26 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Crearon la Ventanilla Única de Pago para trámites registrales de automotores: cómo funciona

El Ministerio de Justicia implementó una plataforma electrónica para efectuar pagos de aranceles, impuestos y multas de tránsito vinculados a la radicación y transferencia de dominio de vehículos.

Por
El Gobierno creó la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor (VUPRA).

El Gobierno creó la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor (VUPRA).

El Gobierno creó la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor (VUPRA), una plataforma electrónica para efectuar pagos de aranceles, impuestos y multas de tránsito vinculados a la radicación y transferencia de dominio de vehículos.

Te puede interesar:

Junín, una ciudad dividida por la obra pública parada por el Gobierno

La medida se implementó a través de la Resolución 572/2025 del Ministerio de Justicia, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Mariano Cúneo Libarona, y entrará en funcionamiento el 1° de noviembre de 2025.

El Ministerio invitó a provincias, municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al sistema. Las jurisdicciones interesadas deberán prever el costo de implementación y mantenimiento y cumplir con las condiciones necesarias para la interoperabilidad con los sistemas locales.

Además, derogó la resolución de 1986 que autorizaba a los Registros Seccionales a percibir pagos en efectivo directamente en sus sedes.

VUPRA: qué trámites y pagos incluye

Según la normativa, la plataforma abarcará aranceles de los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios y concesionarias. También integrará impuestos y tasas por radicación y transferencia de dominio, incluido el Impuesto de Sellos, así como multas por infracciones de tránsito en jurisdicción nacional o local.

El texto destaca que el sistema evitará que los usuarios realicen pagos en múltiples plataformas y permitirá verificar posibles deudas vinculadas a impuestos, tasas y multas.

Noticias relacionadas

“La hipótesis, que no está probada, es que habrían inflado partidas presupuestarias, aseguró Rodriguez en Radio 10. 

Escándalo de las coimas: denuncian que se "inflaron" las partidas presupuestarias de ANDIS

Alejandro Bercovich: Spagnuolo le advirtió a Javier Milei que su hermana estaba choreando.

Alejandro Bercovich: "Spagnuolo le advirtió a Javier Milei que su hermana estaba choreando"

play

Espert habló sobre su vínculo con Spagnuolo: "La misma relación que he tenido con infinidad de liberales"

play

Tolosa Paz: "Spagnuolo fue citado varias veces por la comisión de Discapacidad en Diputados"

Javier Milei.

La insólita frase de Milei en medio del escándalo por coimas: "Les estamos afanando los choreos"

Desalojo en San Telmo. 

La Ciudad ya realizó un total de 400 desalojos

Rating Cero

Nico Vázquez le comentó una foto a Gimena Accardi.

En medio del escándalo por infidelidad, Nico Vázquez le comentó una foto a Gimena Accardi

Durante su visita a una mezquita, la actriz decidió llevar un atuendo respetuoso pero con estilo.

El look con escote de la China Suárez para visitar la mezquita en Estambul

Ambos confirmaron su romance con un posteo en las historias de Instagram. 

El misterioso collar de diamantes que usó Nicki Nicole: ¿es regalo de Lamine Yamal?

Andrés Gil rompió el silencio y habló sobre Gimena Accardi.

Andrés Gil rompió el silencio y habló sobre Gimena Accardi: "Estamos intentando..."

Insólito error en La Voz Argentina.

Insólito error en La Voz Argentina: filtraron los nombres de los participantes que no avanzarán de ronda

De qué se trata esta atractiva película que está disponible en Netflix.
play

Está en Netflix y es una película que te sorprende con su final inesperado

últimas noticias

Nico Vázquez le comentó una foto a Gimena Accardi.

En medio del escándalo por infidelidad, Nico Vázquez le comentó una foto a Gimena Accardi

Hace 15 minutos
Durante su visita a una mezquita, la actriz decidió llevar un atuendo respetuoso pero con estilo.

El look con escote de la China Suárez para visitar la mezquita en Estambul

Hace 20 minutos
play

Junín, una ciudad dividida por la obra pública parada por el Gobierno

Hace 35 minutos
Manifestantes cortaron la autopista Ayalon de Tel Aviv y otras rutas del país.

Masiva jornada de protestas en Israel: familiares de rehenes cortan rutas para exigir su liberación

Hace 40 minutos
Tal como sucedió en la Recopa 2024, los árbitros anunciarán en cancha la decisión del VAR

Conmebol anunció un importante cambio en el VAR para la Copa Libertadores y Sudamericana

Hace 48 minutos