13 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Así podés acceder a un descuento especial para hacer la VTV en octubre 2025

Para obtener este beneficio, es necesario presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente junto con el comprobante de exención de pago de patente emitido por ARBA.

Por
Así podés acceder a un descuento especial para hacer la VTV en octubre 2025

En la provincia de Buenos Aires circulan más de seis millones de vehículos, y solo aquellos con menos de dos años de antigüedad están exceptuados de realizar la Verificación Técnica Vehicular. Para el resto, el trámite resulta obligatorio y tiene un costo de $79.640,87 para autos particulares, aunque existen descuentos importantes para ciertos grupos de usuarios.

Conocé quiénes no deben hacer la VTV 
Te puede interesar:

Listado completo: estos son todos los autos que ya no deberán hacer la VTV a partir de octubre 2025

Los jubilados y pensionados que perciben hasta dos haberes mínimos —equivalentes a $652.596 en octubre de 2025— pueden acceder a un descuento del 50%, siempre que sean titulares del vehículo y presenten su último recibo de haberes antes del vencimiento. También se otorga una reducción del 50% a quienes realicen la verificación de vehículos con más de veinte años de antigüedad.

Los vehículos destinados al traslado de personas con discapacidad, identificados con el símbolo internacional de acceso, están exentos del pago de la VTV. Para acceder a esta exención, se requiere presentar el Certificado Único de Discapacidad vigente junto con el comprobante de exención de pago de patente emitido por ARBA.

VTV 2025.webp

Cómo es el descuento para hacer la VTV en octubre 2025

Para octubre de 2025, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) ofrece un beneficio destinado a reducir la carga económica de un sector específico de la población. Consiste en un descuento del 50% sobre el valor total del trámite, aplicable directamente sobre los precios oficiales vigentes en jurisdicciones como la provincia de Buenos Aires, lo que disminuye de manera considerable el importe que deben abonar los vehículos según su categoría.

El acceso a este descuento está limitado a jubilados y pensionados que cumplan con ciertos requisitos socioeconómicos. El beneficio se otorga a personas cuyos ingresos mensuales no superen el equivalente a dos salarios mínimos, con el objetivo de que la ayuda llegue a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad económica.

Para aplicar el descuento del 50%, el solicitante debe cumplir tres condiciones fundamentales. En primer lugar, debe ser titular del vehículo que se someterá a la inspección obligatoria. En segundo lugar, debe presentar el último recibo de haberes para certificar que sus ingresos no exceden el tope establecido. Por último, se debe entregar la constancia de titularidad del rodado a verificar.

vtv auto

Es importante tener en cuenta que este descuento del 50% es exclusivo y no se acumula con otras exenciones o rebajas que puedan estar vigentes según la normativa. La reducción se aplica una única vez por año y para un solo vehículo del titular, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de la VTV y garantizar la seguridad vial de manera más accesible para los sectores de menores ingresos.

Qué costo tiene la VTV en octubre 2025

El costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en octubre de 2025 varía según la jurisdicción y el tipo de vehículo. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el precio para autos particulares se establece en aproximadamente $63.453, mientras que los propietarios de motocicletas deben abonar un monto menor, cercano a $23.858 por el trámite obligatorio.

vtv inspección.jpg

En la Provincia de Buenos Aires (PBA), los valores suelen ser más elevados y se diferencian según el peso del vehículo. Para un vehículo particular liviano (hasta 2.500 kg), el costo alcanza aproximadamente $79.640, mientras que los vehículos pesados (más de 2.500 kg) registran la tarifa más alta, cercana a $143.353. Las motocicletas presentan una escala de precios basada en la cilindrada, comenzando en $31.856 para las de menor cilindrada y llegando a $63.712 para las de más de 600 cc.

Existen excepciones y descuentos que modifican estos valores oficiales. Por ejemplo, ambas jurisdicciones aplican un descuento del 50% para jubilados y pensionados con ingresos reducidos. Además, los vehículos municipales, de bomberos y aquellos adaptados para personas con discapacidad están exentos del pago, lo que reduce considerablemente el costo final para estos grupos.

Noticias relacionadas

A pesar de los montos establecidos, se contemplan beneficios para determinados sectores de la población

Confirmado: este es el monto de la VTV para octubre 2025 y un grupo puede pagar más de $140.000

Los problemas en el tren delantero encarecen aún más el mantenimiento.

La VTV cambia su monto en octubre 2025: a cuánto llega a y quiénes afecta

Gremios docentes confirmaron un paro nacional para este martes.

Gremios docentes anunciaron un paro nacional para este martes: quiénes no tendrán clases

play

Revelan el último mensaje de Luna Giardina previo al femicidio: "Estaba organizando el cumpleaños de Pedro"

Cuál es el error común que todos cometemos con el lavarropas.

El error común que todos cometen con el lavarropas que puede poner en riesgo tu salud

Estas son más de diez opciones para hacer planes con niños en Buenos Aires y jugar en familia.

Estas son más de diez opciones para hacer planes con niños en Buenos Aires y jugar en familia

Rating Cero

Martín Demichelis llegó a Instagram tras su separación de Evangelina Anderson.

Martín Demichelis se creó una cuenta de Instagram: "Evangelina Anderson no lo dejaba..."

De qué se trata esta flamante comedia de Netflix.
play

Tiene 9 capítulos, está en Netflix y es una comedia imperdible

Sus palabras generaron un fuerte impacto en Hollywood.

20 años después, Jennifer Aniston reveló detalles que no se sabían sobre el divorcio con Brad Pitt: qué dijo

La Voz Argentina llegará a su fin este lunes 13 de octubre.

Telefe confirmó la peor noticia sobre La Voz Argentina y desató la furia de los fans

La nueva película de Colin Farrell en Netflix está basada en la novela de Lawrence Osborne.
play

Está en Netflix y es una locura de película: solo dura 100 minutos

Las Películas que llegaron a Netflix y son furor entre los usuarios
play

Se parece a un crimen real que no se resolvió, tiene mucho misterio y es furor en Netflix: cuál es la película del momento

últimas noticias

Se votará por primera vez con la Boleta Única de Papel (BUP).

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados nacionales en Santa Fe

Hace 12 minutos
Se conocieron los principales referentes de cada espacio.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos en la provincia de Buenos Aires

Hace 12 minutos
El peronismo se presenta fragmentado, lejos de la unidad que mostró años atrás.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados y senadores por Tierra del Fuego

Hace 13 minutos
El escenario se presenta marcado por la polarización.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en La Pampa

Hace 13 minutos
Javier Milei junto a Donald Trump.

Milei partió a Estados Unidos para reunirse con Trump tras el anuncio del swap

Hace 16 minutos