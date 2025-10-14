Cuál es el electrodoméstico más sucio de la casa: puede afectar a tu salud

Se trata de un aparato que se utiliza con mucha frecuencia en los hogares, por lo que hay que tomar medidas de precaución.

El ambiente de este electrodoméstico prolifera la creación de bacterias y microorganismos en su interior.

En los hogares, la limpieza suele enfocarse en los lugares más visibles o que se asocian directamente con la suciedad , como el baño o la cocina. Sin embargo, muchos electrodomésticos que utilizamos a diario pueden convertirse, sin que lo notemos, en un lugar propenso para la contaminación y proliferación de bacterias . Mantenerlos limpios no solo prolonga su vida útil, sino que también previene posibles riesgos para la salud .

Diversos estudios internacionales han revelado que, en la mayoría de los casos, los dispositivos que más utilizamos no siempre son los más higiénicos. La combinación de humedad, residuos y falta de ventilación crea el entorno ideal para la aparición de microorganismos que pueden afectar tanto a las personas como al propio funcionamiento del aparato.

Un nuevo informe citado por la revista Australian Women’s Weekly sorprendió a los especialistas al identificar cuál es, realmente, el electrodoméstico más sucio del hogar , superando incluso a zonas tradicionalmente señaladas como peligrosas. Lo más llamativo es que este aparato, común en todos los hogares, está directamente relacionado con la limpieza.

Según el estudio mencionado por Australian Women’s Weekly, el lavarropas encabeza la lista de los electrodomésticos más contaminados del hogar. Aunque su función es limpiar la ropa, en su interior pueden acumularse bacterias resistentes, hongos y restos de suciedad que se adhieren al tambor, las juntas de goma y los compartimentos del detergente.

Lavarropas Lavar la ropa es una actividad indispensable en la rutina diaria, aunque los métodos y hábitos para hacerlo pueden ser muy diversos Pexels

Expertos en higiene doméstica advierten que el ambiente cálido y húmedo que queda tras cada lavado es ideal para el desarrollo de microorganismos. Entre ellos, se han detectado bacterias como el Staphylococcus aureus resistente a antibióticos, que puede sobrevivir incluso después de los ciclos de lavado convencionales.

El estudio de la Universidad De Montfort (Reino Unido), también citado por Australian Women’s Weekly, comprobó que muchas lavadoras domésticas no alcanzan los 60°C recomendados para eliminar bacterias, lo que permite su persistencia y multiplicación. Además, se identificaron biopelículas, capas viscosas de bacterias que se adhieren al tambor y son difíciles de eliminar.

Estas condiciones representan un riesgo potencial, especialmente para hogares con bebés, adultos mayores o personas con defensas bajas. Las bacterias que permanecen en el tambor pueden adherirse a las prendas y provocar irritaciones cutáneas, alergias o infecciones leves.

Para reducir estos riesgos, los especialistas recomiendan: