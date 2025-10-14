14 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuál es el electrodoméstico más sucio de la casa: puede afectar a tu salud

Se trata de un aparato que se utiliza con mucha frecuencia en los hogares, por lo que hay que tomar medidas de precaución.

Por
El ambiente de este electrodoméstico prolifera la creación de bacterias y microorganismos en su interior.

El ambiente de este electrodoméstico prolifera la creación de bacterias y microorganismos en su interior.

Pexels

En los hogares, la limpieza suele enfocarse en los lugares más visibles o que se asocian directamente con la suciedad, como el baño o la cocina. Sin embargo, muchos electrodomésticos que utilizamos a diario pueden convertirse, sin que lo notemos, en un lugar propenso para la contaminación y proliferación de bacterias. Mantenerlos limpios no solo prolonga su vida útil, sino que también previene posibles riesgos para la salud.

El aire y la luz solar pueden actuar como agentes naturales de desinfección.
Te puede interesar:

Por qué no hay que hacer la cama apenas te levantás

Diversos estudios internacionales han revelado que, en la mayoría de los casos, los dispositivos que más utilizamos no siempre son los más higiénicos. La combinación de humedad, residuos y falta de ventilación crea el entorno ideal para la aparición de microorganismos que pueden afectar tanto a las personas como al propio funcionamiento del aparato.

Un nuevo informe citado por la revista Australian Women’s Weekly sorprendió a los especialistas al identificar cuál es, realmente, el electrodoméstico más sucio del hogar, superando incluso a zonas tradicionalmente señaladas como peligrosas. Lo más llamativo es que este aparato, común en todos los hogares, está directamente relacionado con la limpieza.

limpieza electrodomésticos

Este es el electrodoméstico más sucio de la casa

Según el estudio mencionado por Australian Women’s Weekly, el lavarropas encabeza la lista de los electrodomésticos más contaminados del hogar. Aunque su función es limpiar la ropa, en su interior pueden acumularse bacterias resistentes, hongos y restos de suciedad que se adhieren al tambor, las juntas de goma y los compartimentos del detergente.

Lavarropas
Lavar la ropa es una actividad indispensable en la rutina diaria, aunque los métodos y hábitos para hacerlo pueden ser muy diversos

Lavar la ropa es una actividad indispensable en la rutina diaria, aunque los métodos y hábitos para hacerlo pueden ser muy diversos

Expertos en higiene doméstica advierten que el ambiente cálido y húmedo que queda tras cada lavado es ideal para el desarrollo de microorganismos. Entre ellos, se han detectado bacterias como el Staphylococcus aureus resistente a antibióticos, que puede sobrevivir incluso después de los ciclos de lavado convencionales.

El estudio de la Universidad De Montfort (Reino Unido), también citado por Australian Women’s Weekly, comprobó que muchas lavadoras domésticas no alcanzan los 60°C recomendados para eliminar bacterias, lo que permite su persistencia y multiplicación. Además, se identificaron biopelículas, capas viscosas de bacterias que se adhieren al tambor y son difíciles de eliminar.

Estas condiciones representan un riesgo potencial, especialmente para hogares con bebés, adultos mayores o personas con defensas bajas. Las bacterias que permanecen en el tambor pueden adherirse a las prendas y provocar irritaciones cutáneas, alergias o infecciones leves.

Para reducir estos riesgos, los especialistas recomiendan:

  • Realizar un lavado de mantenimiento mensual con agua caliente y vinagre blanco o productos específicos.
  • Secar el interior dejando la puerta entreabierta después de cada uso, para evitar la humedad.
  • Limpiar las juntas de goma y los compartimientos de detergente con regularidad.
  • Utilizar ciclos de alta temperatura de al menos 60°C para prendas como toallas, sábanas o ropa interior.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las dietas hiperproteicas se popularizaron como una estrategia efectiva para ganar masa muscular o controlar el peso

Una experta en longevidad reveló que las proteínas pueden acelerar el envejecimiento: cómo lo hacen

Parecía un broncoespasmo y el tratamiento iba a durar 15 días, pero los estudios revelaron una enfermedad inesperada.

Pensó que era un broncoespasmo y el tratamiento iba a durar 15 días, pero su médica reveló algo inesperado

Cuál es el ejercicio ideal para reducir el riesgo cardiovascular.

El ejercicio sencillo para reducir el riesgo cardiovascular: lo puede hacer cualquier persona

La dieta carnívora gana popularidad en redes, pero sus riesgos superan los beneficios.

Esto le pasa al cuerpo si sólo comés carne todos los días

El trasplante de órganos da otra posibilidad de vida.

La Ley Justina: el caso que cambió el impulso de la donación de órganos en Argentina

Argentina en alerta por fiebre amarilla: alarma ante la restricción de vacunas

Argentina en alerta por fiebre amarilla: alarma ante la restricción de vacunas

Rating Cero

Wanda Nara sorprendió con su revelación sobre Mauro Icardi.

Wanda Nara expuso a Mauro Icardi: "Quiere que volvamos a vivir a Turquía con mis hijas"

Nico Occhiato sorprendió con sus críticas por el final de La Voz Argentina﻿.

Nico Occhiato explotó contra Telefe por el final de La Voz Argentina: "Se grabó cuatro veces..."

La producción de Netflix ya tiene su fecha de estreno para la cuarta temporada.

Se filtró cuándo se estrena Bridgerton 4 en Netflix

Esta serie de Netflix muestra los prejuicios y las costumbres del ejército en Estados Unidos y deja a todos sin palabras.
play

Esta serie de Netflix muestra los prejuicios y las costumbres del ejército en Estados Unidos y deja a todos sin palabras: de qué se trata

Nueva pareja bomba: ex Gran Hermano confirmó su romance con un futbolista tras su polémica separación.

Después de una polémica separación, esta ex Gran Hermano confirmó el romance con un jugador de fútbol argentino: quién es

El perfume elegido por la empresaria rosarina rápidamente se agotó en tiendas y plataformas online.

Este es el perfume favorito de Antonela Roccuzzo: cuánto sale

últimas noticias

Wanda Nara sorprendió con su revelación sobre Mauro Icardi.

Wanda Nara expuso a Mauro Icardi: "Quiere que volvamos a vivir a Turquía con mis hijas"

Hace 23 minutos
play

El taxista que llevó al femicida Pablo Laurta dijo que el niño "preguntaba por su madre"

Hace 47 minutos
La moción de censura permite al Congreso remover al jefe de Gabinete.

La oposición avanza con la interpelación y posible moción de censura a Francos

Hace 1 hora
La inflación de septiembre fue de 2,1%: cuáles fueron los alimentos que más subieron

La inflación de septiembre fue de 2,1%: cuáles fueron los alimentos que más subieron

Hace 1 hora
El rubro vinculado a la electricidad fue uno de los que más creció.

La inflación de septiembre fue del 2,1%: cuáles fueron los rubros que más aumentaron

Hace 1 hora