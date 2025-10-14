El gobierno de Entre Ríos confirmó "en un 99%" que el cuerpo hallado es de Martín Palacios

Lo anunció el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, aunque deberá ser confirmado por la autopsia. "Creemos que Pablo Laurta es una mente criminal metódica y manejó todas las variables", sostuvo.

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, afirmó que los investigadores tienen "un 99%" de certeza de que el cuerpo hallado en la zona de Estación Yeruá corresponde a Martín Palacios, el remisero que desapareció después de llevar en su auto al detenido por el doble femicidio de Córdoba, Pablo Laurta.

El paso a paso del doble femicidio de Córdoba: micros, hoteles, un auto incendiado y una misteriosa canoa

"El contexto nos permite sospechar en un 99% que el cuerpo hallado puede ser el de Martín Palacios", anunció el funcionario este martes en conferencia de prensa. La hipótesis apunta a que Laurta lo asesinó en Entre Ríos, robó su auto y manejó hasta Córdoba, donde mató a su expareja, Luna Giardina, y a la madre de ella, Mariel Zamudio.

"La Policía Científica estuvo en el lugar. Faltan algunas extremidades, está decapitado, pero en un 99% creemos que es Palacios. La familia ya sabe y está en comunicación. En las próximas horas se hace la autopsia", anticipó. También señaló que "no lo habría matado por una discusión", sino "para que no diga nada".

"Creemos que Laurta es una verdadera mente criminal metódica que manejó todas las variables. No lo hizo por mero impulso, tuvo plena conciencia de los delitos que iba a cometer. Será motivo de estudio de libros y manuales cómo esta persona cometió estos delitos aberrantes", remarcó.

Para el ministro, el detenido "vino desde Uruguay" con un plan ya formulado. Primero alquiló una cabaña en Salto, donde dejó su auto, y luego cruzó de manera ilegal a la Argentina. Llegó a Concordia el martes 7 y allí contactó a Palacios, a quien contrató para que lo llevara en su auto hasta Córdoba.

Martín Palacios, remisero Palacios es dueño de una empresa de taxis de alta gama en San Salvador, Entre Ríos.

La fiscal a cargo de la investigación, Daniela Montangie, confirmó a Canal 9 Litoral que "hay altas probabilidades que sea el cuerpo de Martín Palacios". "No podemos certificar que sea la persona buscada, pero tenemos evidencias por la zona", agregó, y afirmó que la causa está "avanzada".

Quién era Martín Palacios, el remisero desaparecido que llevó a Pablo Laurta

Martín Palacios, de 49 años, es dueño de una empresa de taxis de alta gama en la localidad entrerriana de San Salvador y era habitual que hiciera viajes de larga distancia a distintos puntos del país. Sus clientes destacan su profesionalismo y formalidad: siempre trabajaba de traje y corbata.

Según la reconstrucción que hicieron los investigadores, Laurta y Palacios se conocían desde la época de la pandemia, cuando el detenido lo contactó para hacer, al menos, dos traslados. El chofer le comentó a sus allegados que en una de esas ocasiones lo llevó a Villa Retiro, donde luego su auto apareció incendiado.

La última vez que se lo vio con vida fue el martes 7 de octubre alrededor de las 20, cuando se encontró con Laurta frente a la terminal de Concordia. La cámara de seguridad muestra que el uruguayo llegó caminando con un bolso y una mochila. Palacios lo esperaba parado junto al Toyota Corolla blanco y lo saludó con un beso.

Horas después, a las 3 de la madrugada del miércoles 8, otra cámara de seguridad captó el momento en que Laurta llega a una estación de servicio de San Salvador para cargar nafta: estaciona el auto de Palacios y baja solo. Los investigadores creen que para ese momento ya lo había asesinado y descartado el cuerpo.