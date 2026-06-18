18 de junio de 2026 Inicio
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Se reestableció el servicio en el tren Roca tras 4 horas de demora

Un problema técnico perjudicó la salida de algunas formaciones y se generó un caos en plena hora pico. Dejó de funcionar cerca de las 6 de la mañana y ya circula con normalidad.

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Caos en Constitución.

Caos en Constitución.

El tren Roca reestableció su servicio luego de las demoras y cancelaciones por problemas eléctricos en la estación de Constitución. Por lo que, los ramales que se dirigen hacia La Plata, Bosques vía Quilmes y Ezeiza ya circulan con normalidad.

El fantasma de un nuevo paro vuelve a acechar el AMBA en medio de las negociaciones paritarias. 
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Para poder solucionarlo, cortaron de manera total el servicio y lograron solucionarlo. Los trenes que estaban en viaje, frenaban en la estación previa y no llegaban a la estación.

El tren Roca se suma a la lista de los trenes Sarmiento, Mitre, San Martín, Belgrano Norte, Belgrano Sur y Urquiza, quienes realizan sus frecuencias habituales.

Transporte del AMBA: el boleto aumentó hasta 17 veces durante la gestión de Milei y superó la inflación

Las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) acumulan aumentos que superan la inflación y alcanzan a ser de hasta 17 veces en lo que va de gestión de Javier Milei, según reveló un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) dirigido por el economista Hernán Letcher.

El reporte expuso que entre diciembre de 2023 y abril de 2026, el boleto de transporte en el AMBA superó con creces la inflación acumulada del período, que fue de un 303,5%. El análisis detalla que la tarifa del subte fue la que más subió, multiplicándose por más de 17 veces al pasar de $80 a $1.414, lo que representa un aumento nominal del 1.668% y un incremento real del 337% por encima de la inflación.

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