Pía Shaw se quebró al aire después de ver pasar a León XIV en el papamóvil La comunicadora se colocó al lado de las vallas, en uno de los corralitos formados en la localidad de Luján, y logró saludar al Sumo Pontífice. "Les juro, no puedo...", expresó sin poder contener la emoción. Agregar C5N en









El Papa emocionó a todos en Luján.

La visita del papa León XIV dejó las emociones a flor de piel. Tal fue el caso de la periodista Pía Shaw, quien no pudo contener las lágrimas en plena transmisión en vivo luego de haber saludado al Sumo Pontífice.

En el breve corte que circuló en redes sociales muestra a la comunicadora, rodeada de una multitud, gritándole a León XIV apoyada contra la valla que delimitaba la Avenida Nuestra Señora de Luján, calle principal por la que se desplazó el Sumo Pontífice en su llegada a la Basílica.

"¡Lo estoy viendo! ¡Lo veo! Chicos, les juro que estoy re emocionada", gritó Shaw en vivo mientras el Sumo Pontífice se acercaba hacia su lugar.

En cuanto el Papamóvil pasó por delante de Shaw, desde el estudio del programa A la Barbarossa sus compañeras la animaban y se alegraban por ese momento único que había vivido. La periodista quiso hablar, pero apenas le salieron las palabras: "No puedo. Les juro, no puedo".

Pía Shaw rompe en llanto cuando León XIV pasa a pocos metros de ella en el papamóvil pic.twitter.com/ltfZV7SD0Q — tronk (@TronkOficial) November 11, 2026 "No sé si es por supuesto la cantidad de horas y el trabajo que le estamos poniendo. Este lugar que estamos hoy acá, lo dije desde el día 1, yo lo quiero ver de cerca, quiero formar parte de esta historia", relató haciendo referencia a la carga emocional que conllevaba cubrir un evento de semejante envergadura.

"Toda la madrugada los chicos de técnica venían a controlar si el trípode estaba, si esto, si podíamos. Yo decía: 'La única manera y lugar que quiero estar es con la gente para compartirlo'. Misión cumplida, chicos. Una felicidad absoluta", cerró.