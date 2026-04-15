La Plata: golpearon a una nena de 7 años en un comedor y la familia denuncia encubrimiento La víctima tuvo que ser hospitalizada y recibir asistencia psicológica tras el violento episodio. Desde la institución no informaron a los padres lo ocurrido y, en un intento de ocultarlo, bañaron y cambiaron de ropa a la menor. Por + Seguir en







La niña de 7 años presenta lesiones físicas y psicológicas.

Una nena de 7 años sufrió una violenta agresión dentro del comedor de un hogar de día de La Plata, lo que obligó a su hospitalización y asistencia psicológica. Desde la institución Casa de Niños y Niñas del Padre Cajade no informaron a los padres sobre lo ocurrido y, en un intento de ocultarlo, bañaron y cambiaron de ropa a la menor. La familia denunció un encubrimiento y llevó el caso a la justicia.

Según trascendidos, el hecho ocurrió hace un par de días dentro de uno de los baños del establecimiento ubicado en 6 bis y 602 de la ciudad platense, en un momento en el que la menor se encontraba junto a otras chicas. Alrededor de las 11 de la mañana, personal docente de la institución la encontró tirada en el piso, con la cara tapada y llorando desconsoladamente.

De acuerdo a lo que pudo contar la criatura en ese momento a sus responsables, otras chicas la habían reducido, la tiraron al piso y la golpearon con patadas en la espalda y en la cabeza mientras otra nena habría cerrado la puerta del baño para impedir la ayuda. “Déjenme, por favor”, gritó la menor y alertó al personal de la Institución que la entró en un estado calamitoso.

De acuerdo al testimonio de los tutores, en lugar de ser notificados respecto de lo sucedido, las educadoras le entregaron a la nena como todos los días. Fue en ese entonces cuando el padrastro notó que estaba recién bañada y con una ropa distinta a la que llevaba por la mañana cuando la había dejado.

Una vez en la escuela, los docentes se contactaron con los padres para que la retiren porque notaron que no la nena no estaba bien. Cuando llegó a su casa, estaba decaída y apática. Solo alcanzó a decir “quiero dormir”. Tiempo después empezaron a aparecer los primeros síntomas que encendieron las alarmas en sus padres: tenía fiebre alta, vómitos, dolor de cabeza persistente, dolor abdominal y los labios violetas.