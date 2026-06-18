Baja de la natalidad en Argentina: los jardines de infantes podrían llegar casi al 100% de los cupos en 2027

Un estudio de Argentinos por la Educación estimó que la tasa de escolarización en el nivel inicial se acercaría al máximo de cara al próximo año sin la necesidad de abrir nuevas salas, debido a la caída en los nacimientos.

La fuerte caída de la natalidad en la Argentina desafía a una reconfiguración del sistema educativo para optimizar recursos y volver a organizar los cursos, especialmente en las primeras etapas. La baja en los nacimientos podría impactar en las salas de jardines de infantes, ya que llevaría a que prácticamente todos los niños de entre 3 y 5 años accedan al nivel inicial sin agrandar la infraestructura.

Un análisis de Argentinos por la Educación expuso que la Argentina podría tener una tasa de escolaridad cerca del 100% en los jardines de infantes en 2027 sin realizar nuevas obras. En este marco, la organización advirtió que la cantidad de niños de entre 3 y 5 años pasó de 2,25 millones a 1,56 millones entre 2016 y 2025 , por lo que disminuyó un 31%. Además, señaló que las inscripciones del nivel inicial mermaron un 12%.

En tal sentido, el cálculo del informe se basa en que la porción de vacantes permanece estable y que la infraestructura se utiliza completamente. Por lo pronto, la cobertura actual en las salas del nivel inicial es del 87%.

En tanto, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) estimó que la población de entre 3 y 5 años bajará un 16% adicional entre 2025 y 2030, debido a que llegará a los 1,31 millones de niños. Por lo pronto, el organismo informó en 2025 que la tasa de natalidad en Argentina bajó prácticamente a la mitad desde 2014. También advirtió que apenas el 45% de los hogares de todo el país tienen a un menor de 18 años entre sus miembros, lo que representa una caída en comparación con el promedio histórico.

Por su parte, un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) reveló que el 20% de la población decide tener menos hijos por la incertidumbre sobre el futuro. Del relevamiento se desprende que algunos de los principales obstáculos a la hora de decidir procrear son el discurso político, las políticas de salud, la inestabilidad financiera y el cambio climático.

"Cuando vemos los últimos datos disponibles, que son de 2024, el sistema educativo albergaba a cerca de 1.500.000 chicos, mientras que en población había cerca de 1.700.000. Entonces, ahí hay 200.000 chicos que no tienen espacio físico en las aulas. Al caer la población y mantenerse la capacidad instalada, entonces probablemente nos vayamos acercando a una cobertura universal en jardín de infantes", explicó el coautor del estudio y director del observatorio de datos de Argentinos por la Educación, Martín Nistal, en diálogo con C5N.

En este marco, se refirió a la reorganización en las aulas. "Habrá que jugar mucho con los espacios disponibles. Probablemente haya que reacomodar salas de 5 que se reconviertan en salas de 4 y lo mismo con las salas de 4. Para eso hay que tener la información bien afilada y actualizada sobre la infraestructura, la disponibilidad de espacios y la distancia de los aglomerados urbanos", expresó.

También el especialista analizó las estimaciones a largo plazo: "Las proyecciones poblacionales que hay no deberían ser tan cambiantes, sobre todo a tempranas edades. La proyección poblacional de niños de entre tres y cinco años hacia 2030 es de cerca de 1.300.000 chicos. Es decir, el sistema tiene que estar preparado para escolarizarlos. Hoy, si bien lo está, hay que tener en cuenta un trabajo serio de reorganización de cursos, espacios y ser quirúrgicos en cuanto a acercar las escuelas a las familias".

Menos del 60% de los niños asiste a la sala de 3 en Argentina

El informe además alertó que solo un 58% de los niños concurre a la sala de 3 en los jardines de infantes, que no es obligatoria a nivel nacional, aunque aclaró que también se encuentran los Centros de Primera Infancia y otros establecimientos no registrados por los ministerios de Educación. En esta línea, las provincias de Buenos Aires y La Rioja encabezan la cobertura con más de un 70% y, en contrapunto, se ubican Corrientes, Misiones y Formosa, que no llegan al 30%.

Sin embargo, el índice de escolaridad en la sala de 3 se incrementó 18 puntos porcentuales entre 2016 y 2025. San Juan encabezó las suba con 49 puntos porcentuales y por detrás se situaron La Pampa (+48 pp), Córdoba (+39 pp), San Luis (+35 pp), Neuquén (+34 pp) y Tucumán (+33 pp). Las alzas se produjeron especialmente por una menor demanda educativa y una mayor cantidad de salas.

En este marco, Nistal subrayó la relevancia de la sala de 3: "Más allá de su obligatoriedad o no, la audiencia local e internacional es contundente sobre la importancia. A esta altura del partido, la discusión está prácticamente cerrada sobre la relevancia que tiene la importancia de los primeros años de educación de los chicos. También se sabe mucho de la importancia del cuidado de los chicos en los primeros 1.000 días y de la relevancia del jardín de infantes en la trayectoria educativa y laboral de los estudiantes".

Menos del 60% de los niños asisten a sala de 3 en Argentina. Argentinos por la Educación

"La sala de 3 es súper relevante al igual que la de 4 y la de 5, pero cuanto más temprano los chicos se escolarizan, el futuro es más prometedor para ellos. Las salas de 3, 4 y 5 deberían estar universalizadas el año que viene o el otro, aunque puede variar un poco entre las provincias y buena parte debido a los cambios poblacionales", añadió.

No obstante, subrayó que, pese a las estimaciones generales, podría haber excepciones en distintos lugares: "Algunas provincias no llegarán al 100% y tendrán espacio con menos chicos. Además, hay fricciones más difíciles de identificar, como la distancia entre la casa de una familia y el jardín de infantes".

La calidad de la educación, en el centro del debate

Por otro lado, Nistal destacó la importancia de la eficacia de los jardines de infantes: "Tienen que ser lugares que alberguen a los chicos y enseñen los primeros pasos de la alfabetización inicial, que se enseñen las estimulaciones tempranas. Un chico que va a un jardín de infantes de relativamente buena calidad tiene muchas virtudes positivas en promedio. Suele tener más chances de terminar la secundaria, acceder a la universidad y a trabajos de mejor calidad. Acá nos quedamos en la discusión de sala de 3, 4 y 5, pero probablemente el debate en los próximos años vire hacia edades más tempranas".

"Hay discusiones que se abren a medida de que las salas de 3, 4 y 5 vayan avanzando en cobertura. No hay que esquivar el tema de la calidad, donde Argentina tiene serios problemas. El país se comportó relativamente bien en términos de meter chicos dentro del sistema, tanto en la sala de 3 como en la terminalidad de la secundaria, mientras que la primaria está universalizada desde hace muchísimo tiempo", agregó.