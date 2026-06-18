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Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.300.000 pesos a 30 días en junio 2026

Con una tasa cercana al 19% anual, la ganancia mensual ronda el 1,56% del capital invertido. El trámite puede realizarse de forma online a través de home banking o aplicaciones bancarias. La rentabilidad sigue por debajo de la inflación estimada, por lo que muchos ahorristas también analizan opciones como el plazo fijo UVA.

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Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.300.000 pesos a 30 días en junio 2026
  • Invertir $1.300.000 en un plazo fijo permite conocer desde el inicio cuánto se cobrará al vencimiento.
  • Con una tasa cercana al 19% anual, la ganancia mensual ronda el 1,56% del capital invertido.
  • El trámite puede realizarse de forma online a través de home banking o aplicaciones bancarias.
  • La rentabilidad sigue por debajo de la inflación estimada, por lo que muchos ahorristas también analizan opciones como el plazo fijo UVA.

El plazo fijo tradicional se mantiene como una de las herramientas de ahorro más elegidas por los argentinos que buscan proteger su dinero sin asumir grandes riesgos. A diferencia de otras inversiones sujetas a las fluctuaciones del mercado, este instrumento ofrece una rentabilidad definida desde el momento de la constitución, lo que brinda mayor previsibilidad y tranquilidad a los ahorristas.

¿Cuánto rinde un plazo fijo en junio de 2026?
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Para quienes decidan invertir $1.300.000 a 30 días, una de las principales ventajas es la posibilidad de conocer con exactitud cuánto dinero recibirán al vencimiento. Esta característica permite planificar gastos, organizar el presupuesto personal y tomar decisiones financieras con mayor certeza, sin depender de cambios repentinos en las condiciones económicas.

Otro aspecto que explica la vigencia de esta alternativa es su facilidad de acceso. En la actualidad, los bancos permiten constituir plazos fijos de manera completamente digital a través del home banking o de aplicaciones móviles, simplificando el proceso y posibilitando que los usuarios inviertan sus fondos en pocos minutos y desde cualquier lugar.

Cuánto ganas por depositar $1.300.000 en un plazo fijo según el banco

El plazo fijo tradicional se mantiene como una de las herramientas de ahorro más elegidas por los argentinos que buscan proteger su dinero sin asumir grandes riesgos. A diferencia de otras inversiones sujetas a las fluctuaciones del mercado, este instrumento ofrece una rentabilidad definida desde el momento de la constitución, lo que brinda mayor previsibilidad y tranquilidad a los ahorristas.

Para quienes decidan invertir $1.300.000 a 30 días, una de las principales ventajas es la posibilidad de conocer con exactitud cuánto dinero recibirán al vencimiento. Esta característica permite planificar gastos, organizar el presupuesto personal y tomar decisiones financieras con mayor certeza, sin depender de cambios repentinos en las condiciones económicas.

Otro aspecto que explica la vigencia de esta alternativa es su facilidad de acceso. En la actualidad, los bancos permiten constituir plazos fijos de manera completamente digital a través del home banking o de aplicaciones móviles, simplificando el proceso y posibilitando que los usuarios inviertan sus fondos en pocos minutos y desde cualquier lugar.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

La rentabilidad de un plazo fijo no puede analizarse de manera aislada, ya que su verdadero rendimiento depende de la evolución de la inflación. Con tasas nominales anuales cercanas al 19% para las colocaciones electrónicas, el rendimiento mensual ronda el 1,56%. Esto significa que el ahorrista solo preserva o incrementa su poder adquisitivo si el aumento de los precios se mantiene por debajo de ese porcentaje durante el mismo período.

Cuando la inflación supera la ganancia que ofrece el plazo fijo tradicional, los rendimientos pierden valor en términos reales. Aunque al vencimiento el inversor recibe más pesos que los depositados inicialmente, ese dinero puede alcanzar para comprar menos bienes y servicios que un mes antes. Por este motivo, en contextos inflacionarios elevados, esta herramienta suele funcionar más como una forma de amortiguar la pérdida de valor del ahorro que como una alternativa para generar un crecimiento significativo del capital.

Frente a este escenario, muchos ahorristas evalúan opciones como el plazo fijo UVA, que ajusta el capital según la evolución de la inflación medida por el índice CER y suma una tasa adicional. Este mecanismo permite acompañar el aumento del costo de vida, aunque exige mantener el dinero inmovilizado durante un plazo mínimo más extenso. De esta manera, la elección entre un plazo fijo tradicional y uno UVA suele depender del equilibrio que cada inversor busque entre liquidez inmediata y protección frente a la inflación.

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