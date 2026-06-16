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El padre del youtuber Gaspi cree que fue un atentado en Brasil: "No fue un accidente"

Ricardo Prim dejó dudas sobre el siniestro en Brasil donde perdieron al vida el influencer y otras 5 personas.

El padre del influencer hizo un duro descargo sobre el siniestro en donde murió su hijo.

El padre del influencer hizo un duro descargo sobre el siniestro en donde murió su hijo.

Redes sociales / Imagen mejorada con IA

El padre del youtuber Gaspar "Gaspi" Prim Díaz, que murió en Río de Janeiro, lanzó un menajes desgarrador y conspirativo: "... yo creo que no fue un accidente. Para mí fue un atentado". Gaspi acumulaba cerca de 4 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram y superaba los 2.8 millones de suscriptores en su canal de YouTube.

Las participantes de Generación Dorada se cruzaron otra vez y sorprendieron a sus compañeros.
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Ricardo Prim recordó al streamer que sufrió un brutal choque de helicópteros en Río de Janeiro, el fin de semana pasado, donde perdieron la vida otras cinco personas."No se sabe si fue un accidente o un atentado. Yo no conocía al cantante norteamericano que estuvo con él, pero me hacen llegar muchos datos...", fue parte de sus dichos.

El hombre habló en su lirería Buensur, que abrió este martes a pesar del dolor, y donde recibió el apoyo de la comunidad de Puerto Madryn: "Se me va a hacer muy difícil vivir sin Gaspi, sin saber que no está. Me enteré al mediodía del domingo y no caigo del todo”, remarcó al diario Clarín.

El padre del influencer aseguró que pensó en no abrir el local comercial, aunque desistió ante el apoyo que recibió desde el moemtno del siniestro fatal: "Yo hoy no iba a venir a la librería. La gente viene, llora y me deja flores. En cada abrazo que me dan, siento que me abrazara Gaspi”.

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@c5n El último video de Gaspi junto a una influencer Tras conocerse la trágica noticia de la muerte del youtuber, se conocieron sus últimas imágenes, en vivo, junto al director Lucas Vignale, quien también falleció en el siniestro aéreo. Ocurrió durante el stream de la influencer colombiana Emet Suki, que los encontró por casualidad caminando por la calles de Río de Janeiro, 48 hs antes de su fallecimiento. #C5N #2026 #gaspi #lucasvignale #qepd sonido original - c5n

¿Qué ocurrió con el youtuber Gaspi?

El youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, aalleció a los 23 años tras un trágico accidente de helicópteros en Brasil. El choque aéreo cobró la vida de seis personas, incluyendo al director audiovisual Lucas Vignale y al cantante Oliver Tree. El creador de contenido e influencer perdió la vida en un accidente este domingo 14 de junio en la zona de Recreio dos Bandeirantes, en la región sudoeste de Río de Janeiro.

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