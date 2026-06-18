Una reciente revelación sobre la vida personal de una reconocida figura del espectáculo generó sorpresa y abrió un inesperado debate en redes sociales.

Se filtró el romance de una modelo con Mariano Martínez que sorprendió a todos

Se filtró el romance de una modelo con Mariano Martínez que sorprendió a todos : una inesperada revelación sobre la vida sentimental del protagonista de reconocidas telenovelas volvió a poner al actor en el centro de la escena.

A lo largo de su carrera, Martínez no solo fue noticia por sus trabajos en televisión, sino también por los romances que protagonizó. En las últimas horas, una nueva revelación sobre su vida sentimental volvió a captar la atención del público y generó repercusión en redes sociales y programas de espectáculos.

La conductora contó en televisión que mantuvo un romance con el galán argentino y sorprendió a todos con detalles de una relación que hasta ahora se había mantenido lejos de los medios.

La protagonista de la historia es Carolina Molinari , quien confirmó durante una emisión de LAM que tuvo una relación con Mariano Martínez hace algunos años.

La confesión surgió en medio de una charla sobre el actor y rápidamente generó repercusión entre los presentes y en las redes sociales.

Según contó Molinari, el vínculo comenzó luego de coincidir en un cumpleaños cuando ambos estaban solteros. Además explicó que la relación se extendió durante algunos meses y recordó esa etapa con cariño. "Fue hace como cuatro años. Estuvimos unos meses", señaló durante la entrevista, donde además destacó la personalidad tranquila y amable del actor.

Lejos de realizar críticas, la panelista aseguró que conserva un buen recuerdo de Martínez y destacó que la experiencia fue positiva. Entre sus declaraciones, afirmó que el intérprete es una persona tranquila y que siempre mantuvieron una buena relación, más allá de algunas situaciones que ocurrieron después de la separación.

Uno de los detalles que más sorprendió fue cuando Molinari reveló que, tiempo después del final de la relación, la estrella de televisión la bloqueó en redes sociales. Sin embargo, aclaró que no recuerda con exactitud el motivo y remarcó que nunca existieron conflictos importantes entre ellos.