Terror en Rosario: sicarios ingresaron a una vivienda y asesinaron a un hombre mientras dormia Un grupo armado irrumpió en la casa durante la noche, abrió fuego dentro de una habitación y escapó tras robar una moto. La víctima fatal tenía 34 años. Por + Seguir en







Terror en Rosario: sicarios ingresaron a una vivienda y asesinaron a un hombre mientras dormia

Un hombre de 34 años fue asesinado a balazos y un joven de 19 resultó herido tras un violento ataque ocurrido en una vivienda de la zona sur de Rosario. El hecho se registró el viernes por la noche, cerca de las 23:25, en una propiedad ubicada en Santa Matilde al 4300.

De acuerdo con fuentes policiales, al menos seis personas llegaron al lugar a bordo de tres motocicletas. Dos de los agresores descendieron, ingresaron al domicilio y dispararon contra las víctimas mientras se encontraban en una habitación.

Efectivos del Comando Radioeléctrico arribaron minutos después y encontraron a ambos hombres sobre una cama. Uno de ellos presentaba una herida de arma de fuego en el tórax, mientras que el otro tenía un impacto en la parte superior de la pierna izquierda.

Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) confirmó en el lugar la muerte de Gastón Ángel Ereñú, quien falleció de manera inmediata a raíz de las lesiones. En tanto, el joven herido, identificado como Tomás Ezequiel L., fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde permanece fuera de peligro según el último parte médico.

En la escena del crimen, peritos secuestraron vainas servidas calibre 9 milímetros y cartuchos que serán analizados. Según las primeras actuaciones, los atacantes escaparon tras sustraer una motocicleta del domicilio.

La investigación también estableció que la víctima fatal contaba con antecedentes penales y había cumplido una condena por extorsión en 2021. La Justicia provincial trabaja para reconstruir la mecánica del hecho e identificar a los responsables, que permanecen prófugos.