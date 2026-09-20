20 de septiembre de 2026 Inicio
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Por qué los restos de café pueden ser un truco definitivo para tu jardín

Los posos de la infusión que quedan después de preparar una taza pueden tener nuevos usos dentro y fuera de la cocina. Cómo reutilizarlos para cuidar las plantas, incorporarlos al compost y aprovechar sus propiedades en el hogar.

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Por qué los restos de café pueden ser un truco definitivo para tu jardín
Restos de café: Pueden reutilizarse en el hogar

Restos de café: Pueden reutilizarse en el hogar, el jardín y el compost.

  • Cómo preparar el café usado antes de reutilizarlo.
  • Qué beneficios puede aportar al compost.
  • Cómo incorporarlo al cuidado de las plantas.
  • De qué manera puede utilizarse para los malos olores.
  • Qué precauciones conviene tener para evitar la aparición de hongos.

Los restos de café que quedan después de preparar una taza pueden tener una segunda utilidad antes de terminar en la basura. En lugar de desecharlos, es posible incorporarlos al compost o utilizarlos de distintas maneras en el cuidado de las plantas. Por qué pueden ser un truco definitivo para tu jardín

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Aunque el material sobrante contiene nutrientes como nitrógeno, no debe considerarse un fertilizante completo ni utilizarse como sustituto de productos específicos para todas las plantas. Su principal aporte en el espacio verde está relacionado con la materia orgánica que pueden sumar al suelo cuando se utilizan correctamente.

Esta práctica se relaciona con la economía circular, un modelo que busca extender la vida útil de los materiales y reducir la cantidad de residuos que generamos en casa.

Como aprovechar los restos de café para tu jardín

Una de las alternativas más habituales consiste en incorporar los restos de café usados al compost. Al combinarlos con materiales ricos en carbono, como hojas secas, ramas pequeñas o cartón sin tinta, pueden formar parte de una mezcla destinada a mejorar la materia orgánica del suelo.

Para prepararlos antes de reutilizarlos, el primer paso consiste en retirar los restos de la cafetera y extenderlos sobre una superficie limpia para que pierdan toda la humedad. Una vez secos, pueden guardarse en un recipiente limpio y utilizarse posteriormente. Si se destinan al compost, conviene combinarlos con otros materiales para mantener una mezcla equilibrada.

Algunas recomendaciones para aprovecharlos de forma adecuada son:

  • Secarlos bien: la humedad favorece la aparición de hongos.
  • Usarlos con moderación: una cantidad excesiva

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