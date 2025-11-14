15 de noviembre de 2025 Inicio
Así fue el momento de la explosión de la fábrica en Ezeiza

Trabajan más de 15 dotaciones de bomberos en la zona del siniestro que se habría originado en una fábrica de pinturas. La onda expansiva alcanza a 15 kilómetros.

Se dictó el Código Rojo en el distrito de Ezeiza.

Una impresionante explosión sucedió este viernes en la localidad de Ezeiza, en la zona donde hay varias empresas, con una onda expansiva que llegó a varias localidades cercanas en el suroeste de la Provincia de Buenos Aires.

Esta noche hubo un accidente en una fábrica de pinturas.
Video: las imágenes más impactantes de la explosión en Ezeiza

Las imágenes del fuego y el sonido terrible circuló en redes sociales, con pasadas las 20 y dejó como consecuencia la explosión de los vidrios, voladuras de techo, y todavía se desconoce la causa del siniestro.

Se trata de una zona donde hay fábricas de distintas rubros, en medio de un predio importante donde se vioi una densa humareda de varios metros de altura, y se pidió cerrar los vidrios por precaución.

La nube tóxica llegó a verse de las localidades vecinas como Virrey del Pino, Laferrere, Tristán Suárez, y Monte Grande, se pidió que cierren las ventanas para que no respiren ese "gas tóxico", ya que se trata de un material combustible y contaminante. Además, recomendaron que las mascotas no estén afuera.

Entre las primeras informaciones detallaron que se incendió la fábrica de pinturas Lago, aunque no se descarta que haya algún elemento como una avioneta que se haya colisionado con el lugar. Primero se vio el fuego y después la explosión, y se espera que haya otras reacciones más pequeñas. La onda expansiva tiene 15 kilómetros, según detallaron las autoridades.

Hasta las 22 trabajaban más de 15 ambulancias y la Municipalidad de Ezeiza, a cargo Gastón Granados, informó de un Código Rojo en todos los hospitales del distrito, y se registraron algunos heridos y quemados en los hospitales de la zona.

