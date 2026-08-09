Video: un jugador de fútbol le dio una trompada al árbitro porque lo expulsó y terminó preso Ocurrió durante un partido de la Liga Sanlorencina, en Santa Fe. La policía ingresó al campo de juego y detuvo al agresor para trasladarlo a la comisaría. Por Agregar C5N en









El agresor fue identificado como Jorge G.

Un futbolista de 35 años terminó detenido este domingo por la tarde en la localidad santafesina de San Lorenzo, luego de golpear al árbitro Hugo Walter Masuelli tras recibir una tarjeta roja a los 35 minutos del primer tiempo, hecho que provocó la suspensión del partido.

El episodio de violencia ocurrió durante el encuentro entre los clubes Santa Catalina y Barrio Quinta, correspondiente a la Liga Regional Sanlorencina. Tras la sanción disciplinaria, el jugador agresor —identificado como Jorge G.— le dio una piña al árbitro de 53 años y le causó una lesión en el pómulo derecho.

Ante la gravedad de la agresión física y la falta de garantías de seguridad, las autoridades determinaron la suspensión inmediata del encuentro. Los efectivos de la policía local ingresaron al campo de juego y detuvieron al agresor para trasladarlo a la comisaría.

El deportista detenido quedó a disposición de la Fiscalía de turno para el inicio de las actuaciones judiciales por lesiones. Por su parte, las parcialidades de ambos equipos se retiraron de la cancha en orden y no se registraron nuevos altercados en las inmediaciones del estadio.