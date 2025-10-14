14 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Mataron con una gomera al guacamayo rojo en Corrientes: buscan a los responsables

El ave fue atacada en cercanías de Concepción del Yaguareté Corá y falleció cuatro días después de ser encontrada y a pesar de los intentos veterinarios por salvarla. El ejemplar formaba parte de un proyecto de conservación de la especie.

Por
Mataron con una gomera al guacamayo rojo en Corrientes: buscan a los responsables

Un guacamayo rojo, un ejemplar de esta especie que había nacido en 2023 y que se encontraba dentro de un proyecto de conservación de la especie, murió tras ser atacada por una gomera, según indicaron desde la Fundación Rewilding Argentina.

Te puede interesar:

El gobierno de Entre Ríos confirmó "en un 99%" que el cuerpo hallado es de Martín Palacios

De acuerdo a lo detallado, el ejemplar “fue abatido por el impacto de una gomera en la localidad de Concepción del Yaguareté Corá”. “Si bien fue rápidamente atendido, a causa de la gravedad de la herida, a los pocos días, Charrúa murió”, indicaron en sus redes sociales.

Hacía días, la fundación había comunicado en sus redes sociales el recorrido que tres guacamayos rojos, Charrúa, Pampa y Toba, estaban realizando desde que se aventuraron a volar mucho más allá de su lugar de nacimiento. Los ejemplares visitaron localidades como Apipé, Villa Olivari, Loreto, Carlos Pellegrini, hasta que en Concepción del Yaguareté Corá una familia dio aviso del hallazgo de un guacamayo herido, que si bien fue rescatado, no sobrevivió.

Charrúa tenía heridas con una fractura expuesta y pérdida de hueso en el ala derecha, consecuencia de un proyectil compatible con gomeras. “Lamentablemente, en esta ocasión tenemos que informar un suceso muy triste: uno de estos guacamayos fue abatido por el impacto de una gomera en la localidad de Concepción del Yaguareté Corá. Si bien fue rápidamente atendido, a causa de la gravedad de la herida, a los pocos días, Charrúa murió”, informaron.

guacamayo rojo

Guacamayo, la conservación de la especie

Este renacer de los guacamayos en el litoral argentino demandó casi una década de esfuerzos coordinados. El proyecto, liderado desde 2015 por la Fundación Rewilding Argentina junto a la provincia de Corrientes y la Administración de Parques Nacionales, fijó como meta la reintroducción del Ara chloropterus, erradicado en Argentina desde el siglo XIX.

El guacamayo rojo fue declarado Monumento Natural de Corrientes lo cual le otorga protección legal contra cualquier daño, y por esta razón ya se ha hecho la denuncia ante la justicia.

Charrúa fue el primer guacamayo muerto a manos de personas en 10 años de proyecto. “Esperamos que este caso sirva como ejemplo del terrible e innecesario daño que podemos infligir a la fauna y de la necesidad de seguir concientizando en el camino de lograr la coexistencia con todas las formas de vida con las cuales compartimos el planeta”, agregaron desde la fundación.

Noticias relacionadas

Parecía un broncoespasmo y el tratamiento iba a durar 15 días, pero los estudios revelaron una enfermedad inesperada.

Pensó que era un broncoespasmo y el tratamiento iba a durar 15 días, pero su médica reveló algo inesperado

play

El paso a paso del doble femicidio de Córdoba: micros, hoteles, un auto incendiado y una misteriosa canoa

El 707 ya no pasará por la calle Paraná. 

Un importante colectivo de la provincia de Buenos Aires cambia su recorrido a partir de octubre

La Paz destaca por su tranquilidad, su riqueza cultural y su modelo de convivencia.

Este pueblo de Uruguay tiene una celebración única el 17 de octubre y es ideal para visitar

play

Violencia en Aeroparque: empujones, golpes e insultos entre taxistas y choferes de aplicaciones

El streaming se puede ver en vivo desde el canal de YouTube de Schmidt Ocean.

El nuevo streaming que revelará los grandes secretos del fondo del Mar Argentino

Rating Cero

Robbie Williams contó la verdad sobre su disco.

Robbie Williams reveló que retrasó el lanzamiento de su disco para no competir con Taylor Swift

Wanda Nara le hizo reclamos a Maxi López.

La picante conversación entre Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity: "Todo congelado"

MasterChef Celebrity se emitirá solo una hora.

Inesperada decisión de Telefe: acortarán MasterChef a solo un día de su estreno

De qué se trata esta imperdible serie policial de Netflix.
play

Está en Netflix y es una espectacular serie policial que mezcla drama, suspenso y crimen

Las series de Marvel que se estrenarán el año que viene.

Con tráilers, imágenes y fechas de estreno: Marvel confirmó estas 5 series para 2026

Las redes sociales estallaron por la corta emisión de La Voz.

Polémica en La Voz Argentina: la final se terminó de definir a través de redes sociales

últimas noticias

El medio italiano Sky Sport F1 calificó como decorosa la carrera de Colapinto en Singapur

El particular apodo que le puso la prensa europea a Colapinto

Hace 6 minutos
River tendrá elecciones el próximo 1° de noviembre.

Jorge Brito: "El principal responsable de este momento de River es Marcelo Gallardo"

Hace 29 minutos
Recibe la pelota en el aire y de volea le pega de lleno, clavando la pelota en el ángulo derecho

Sorprendió a todos: el golazo del guardaespaldas de Messi que se volvió viral

Hace 1 hora
Javier Milei suma un nuevo capítulo en la relación entre EEUU y Argentina. 

Argentina-EEUU, la historia de un vínculo cambiante: de la competencia a las "relaciones carnales"

Hace 1 hora
Robbie Williams contó la verdad sobre su disco.

Robbie Williams reveló que retrasó el lanzamiento de su disco para no competir con Taylor Swift

Hace 1 hora