro: hallaron sin vida a los tres menonitas que fueron arrastrados por la corriente en General Conesa

play

Crimen de la psiquiatra de La Plata: quién es Javier Echeguren, el principal sospechoso detenido

Dos mujeres murieron tras el vuelco del micro en ruta 2.

Se conoció quién era una de las dos fallecidas tras el vuelco del micro en ruta 2

Marcela Acuña, Emerenciano y César Sena podrían recibir una condena de prisión perpetua

Femicidio de Cecilia Stryzsowski: se conocen las penas contra el Clan Sena

Camila estaba desaparecida hacía más de 15 días.

Confirmaron la identidad del cadáver descuartizado en Córdoba

Femicidio seguido de suicidio en Valle Hermoso. Lo confirmó la autopsia

Horror: un hombre estranguló a su pareja en un hotel alojamiento y se suicidó

Rating Cero

La serie está causando furor en Netflix.
play

Esta serie con mucho suspenso y que te hará preguntarte cosas hasta último minuto es lo más visto de Netflix: cómo se llama

Esta serie de época está protagonizada por Octavia Spencer.
play

La serie de solo 4 capítulos que tiene Netflix y que es inspiracional y muy emotiva

Luis Piñeyro y La Barby conducirán el streaming de los Martín Fierro de Cable en el canal de YouTube de C5N.

Martín Fierro de Cable: La Barby y Luis Piñeyro conducirán la transmisión por streaming

Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars fueron afectadas recientemente por retrasos significativos; Doomsday ahora está programada para llegar a los cines el 18 de diciembre de 2026.

¿Spoiler alert? Una directora de Marvel habría revelado un superhéroe clave de Avengers Doomsday

El nuevo lanzamiento de Blank Sense alcanzó ráídamente el Top 10 de ventas

Black Sense estrenó nuevo single y ya alcanzó el Top 10 de ventas

El estreno de GH está previsto para febrero 2026.

Gran Hermano: Santiago del Moro reveló una nueva fecha de casting abierto para "Generación Dorada"

últimas noticias

Boca jugará el domingo ante Argentinos Juniors, mientras que Racing aún espera por su rival.

Se confirmaron los días y horarios de los cuartos de final del Torneo Clausura

Hace 6 minutos
Milei busca reorganizar el Gabinete de cara a la segunda mitad de su mandato.

Milei relanza el Gabinete: encabezó la primera reunión con Presti y Monteoliva

Hace 20 minutos
C5N fue galardonado con el premio “Luchemos por la Vida” por segundo año consecutivo.

C5N, distinguido con el premio "Luchemos por la vida 2025"

Hace 30 minutos
Los tres menonitas fueron hallados en el río. 

Río Negro: hallaron sin vida a los tres menonitas que fueron arrastrados por la corriente en General Conesa

Hace 42 minutos
La joven activista fue vetada de la ciudad por 48 horas. 

Venecia: vetaron a Greta Thunberg por teñir de verde el Gran Canal

Hace 45 minutos