19 de septiembre de 2026 Inicio
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Cuáles son las 3 plantas ideales para evitar a las ratas en tu jardín

Estas alternativas permiten cuidar los espacios verdes y reducir las posibilidades de que estos animales se acerquen al hogar.

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Estas son las 3 plantas para evitar la presencia de ratas en tu jardín.

Estas son las 3 plantas para evitar la presencia de ratas en tu jardín.

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  • Algunas plantas pueden ayudar a mantener a las ratas alejadas del jardín.
  • El fuerte sentido del olfato de estos roedores puede jugar a favor de esta estrategia.
  • Hay distintas opciones naturales que pueden colocarse en zonas donde suelen aparecer.
  • La limpieza y el cuidado del espacio también ayudan a evitar que encuentren refugio.

Tener un jardín cuidado no siempre alcanza para evitar la aparición de ratas, especialmente cuando encuentran lugares donde esconderse y conseguir alimento. Estos roedores pueden convertirse en un problema dentro y fuera de la casa, ya que son capaces de roer madera, abrirse paso por distintos materiales y buscar refugio debajo de algunas superficies. Por eso, existen alternativas naturales que pueden ayudar a mantenerlos alejados.

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Una de las características que puede aprovecharse para este objetivo es el olfato de estos animales. Las ratas dependen de este sentido para desplazarse, encontrar comida y reconocer los lugares donde pueden instalarse. Los aromas demasiado intensos pueden resultarles molestos y dificultar esa orientación, por lo que ciertas plantas aromáticas pueden funcionar como una barrera alrededor de los espacios que se busca proteger.

Estas 3 plantas mantienen a las ratas lejos de tu casa y tu jardín.

Estas 3 plantas mantienen a las ratas lejos de tu casa y tu jardín.

La idea no consiste en llenar el jardín de productos químicos ni recurrir necesariamente a venenos para intentar controlar su presencia. Algunas especies de uso habitual pueden aportar aromas fuertes que resultan poco agradables para estos roedores. Entre las opciones más conocidas aparecen tres plantas que, además de cumplir una función en el jardín, pueden incorporarse fácilmente a distintos sectores del hogar.

Qué plantas son perfectas para ahuyentar a las ratas en tu jardín

El ajo es una de las alternativas más utilizadas por su aroma intenso y característico. Puede cultivarse directamente en la tierra, pero también existe otra opción sencilla para quienes no tienen demasiado espacio: colocar algunos dientes enteros en distintos canteros o zonas donde suele haber actividad de estos animales. Su olor fuerte puede ayudar a mantenerlos alejados de esos sectores.

La cebolla también puede formar parte de esta estrategia gracias a su fragancia penetrante. En este caso, se pueden distribuir rodajas frescas en puntos determinados del jardín, sobre todo cerca de lugares por los que podrían ingresar o buscar refugio. La tercera alternativa es la lavanda, que suma un aroma intenso al ambiente exterior y, al mismo tiempo, funciona como una planta ornamental para decorar los espacios verdes.

Debido a su aroma intenso, la lavanda es una de las mejores opciones contra las ratas.

Debido a su aroma intenso, la lavanda es una de las mejores opciones contra las ratas.

En conjunto, estas opciones ofrecen una forma sencilla de sumar aromas fuertes al jardín y dificultar que las ratas encuentren un lugar atractivo para instalarse. Sin embargo, mantener los espacios limpios y evitar restos de comida también resulta importante para no generar condiciones favorables para estos roedores. Así, las plantas pueden formar parte de una estrategia más amplia para cuidar el jardín y mantenerlo libre de visitas no deseadas.

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