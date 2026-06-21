Lionel Messi cambió su look antes del partido contra Austria y sorprendió a todos El astro de la Selección argentina renovó su aspecto en la previa del encuentro por el Grupo J del Mundial 2026. Lo hizo junto a Rodrigo De Paul, uno de sus compañeros más cercanos. Por Agregar C5N en









Lionel Messi anotó tres goles para la Selección argentina contra Argelia. Redes sociales

El astro Lionel Messi renovó su look en la previa del partido de la Selección argentina contra Austria por el Grupo J del Mundial 2026, por lo que lucirá un nuevo aspecto en un partido clave ya que la albiceleste encaminará la clasificación a los 16avos de final en caso de conseguir la victoria.

El estilista que habitualmente acompaña a la Selección argentina, Dany Ale, expuso en una foto que Messi se cortó el pelo junto a Rodrigo De Paul, quien también tendrá otra estética frente a los austríacos. El capitán y el mediocampista cambiaron su apariencia en la previa del viaje de la albiceleste a Dallas para el encuentro, que se desarrollará el lunes a las 14 en el AT&T Stadium.

El nuevo look de Lionel Messi. Instagram (@dany_ale_32) El partido será decisivo para las aspiraciones de la albiceleste en la Copa del Mundo. Una victoria dejaría al vigente campeón con seis puntos y con grandes posibilidades de asegurar su clasificación a los 16avos de final. Incluso, si gana y el resultado entre Jordania y Argelia es un empate, el equipo de Lionel Scaloni garantizaría su presencia en la próxima instancia antes de la última fecha, ya que ni los africanos ni los asiáticos podrían alcanzarlo.

Un empate también sería un resultado favorable para la Selección argentina. Con 4 puntos en dos presentaciones, mantendría su lugar en los puestos de clasificación y llegaría con un panorama alentador al cierre de la fase de grupos.

La atrevida crítica a Lionel Messi de un medio austríaco en la previa del choque en el Mundial 2026 El partido entre la Selección argentina y Austria de este lunes por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina, y desde el país europeo buscan erosionar la imagen del capitán albiceleste, Lionel Messi, en lo que podría ser un extraño intento de darse ánimos a la hora de enfrentar al mejor jugador del mundo. "No es ningún santo", puede leerse este fin de semana en sus diarios.