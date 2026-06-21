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21 de junio de 2026 Inicio

Lionel Messi cambió su look antes del partido contra Austria y sorprendió a todos

El astro de la Selección argentina renovó su aspecto en la previa del encuentro por el Grupo J del Mundial 2026. Lo hizo junto a Rodrigo De Paul, uno de sus compañeros más cercanos.

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Lionel Messi anotó tres goles para la Selección argentina contra Argelia.

Lionel Messi anotó tres goles para la Selección argentina contra Argelia.

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Lionel Messi, siempre temido por sus rivales, busca avanzar en el Mundial 2026.
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La atrevida crítica a Lionel Messi de un medio austríaco en la previa del choque en el Mundial 2026: "Ningún santo"

El estilista que habitualmente acompaña a la Selección argentina, Dany Ale, expuso en una foto que Messi se cortó el pelo junto a Rodrigo De Paul, quien también tendrá otra estética frente a los austríacos. El capitán y el mediocampista cambiaron su apariencia en la previa del viaje de la albiceleste a Dallas para el encuentro, que se desarrollará el lunes a las 14 en el AT&T Stadium.

El nuevo look de Lionel Messi.

El nuevo look de Lionel Messi.

El partido será decisivo para las aspiraciones de la albiceleste en la Copa del Mundo. Una victoria dejaría al vigente campeón con seis puntos y con grandes posibilidades de asegurar su clasificación a los 16avos de final. Incluso, si gana y el resultado entre Jordania y Argelia es un empate, el equipo de Lionel Scaloni garantizaría su presencia en la próxima instancia antes de la última fecha, ya que ni los africanos ni los asiáticos podrían alcanzarlo.

Un empate también sería un resultado favorable para la Selección argentina. Con 4 puntos en dos presentaciones, mantendría su lugar en los puestos de clasificación y llegaría con un panorama alentador al cierre de la fase de grupos.

La atrevida crítica a Lionel Messi de un medio austríaco en la previa del choque en el Mundial 2026

El partido entre la Selección argentina y Austria de este lunes por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina, y desde el país europeo buscan erosionar la imagen del capitán albiceleste, Lionel Messi, en lo que podría ser un extraño intento de darse ánimos a la hora de enfrentar al mejor jugador del mundo. "No es ningún santo", puede leerse este fin de semana en sus diarios.

Der Standard, uno de los medios más leídos en internet de la nación alpina, publicó una nota firmada por el periodista Moritz Ettlinger, titulada "Lionel Messi, el excepcional futbolista argentino, se enfrenta a Austria", donde afirma que el crack rosarino "no es ningún santo a pesar de su estatus de semidiós".

El austríaco recurrió a una jugada del partido debut de esta Copa del Mundo para vehiculizar su encono con el capitán. "Lionel Messi estuvo a punto de ser un mero espectador en el segundo partido de Argentina contra Austria en el Mundial, y no habría tenido motivos para quejarse. En el minuto 31 del partido inaugural contra Argelia, golpeó a Aissa Mandi en la pantorrilla con los tapones por delante. Una falta merecedora de tarjeta roja. Pero ni siquiera recibió una amarilla", escribió.

Luego, Ettlinger procedió con sus críticas, en una mirada política por fuera del ámbito deportivo. "El ídolo del fútbol argentino no es ningún santo. Promocionó Arabia Saudí como embajador turístico, fue condenado por evasión fiscal en España y, a pesar de su modestia, se le considera una figura influyente que maneja los hilos entre bastidores en el club y la federación", sostuvo.

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