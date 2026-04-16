Ataque de viuda negra: un jubilado conoció a una mujer en una app de citas y terminó desvalijado El hombre de 68 años aseguró que era la segunda vez que veía a la joven y que le pareció "una buena chica". Todas las habitaciones estaban revueltas: le robó 100 mil pesos, una computadora, el teléfono celular y se llevó la camioneta. Por + Seguir en







El jubilado había ido a buscar a la joven a la estación de tren de Avellaneda.

Un jubilado de 68 años fue víctima de un ataque de una “viuda negra” en Berazategui. El hombre había conocido a la joven a través de una aplicación de citas y, tras dos encuentros previos, decidió volver a verla. Después del encuentro en su vivienda, comenzó a sentirse mareado y se recostó. Al despertar, descubrió que todas las habitaciones estaban revueltas: la mujer se había llevado 100 mil pesos en efectivo, una computadora, su teléfono celular, demás pertenencias personales y la camioneta Volkswagen Amarok.

El hecho ocurrió a mediados de febrero, pero la causa avanzó recién ahora en la justicia. La víctima relató que la joven, identificada como “Melina”, ya había mantenido dos encuentros previos con él. Por esa razón, el jubilado no sospechó que pudiera tratarse de una maniobra delictiva. Según la denuncia radicada en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N°1 Descentralizada de Berazategui, la causa fue caratulada como "robo".

La noche del hecho, ambos se encontraron en la estación de trenes de Avellaneda y se dirigieron a la vivienda del hombre de 68 años. Prepararon la cena, mantuvieron una larga conversación y consumieron bebidas alcohólicas, relató en la denuncia el jubilado y recordó que alrededor de las 11 de la noche se sintió mareado y decidió recostarse. A partir de ese momento declaró que perdió la conciencia hasta la mañana siguiente, cuando se despertó y advirtió que lo habían desvalijado.

hombre engañado El hombre descubrió que su casa estaba revuelta y que le habían robado 100 mil pesos, su camioneta Volkswagen Amarok, una computadora y el celular. “Melina”, había desaparecido sin dejar huellas y su perfil en la aplicación de citas también fue eliminado.

Las características de la sospechosa La víctima contó que en los encuentros previos ella se había mostrado amable y le había dicho que vivía en Lanús con su madre, con quien mantenía una relación conflictiva. Recordó además que en la primera cita la pasó a buscar por la estación de trenes de Lanús y en la segunda ella llegó en colectivo. La describió como una "buena chica" de tez blanca, cabello largo rubio teñido y estatura media, asegurando que podría reconocerla si la volviera a ver.