Estupor en Francia por el aumento de asesinatos de menores a manos de bandas narco Según el Ministerio de Justicia, el número de adolescentes involucrados en el tráfico de drogas se ha más que cuadruplicado en los últimos ocho años.







Continúan las muertes de menores por bandas narco en Francia. Redes sociales

Los asesinatos de menores a manos de bandas vinculadas al narcotráfico pasaron a ser protagonistas en Marsella, Francia. El último caso fue el de Adel, de 15 años. Su cuerpo fue hallado en una playa cercana por un grupo de niños que se dirigía a la escuela, justo cuando sus padres iban a una comisaría para denunciar su desaparición.

Según informó BBC Mundo "el cadáver apenas se distinguía con una rodilla levantada, tenía un disparo en la cabeza y el cuerpo calcinado". La modalidad de asesinato que se volvió habitual en los ajustes de cuentas ligados al narcotráfico local, cada vez más visible y descontrolado.

La escena fue incluso filmada por un testigo. “Ahora todo es un caos”, resumió. Según el Ministerio de Justicia francés, el número de adolescentes involucrados en el tráfico de drogas se ha más que cuadruplicado en los últimos ocho años.

"He estado en una pandilla desde los 15 años. Pero todo ha cambiado ahora. Los códigos, las reglas... ya no hay reglas. Nadie respeta nada hoy en día. Los jefes empiezan... a usar a los jóvenes. Les pagan miserias. Y terminan matando a otros sin ningún motivo aparente. Reina la anarquía en toda la ciudad", agregó el joven.