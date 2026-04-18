Alerta meteorológica por tormentas y vientos fuertes en ocho provincias del país El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso por fuertes lluvia para el centro de la Argentina. Mientras que en CABA no se presentarían grandes condiciones climáticas. Por + Seguir en







¿En qué zonas lloverá?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por lluvias, vientos fuertes y tormentas a lo largo de ocho provincias del país, principalmente en la zona del centro y el sur del territorio argentino.

Según informó el SMN, las que están bajo aviso de viento son Chubut, Río Negro, La Pampa, Neuquén, San Luis, San Juan y Córdoba. Mientras que Mendoza también anticipa un viento zonda.

alertas Redes sociales En cuanto a la alerta por lluvia, Chubut presenta alerta naranja, al igual que Neuquén y Río Negro. Por otro lado, las tormentas se harán presentes en distintos puntos del país como lo son San Luis, Río Negro, Mendoza, La Pampa, Córdoba y Buenos Aires.

Algunos de los lugares de Buenos Aires que tendrán tormentas son: Brand Bolívar - Carlos Casares - Carlos Tejedor - Hipólito Yrigoyen – Pehuajó - Brand Florentino Ameghino - General Villegas – Rivadavia - Brand Adolfo Alsina - Daireaux - Guaminí - Pellegrini - Salliqueló - Trenque Lauquen - Tres Lomas - Brand Norte de Bahía Blanca - Oeste de Patagones - Oeste de Villarino - Puan - Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de Coronel Suárez - Zona baja de Saavedra - Zona baja de Tornquist - Brand Adolfo Gonzales Chaves - Centro de Lobería - Norte de Coronel Dorrego - Norte de Necochea - Norte de San Cayetano - Norte de Tres Arroyos.

Cómo estará el tiempo en CABA: el pronóstico del SMN La Ciudad de Buenos Aires tendrá una máxima de 26 grados por la tarde, mientras que por la mañana la temperatura más alta llegar a los 19. Durante la noche, la temperatura baja sutilmente y queda en 22 grados. Mientras que, se prevé el ultimo día de sol pleno hasta que regrese el buen clima.