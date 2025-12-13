Por qué los vidrios polarizados pueden ser un problema cuando vas a hacer la VTV

Podés informarte sobre los aspectos que revisan los inspectores y sobre las modificaciones que no se encuentran permitidas.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) representa un control obligatorio y esencial para quienes circulan por calles, rutas y autopistas de la provincia de Buenos Aires, ya que constituye un filtro riguroso destinado a certificar que cada vehículo cumple con las condiciones mínimas de seguridad mecánica y legal. Su aprobación confirma que el rodado funciona correctamente, disminuye el riesgo de siniestros y asegura el respeto de las normativas ambientales.

A pesar de su importancia, un aspecto clave suele pasar desapercibido entre los conductores y puede generar complicaciones costosas: la presencia de accesorios prohibidos . Muchos automovilistas se concentran únicamente en frenos, luces o neumáticos, sin considerar que ciertas modificaciones estéticas o funcionales, aunque parezcan menores, están estrictamente vetadas por la normativa vigente.

El personal encargado de la inspección sigue criterios estrictos ante cualquier elemento no permitido o alterado fuera de norma, lo que constituye motivo inmediato de rechazo del trámite. Esto implica que un accesorio fuera de regla puede invalidar la verificación y obligar al conductor a corregirlo y abonar una nueva tarifa para la reinspección, por lo que resulta indispensable revisar el vehículo antes del turno para evitar que una alteración no autorizada impida obtener el certificado correspondiente.

La presencia de vidrios polarizados en un vehículo suele convertirse en uno de los motivos más frecuentes de rechazo en la Verificación Técnica Vehicular de la provincia de Buenos Aires, debido a que la transparencia de los cristales está directamente vinculada con la seguridad vial. Un polarizado que supera los límites permitidos reduce la visibilidad del conductor, en especial durante la noche o en situaciones de lluvia, lo que se considera una modificación que compromete la conducción segura.

La normativa de tránsito exige que los vidrios mantengan un nivel mínimo de transparencia para asegurar que el conductor pueda ver el entorno y, al mismo tiempo, que desde el exterior exista visibilidad hacia el interior del vehículo. Cuando el polarizado disminuye de manera excesiva la transmisión de luz, se clasifica como una condición insegura y el vehículo queda sujeto a observaciones o rechazo durante la inspección.

Durante la verificación, los técnicos recurren a un dispositivo específico llamado tintómetro o medidor de transmitancia lumínica, con el que determinan el porcentaje exacto de luz que atraviesa parabrisas, ventanillas laterales y luneta trasera. Si la medición arroja un valor por debajo del mínimo establecido en la normativa, el rechazo del trámite se aplica de manera inmediata.

Es fundamental distinguir entre los cristales con tono original de fábrica, que cumplen con los requisitos legales, y las películas polarizadas colocadas posteriormente, muchas de las cuales exceden los límites permitidos. Las láminas más oscuras —como las de tono intermedio o limo— suelen generar problemas en la inspección, por lo que quienes eligen polarizar deben optar por películas de tono muy leve que respeten la transmitancia exigida.

El parabrisas y los vidrios laterales delanteros reciben un control especialmente estricto, ya que son determinantes para la visión frontal y periférica del conductor, lo que provoca que incluso polarizados muy tenues en esas áreas puedan resultar en un rechazo. Aunque los vidrios traseros suelen evaluarse con mayor flexibilidad, los inspectores priorizan la visibilidad delantera como condición imprescindible para la seguridad del vehículo.

Si el vehículo resulta rechazado por incumplir la normativa sobre polarizados, el conductor dispone de 60 días para corregir el inconveniente sin volver a pagar la tarifa completa. El paso a seguir consiste en retirar las láminas observadas y solicitar una reinspección para confirmar que los cristales cumplen con el nivel de transparencia requerido, tras lo cual se otorgará el certificado de aptitud junto con la oblea correspondiente.