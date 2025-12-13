13 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Por qué los vidrios polarizados pueden ser un problema cuando vas a hacer la VTV

Podés informarte sobre los aspectos que revisan los inspectores y sobre las modificaciones que no se encuentran permitidas.

Por
Controles claves en la VTV.

Controles claves en la VTV.

  • La VTV es obligatoria y verifica la seguridad del vehículo.
  • Accesorios prohibidos generan rechazo inmediato.
  • Polarizados fuera de norma suelen causar rechazo porque reducen la visibilidad.
  • Si se rechaza por polarizado, hay 60 días para retirarlo y reinspeccionar sin costo extra.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) representa un control obligatorio y esencial para quienes circulan por calles, rutas y autopistas de la provincia de Buenos Aires, ya que constituye un filtro riguroso destinado a certificar que cada vehículo cumple con las condiciones mínimas de seguridad mecánica y legal. Su aprobación confirma que el rodado funciona correctamente, disminuye el riesgo de siniestros y asegura el respeto de las normativas ambientales.

Conocé el valor del trámite automotriz.
Te puede interesar:

Qué costo tiene hacer la VTV en diciembre 2025 y cuáles son los autos que pagarán más de $140.000

A pesar de su importancia, un aspecto clave suele pasar desapercibido entre los conductores y puede generar complicaciones costosas: la presencia de accesorios prohibidos. Muchos automovilistas se concentran únicamente en frenos, luces o neumáticos, sin considerar que ciertas modificaciones estéticas o funcionales, aunque parezcan menores, están estrictamente vetadas por la normativa vigente.

vtv
Los documentos que necesitás para hacer la VTV si debés realizar el trámite en mayo 2025.

Los documentos que necesitás para hacer la VTV si debés realizar el trámite en mayo 2025.

El personal encargado de la inspección sigue criterios estrictos ante cualquier elemento no permitido o alterado fuera de norma, lo que constituye motivo inmediato de rechazo del trámite. Esto implica que un accesorio fuera de regla puede invalidar la verificación y obligar al conductor a corregirlo y abonar una nueva tarifa para la reinspección, por lo que resulta indispensable revisar el vehículo antes del turno para evitar que una alteración no autorizada impida obtener el certificado correspondiente.

Qué sucede con los vidrios polarizados cuando haces la VTV

La presencia de vidrios polarizados en un vehículo suele convertirse en uno de los motivos más frecuentes de rechazo en la Verificación Técnica Vehicular de la provincia de Buenos Aires, debido a que la transparencia de los cristales está directamente vinculada con la seguridad vial. Un polarizado que supera los límites permitidos reduce la visibilidad del conductor, en especial durante la noche o en situaciones de lluvia, lo que se considera una modificación que compromete la conducción segura.

La normativa de tránsito exige que los vidrios mantengan un nivel mínimo de transparencia para asegurar que el conductor pueda ver el entorno y, al mismo tiempo, que desde el exterior exista visibilidad hacia el interior del vehículo. Cuando el polarizado disminuye de manera excesiva la transmisión de luz, se clasifica como una condición insegura y el vehículo queda sujeto a observaciones o rechazo durante la inspección.

vtv-verificacion-tecnica-vehicular.webp
A pesar de los montos establecidos, se contemplan beneficios para determinados sectores de la población

A pesar de los montos establecidos, se contemplan beneficios para determinados sectores de la población

Durante la verificación, los técnicos recurren a un dispositivo específico llamado tintómetro o medidor de transmitancia lumínica, con el que determinan el porcentaje exacto de luz que atraviesa parabrisas, ventanillas laterales y luneta trasera. Si la medición arroja un valor por debajo del mínimo establecido en la normativa, el rechazo del trámite se aplica de manera inmediata.

Es fundamental distinguir entre los cristales con tono original de fábrica, que cumplen con los requisitos legales, y las películas polarizadas colocadas posteriormente, muchas de las cuales exceden los límites permitidos. Las láminas más oscuras —como las de tono intermedio o limo— suelen generar problemas en la inspección, por lo que quienes eligen polarizar deben optar por películas de tono muy leve que respeten la transmitancia exigida.

vtv inspección.jpg

El parabrisas y los vidrios laterales delanteros reciben un control especialmente estricto, ya que son determinantes para la visión frontal y periférica del conductor, lo que provoca que incluso polarizados muy tenues en esas áreas puedan resultar en un rechazo. Aunque los vidrios traseros suelen evaluarse con mayor flexibilidad, los inspectores priorizan la visibilidad delantera como condición imprescindible para la seguridad del vehículo.

Si el vehículo resulta rechazado por incumplir la normativa sobre polarizados, el conductor dispone de 60 días para corregir el inconveniente sin volver a pagar la tarifa completa. El paso a seguir consiste en retirar las láminas observadas y solicitar una reinspección para confirmar que los cristales cumplen con el nivel de transparencia requerido, tras lo cual se otorgará el certificado de aptitud junto con la oblea correspondiente.

Noticias relacionadas

Las inspecciones revisan elementos claves del funcionamiento del vehículo.

Confirmado: este grupo de conductores deberá hacer la VTV dos veces al año en 2026

La planta móvil de Verificación Técnica Vehicular (VTV) llega a Carhué

Esta planta de VTV transitoria ya tiene su fecha de apertura: dónde y hasta cuándo estará

La mujer mostró el proceso del grabado de la frase en su pie.

"Nacho descansaba acá": el tatuaje de una joven que conmovió a millones en TikTok

Así quedó el Volkswagen Gol luego del choque frontal con un camión, en Córdoba.

Tragedia en Córdoba: un muerto tras violento choque frontal entre un auto y un camión

El negro, un color con fuerte carga emocional y simbólica según la psicología.

Por qué hay personas que siempre se visten de negro: esto dice la psicología

Su propuesta gratuita atrae a vecinos y turistas que buscan espectáculos al aire libre.

Este anfiteatro de Buenos Aires tiene eventos gratuitos y se puede asistir todo el año: dónde está y cuál es su historia

Rating Cero

El espectáculo argentino lamentó la pérdida de uno de los pioneros de Les Luthiers.
play

Luto en el humor: murió Ernesto Acher, arquitecto y genial músico de Les Luthiers y La Banda Elástica

La China Suárez junto a su familia celebró el gol de Icardi.
play

Gol de Icardi y festejo íntimo: así celebró la China Suárez con su familia

Héctor Alterio estaba radicado en España, donde continuó su exitosa carrera. 

Último adiós a Héctor Alterio: las conmovedoras palabras de sus colegas en redes sociales

Esta serie mexicana es un éxito en Netflix.
play

Es una excelente serie de Netflix, acaban de lanzar su segunda temporada y tiene 6 capítulos

Esta serie argentina cuenta con Juan Minujín y un gran elenco.
play

Es un éxito en Netflix: la serie de solo 6 capítulos en la que actúa Juan Minujín

Se estrenó en Netflix en diciembre 2025. 
play

Es una de la películas del momento en Netflix: dura menos de 2 horas

últimas noticias

Brown University, luego del tiroteo que dejó 2 muertos en Estados Unidos.

Tiroteo en una universidad de Estados Unidos: hay dos muertos y al menos ocho heridos graves

Hace 10 minutos
Racing y Estudiantes LP por el Torneo Clausura.

Racing y Estudiantes empatan en Santiago del Estero por la final del Torneo Clausura

Hace 21 minutos
Verón en la tribuna de Estudiantes LP en Santiago del Estero.

Juan Sebastián Verón dijo presente en la tribuna de Estudiantes en la gran final

Hace 28 minutos
Donald Trump minimizó las fotos del caso Epstein y acusó a los demócratas de crear una narrativa falsa.

Donald Trump minimizó las fotos del caso Epstein: "Todo el mundo lo conocía"

Hace 39 minutos
La mujer mostró el proceso del grabado de la frase en su pie.

"Nacho descansaba acá": el tatuaje de una joven que conmovió a millones en TikTok

Hace 45 minutos