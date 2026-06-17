17 de junio de 2026 Inicio
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La UBA ratificó su lugar entre las 100 mejores universidades del mundo y sigue en la cima en América Latina

La reconocida institución pública se ubicó en el puesto 84 del Ranking QS 2027. Es el único centro de estudios argentino y latinoamericano presente entre los 100 mejores del planeta.

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Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). 

Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). 

La Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a ubicarse entre las 100 mejores casas de estudio del mundo al alcanzar el puesto 84 en el QS World University Rankings 2027. Además, consolidó su posición como la institución de educación superior mejor clasificada de América Latina.

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La edición 2027 de la clasificación, elaborada por la consultora británica Quacquarelli Symonds, evaluó a 8.808 universidades de 106 países. En ese contexto, la UBA se mantuvo como la única institución argentina y latinoamericana que forma parte del selecto grupo de las 100 mejores del planeta.

La casa de estudios también sobresalió en indicadores específicos vinculados con la calidad académica y la inserción laboral de sus graduados. El informe la ubicó en el puesto 34 mundial en reputación académica y en el 24 en resultados de empleabilidad.

Sin embargo, el relevamiento mostró una caída en los indicadores relacionados con las redes internacionales y la producción científica. Desde la institución atribuyeron ese retroceso al impacto del desfinanciamiento y a las dificultades que enfrentan los programas de investigación.

La advertencia de la UBA por el impacto del desfinanciamiento

El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, mediante un documento formal, afirmó que el resultado demuestra que el esfuerzo de docentes, no docentes e investigadores "no es en vano" en el marco de una "creciente presión sobre el sistema universitario público del país". En ese sentido, remarcó que "el desfinanciamiento de los últimos años tiene consecuencias directas" en el correcto funcionamiento de la institución.

Por su parte, el vicerrector Emiliano Yacobitti destacó la necesidad de "cuidar y fortalecer lo que funciona". Además, pidió avanzar con la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y abrir un debate sobre el modelo de universidad que necesita la Argentina.

"Esperamos que el avance alcanzado en materia salarial y presupuestaria abra una nueva etapa de diálogo, una etapa en la que, sin dejar de reclamar lo que falta, podamos poner en el centro la discusión sobre qué universidad necesita la Argentina para los próximos años", concluyó el directivo.

Qué otras universidades argentinas aparecen en el ranking QS 2027

Además de la UBA, otras instituciones argentinas lograron ingresar al QS World University Rankings 2027. Estas son las universidades mejor posicionadas del país:

  • Universidad de Buenos Aires (UBA): puesto 84
  • Universidad Nacional de La Plata (UNLP): puesto 481
  • Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA): puesto 517
  • Universidad Austral: puesto 560
  • Universidad de Palermo (UP): puesto 771-780
  • Universidad Nacional de Córdoba (UNC): puesto 851-900
  • Universidad Torcuato Di Tella (UTDT): puesto 951-1000
    La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) es la segunda mejor ubicada en el ranking, detrás de la UBA.

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