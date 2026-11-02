2 de noviembre de 2026 Inicio
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Dudas y sospechas sobre el dinero con el que se financió el templo evangélico que Javier Milei inauguró en Neuquén

La Iglesia Bautista "Jesús es Rey" pertenece al pastor Hugo Márquez, padre de la senadora Nadia Márquez, de La Libertad Avanza, quien pretende disputarle la gobernación a Rolando Figueroa en 2027.

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El templo visto desde el aire. La obra demoró 15 años.

El templo visto desde el aire. La obra demoró 15 años.

El monumental templo evangélico que el presidente Javier Milei inauguró el sábado en Neuquén quedó bajo la lupa por un cúmulo de dudas y sospechas en torno al dinero con el que se pagó la obra.

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La Iglesia Bautista Jesús es Rey pertenece al pastor Hugo Márquez. Se trata de un espacio supuestamente financiado por la propia congregación con capacidad para 4.000 personas.

En su discurso del sábado, el jefe de Estado destacó la obra como un modelo de organización comunitaria sin intervención estatal y ponderó la infraestructura del complejo, el cual cuenta con una escuela para 1.700 alumnos y una clínica con 30 especialidades.

Pero la visita de Milei al templo tuvo un claro trasfondo político en la provincia patagónica. La senadora Nadia Márquez, de La Libertad Avanza, es hija del pastor que lidera la iglesia y pretende disputar la gobernación en 2027 frente al mandatario actual, Rolando Figueroa.

No será fácil, ya que en la provincia rige una Ley de Ficha Limpia que la deja afuera por haberse acogido hace muchos años a una probation, luego de una denuncia por estafas por entrega de títulos falsos, que no tenían validez provincial ni nacional.

¿Cómo se financió el nuevo auditorio de la Iglesia Bautista Jesús es Rey?

"La obra nunca estuvo paralizada. Si bien es cierto que hubo un primer impulso grande, después continuamos trabajando todo el tiempo, todos los meses, todos los años", explicó el pastor y administrador del templo, David Schlereth, a C5N.

"Los recursos surgieron exclusivamente de las personas que somos parte de la iglesia. Debo decir que hubo un impulso inicial. Cuando arrancamos la obra, la iglesia recibió unas propiedades en donación, de vecinos de Neuquén. Cuando decidimos encarar la obra, vendimos varias de esas propiedades. Pero se hizo sin ningún tipo de aporte ni del estado ni del extranjero", añadió el pastor.

Por su parte, a la concejal de Neuquén Julieta Katcoff, del PTS, le "resulta muy llamativo que en los últimos dos años haya avanzado de manera tan sorprendente" la obra, ya que "hasta hace dos años atrás esto no era más que un galpón vacío".

En sintonía, el ex diputado provincial Andrés Blanco, también del PTS, señaló: "Nosotros desde nuestras bancas hemos hecho pedidos de informes, no solamente por los fondos que van a las instituciones privadas de la educación, sino también sobre la Secretaría de Culto, que destina recursos y fondos públicos del estado provincial a las instituciones eclesiásticas. Bueno, nunca nos respondieron. Y ahora vienen y nos inauguran en la cara un templo de esta magnitud".

Al ser consultado por el costo total de la obra, el pastor Schlereth evitó dar precisiones: "No tenemos el número todavía. Una obra que llevó 15 años no es tan sencillo sacar el costo. Pero nosotros somos una institución privada y no tenemos por qué darle explicaciones a nadie".

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