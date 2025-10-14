Cómo es la iniciativa de Formosa para quienes quieran conseguir su primera licencia de conducir Esta provincia impulsa un programa gratuito para obtenerla. Incluye clases teóricas, prácticas y un sorteo entre los participantes. Por







Solo se requiere presentar el DNI, una copia y llevar una lapicera.

El Gobierno de Formosa anunció una nueva propuesta destinada a quienes deseen obtener su primera licencia de conducir. Se trata de una capacitación gratuita, de carácter teórico y práctico, organizada en conjunto con la Municipalidad, que busca promover una conducción más segura entre jóvenes y adultos. Además, el evento incluirá un sorteo de una moto y un casco entre los participantes, como incentivo para fomentar la participación.

Esta iniciativa forma parte de una estrategia provincial que busca reducir accidentes viales y fortalecer la educación en tránsito desde edades tempranas. En Argentina, los jóvenes pueden manejar moto desde los 16 años y autos a partir de los 17, siempre con autorización de sus padres. Por eso, la propuesta no solo ofrece una vía accesible para obtener la licencia, sino también una oportunidad para aprender normas de circulación, respeto por las señales y hábitos responsables en la vía pública.

El curso se desarrollará en el club San Martín, en el barrio San Francisco de la ciudad de Formosa, y busca repetir el éxito de su primera edición, donde participaron mil personas. Con una metodología práctica y sencilla, el programa contiene formación, concientización y acompañamiento profesional, con el objetivo de que cada participante pueda obtener su licencia de manera segura y correctamente validada.

Licencia conducir Redes sociales

Así es la iniciativa que lanzó Formosa para interesados en la licencia de conducir El encuentro se realizará el miércoles 15 de octubre desde las 18 horas en el club San Martín, ubicado en José María Amor y Obispo Scozzina. Durante la jornada se brindarán clases teóricas orientadas principalmente a jóvenes, aunque cualquier persona interesada puede participar. El director de Tránsito del municipio, Orlando Ortiz, destacó la importancia de que los conductores adquieran desde temprano conocimientos sobre seguridad vial y responsabilidad al volante.