3 de noviembre de 2026 Inicio
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Tragedia en EEUU: revelan que la pareja que falleció en el accidente de avión se había conocido en Buenos Aires

Adam Robinson y Helen Sharp comenzaron su relación mientras vivían en Argentina. Este fin de semana perdieron la vida junto a sus dos hijos de camino a Bahamas por el cumpleaños del empresario tecnológico.

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Adam Robinson y Helen Sharp junto a sus dos hijos.

Adam Robinson y Helen Sharp junto a sus dos hijos.

La pareja se encontraba en el avión que se estrelló en Florida el último sábado junto a sus hijos. Adam Robinson y Helen Sharp estaban camino a Bahamas para celebrar el cumpleaños del empresario tecnológico en familia. Los amigos de la pareja despidieron al grupo familiar en redes sociales recordando cómo se conocieron y vivieron un tiempo en Argentina.

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El entorno de Helen utilizó la cuenta Helen Sharp Ceramics, del emprendimiento de la mujer, para despedirla y allí contaron la historia de cómo la pareja se conoció mientras vivían en la Ciudad de Buenos Aires. "Helen vivió varios años en Buenos Aires, Argentina, donde conoció al amor de su vida, Adam, y comenzó su empresa de Relaciones Públicas, Influential PR", relataron.

Sus familiares y amistades la definieron como "una mujer talentosa, creativa y divertida" y sostuvieron: "Juntos, construyeron una vida basada en la familia, la aventura y el amor". "Su lugar más feliz era al lado de Adam y sus dos hermosos hijos, junto con su perrita Bonnie, que siempre estaba a su lado", compartieron en Instagram.

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"Abrazó el mundo, hizo cosas hermosas, construyó relaciones duraderas y amó a su gente de manera feroz", concluyeron. Una persona comentó: "Helen y Adam eran personas increíbles, a las que vamos a extrañar muchísimo".

El creador de contenido Lyn Graft publicó una despedida en Instagram donde contó que Adam no solo se destacaba por los negocios que construía, sino también por la manera en que disfrutaba de la vida y se relacionaba con los demás. "Lo que era genial era cómo naturalmente juntaba a la gente. Diferentes personalidades, diferentes negocios, diferentes orígenes", describió.

"Adam construyó negocios exitosos, pero su mayor legado puede ser la gente que reunió y las vidas que tocó en el camino", recordó Graft.

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En su cuenta personal, Adam había publicado hace casi una década una foto tomando mate. En la descripción había elegido escribir, simplemente "El mate". En otra publicación filmaba a un amigo hablando sobre carne con una parrilla de fondo, lo que demuestra que estaba empapado de la cultura argentina.

Adam Robinson tomando mate.

Adam Robinson tomando mate.

Los desesperados audios de los pilotos del avión que cayó en Florida: "Nos vamos a estrellar"

Luego que se estrellara un avión privado en el condado de Palm Beach, en Florida, Estados Unidos, que provocó la destrucción total de una casa rodante a causa del fuego y dejó un saldo de 9 muertes, se conocieron los desesperados audios de los tripulantes minutos antes de la caída.

Minutos después del fuerte impacto se implantó un importante operativo de emergencia, en la zona de Greenacres, a las afueras de Palm Springs. De acuerdo a los registros de vuelo identifican al avión como un Learjet 60, con matrícula N722BD, la aeronave habría sufrido un descenso extremadamente rápido con un impacto directo contra el suelo y que derribó cables del tendido eléctrico.

Ahora, se hicieron públicas las comunicaciones de los tripulantes con los controladores aéreos, registradas por LiveATC.net, que permitió reconstruir los minutos previos al impacto donde se escucha que los pilotos, en una voz de una mujer, habían advertido sobre la acumulación de hielo en el avión y las turbulencias que afectaban el vuelo.

“Tenemos hielo ligero y transparente que es manejable y turbulencia moderada”, informó uno de los pilotos, pero la situación se agravó rápidamente cuando se detectó precipitaciones y solicitó autorización para ascender en busca de mejores condiciones meteorológicas. Poco después, el avión comenzó a perder altura de manera abrupta y los pilotos declararon una emergencia.

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