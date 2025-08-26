Crearon la Ventanilla Única de Pago para trámites registrales de automotores: cómo funciona El Ministerio de Justicia implementó una plataforma electrónica para efectuar pagos de aranceles, impuestos y multas de tránsito vinculados a la radicación y transferencia de dominio de vehículos. Por







El Gobierno creó la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor (VUPRA).

El Gobierno creó la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor (VUPRA), una plataforma electrónica para efectuar pagos de aranceles, impuestos y multas de tránsito vinculados a la radicación y transferencia de dominio de vehículos.

La medida se implementó a través de la Resolución 572/2025 del Ministerio de Justicia, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Mariano Cúneo Libarona, y entrará en funcionamiento el 1° de noviembre de 2025.

El Ministerio invitó a provincias, municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al sistema. Las jurisdicciones interesadas deberán prever el costo de implementación y mantenimiento y cumplir con las condiciones necesarias para la interoperabilidad con los sistemas locales.

Además, derogó la resolución de 1986 que autorizaba a los Registros Seccionales a percibir pagos en efectivo directamente en sus sedes.

VUPRA: qué trámites y pagos incluye Según la normativa, la plataforma abarcará aranceles de los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios y concesionarias. También integrará impuestos y tasas por radicación y transferencia de dominio, incluido el Impuesto de Sellos, así como multas por infracciones de tránsito en jurisdicción nacional o local.