Así podés acceder a un descuento especial para hacer la VTV en octubre 2025

Para obtener este beneficio, es necesario presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente junto con el comprobante de exención de pago de patente emitido por ARBA.

En la provincia de Buenos Aires circulan más de seis millones de vehículos, y solo aquellos con menos de dos años de antigüedad están exceptuados de realizar la Verificación Técnica Vehicular. Para el resto, el trámite resulta obligatorio y tiene un costo de $79.640,87 para autos particulares, aunque existen descuentos importantes para ciertos grupos de usuarios.

Listado completo: estos son todos los autos que ya no deberán hacer la VTV a partir de octubre 2025

Los jubilados y pensionados que perciben hasta dos haberes mínimos —equivalentes a $652.596 en octubre de 2025— pueden acceder a un descuento del 50%, siempre que sean titulares del vehículo y presenten su último recibo de haberes antes del vencimiento. También se otorga una reducción del 50% a quienes realicen la verificación de vehículos con más de veinte años de antigüedad.

Los vehículos destinados al traslado de personas con discapacidad, identificados con el símbolo internacional de acceso, están exentos del pago de la VTV. Para acceder a esta exención, se requiere presentar el Certificado Único de Discapacidad vigente junto con el comprobante de exención de pago de patente emitido por ARBA.

Para octubre de 2025, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) ofrece un beneficio destinado a reducir la carga económica de un sector específico de la población. Consiste en un descuento del 50% sobre el valor total del trámite, aplicable directamente sobre los precios oficiales vigentes en jurisdicciones como la provincia de Buenos Aires, lo que disminuye de manera considerable el importe que deben abonar los vehículos según su categoría.

El acceso a este descuento está limitado a jubilados y pensionados que cumplan con ciertos requisitos socioeconómicos. El beneficio se otorga a personas cuyos ingresos mensuales no superen el equivalente a dos salarios mínimos, con el objetivo de que la ayuda llegue a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad económica.

Para aplicar el descuento del 50%, el solicitante debe cumplir tres condiciones fundamentales. En primer lugar, debe ser titular del vehículo que se someterá a la inspección obligatoria. En segundo lugar, debe presentar el último recibo de haberes para certificar que sus ingresos no exceden el tope establecido. Por último, se debe entregar la constancia de titularidad del rodado a verificar.

vtv auto Redes sociales

Es importante tener en cuenta que este descuento del 50% es exclusivo y no se acumula con otras exenciones o rebajas que puedan estar vigentes según la normativa. La reducción se aplica una única vez por año y para un solo vehículo del titular, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de la VTV y garantizar la seguridad vial de manera más accesible para los sectores de menores ingresos.

Qué costo tiene la VTV en octubre 2025

El costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en octubre de 2025 varía según la jurisdicción y el tipo de vehículo. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el precio para autos particulares se establece en aproximadamente $63.453, mientras que los propietarios de motocicletas deben abonar un monto menor, cercano a $23.858 por el trámite obligatorio.

vtv inspección.jpg

En la Provincia de Buenos Aires (PBA), los valores suelen ser más elevados y se diferencian según el peso del vehículo. Para un vehículo particular liviano (hasta 2.500 kg), el costo alcanza aproximadamente $79.640, mientras que los vehículos pesados (más de 2.500 kg) registran la tarifa más alta, cercana a $143.353. Las motocicletas presentan una escala de precios basada en la cilindrada, comenzando en $31.856 para las de menor cilindrada y llegando a $63.712 para las de más de 600 cc.

Existen excepciones y descuentos que modifican estos valores oficiales. Por ejemplo, ambas jurisdicciones aplican un descuento del 50% para jubilados y pensionados con ingresos reducidos. Además, los vehículos municipales, de bomberos y aquellos adaptados para personas con discapacidad están exentos del pago, lo que reduce considerablemente el costo final para estos grupos.