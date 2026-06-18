18 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

El Gobierno promulgó la ley que permite regularizar armas sin registro: 360 días y sin sanciones penales

La norma otorga un año para inscribir ante la ANMAC equipos de uso civil que estén fuera del sistema. Quienes no estén imputados quedarán exentos de consecuencias penales y administrativas. También se extiende hasta 2027 el plan de entrega voluntaria.

Por
El Gobierno promulgó la ley que permite regularizar armas sin registro: 360 días y sin sanciones penales

El Gobierno nacional promulgó este jueves la Ley 27.805, que establece un régimen excepcional para regularizar armas de fuego de uso civil y uso civil condicional que no estén registradas o cuya situación registral se haya vuelto irregular. La norma había sido sancionada por el Congreso el 14 de mayo.

Francisco Adorni es investigado por enriquecimiento ilícito.
Te puede interesar:

Piden la indagatoria de Francisco Adorni por omitir datos en sus declaraciones juradas

El texto otorga un plazo de 360 días (contados desde su entrada en vigencia, el 18 de julio) para que los poseedores de ese tipo de armamento se presenten ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) y normalicen su situación. El organismo, que depende del Ministerio de Seguridad, será el encargado de realizar las verificaciones técnicas y registrales necesarias para incorporar los datos del arma y de su titular al Banco Nacional Informatizado de Datos.

También podrán acogerse al régimen quienes tengan repuestos principales de armas de fuego sin registrar. En los casos en que el solicitante no sea legítimo usuario, deberá iniciar simultáneamente el trámite para obtener esa habilitación.

La ley también establece obligaciones específicas para el organismo regulador. Antes de dar inicio a cualquier solicitud, la ANMAC deberá informar a cada interesado sobre los riesgos asociados a la tenencia de armas de fuego y sobre las alternativas disponibles para su entrega voluntaria y anónima. Además, tendrá la facultad de dictar normas técnicas y registrales para implementar el régimen, y deberá llevar adelante campañas de difusión dirigidas a la población en general.

Sin sanciones para quienes se presenten voluntariamente

Uno de los puntos centrales de la norma es la exención de consecuencias legales para quienes regularicen su tenencia dentro del plazo establecido. La eximición alcanza tanto a las sanciones administrativas como a las penales previstas en el artículo 189 bis del Código Penal para la tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil o uso civil condicional.

Sin embargo, el beneficio tiene un límite claro: no podrán acceder a él quienes ya estén imputados judicialmente por la posesión irregular del arma al momento de iniciar el trámite. De esa manera, según el Ejecutivo, el mecanismo busca incentivar la regularización sin interferir con investigaciones judiciales en curso.

Se prorroga el plan de entrega voluntaria hasta 2027

La ley también extiende la vigencia del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, creado originalmente por la Ley 26.216 y prorrogado en múltiples oportunidades, hasta el 31 de diciembre de 2027, con efecto retroactivo desde el 1° de enero de 2024. Este programa permite que cualquier ciudadano entregue un arma de manera anónima para su destrucción, sin necesidad de dar explicaciones.

Con esta medida, el Ejecutivo busca mejorar el control estatal sobre el armamento en circulación y ofrecer una vía legal para que armas actualmente fuera del sistema puedan ser identificadas y registradas.

Noticias relacionadas

La AFA radicó su domicilio fiscal en la provincia de Buenos Aires. 

La Justicia anuló las resoluciones de la IGJ y avaló el traslado del domicilio de la AFA a la provincia de Buenos Aires

La interna entre Victoria Villarruel y Javier Milei podría recalentarse durante el fin de semana.

Villarruel desafía a Milei y también va al acto en Rosario por el Día de la Bandera

Patricia Bullrich, presidenta del bloque de LLA en el Senado.

La explicación de Bullrich: "Milei considera que no hay motivos para echar a Adorni"

Milei junto a Adorni.

El PRO de Rosario pide excluir a Adorni del acto por el Día de la Bandera

Patricia Bullrich con Márquez y Coto durante el plenario.

Ley Hojarasca: el oficialismo logró el dictamen en el Senado

Manuel Adorni consiguió un respiro en el Congreso.

Respiro para el Gobierno: el Senado posterga la pulseada por Adorni

Rating Cero

El conductor contó toda la interna.

De Brito reveló un triángulo amoroso en pleno Mundial 2026: tiene a su esposa y a la amante en el mismo hotel

Cuál es la crisis de pareja que estarían atravesando Cande Ruggeri y Nicolás Maccari

Cuál es la crisis de pareja que estarían atravesando Cande Ruggeri y Nicolás Maccari

Se filtró el romance de una modelo con Mariano Martínez que sorprendió a todos

Se filtró el romance de una modelo con Mariano Martínez que sorprendió a todos

Inminente abandono en Gran Hermano.

Inminente salida en Gran Hermano: la producción se habría cansado de una participante

Chiche, otra vez en Mater Dei.

A días de ser dado de alta, volvieron a internar a Chiche Gelblung: el motivo

Daveigh Chase falleció a los 35 años.

Murió Daveigh Chase, actriz de La Llamada: la última y desgarradora petición de su novio

últimas noticias

Salta: ¿cuál es la escapada perfecta para hacer en la provincia norteña?.

Paisaje inolvidable y ruta de vinos: esta es la escapada perfecta para hacer en Salta

Hace 9 minutos
Se trata de Sara Ceccantini, una mujer de 37 años que estaba en Mykonos por su despedida de soltera. 

Una mujer viajó a Grecia con amigas y murió en su despedida de soltera

Hace 12 minutos
Francisco Adorni es investigado por enriquecimiento ilícito.

Piden la indagatoria de Francisco Adorni por omitir datos en sus declaraciones juradas

Hace 15 minutos
El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en la primera mitad del año.

El dólar se mantiene estable en medio del acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Hace 18 minutos
play
Imagen: Camila Rodríguez 

Norma Plá: la jubilada que desafió al neoliberalismo y se convirtió en símbolo de resistencia

Hace 45 minutos