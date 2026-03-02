2 de marzo de 2026 Inicio
Zygmunt Bauman, filósofo: "Romper relaciones y salir ileso supera..."

El pensador polaco acuñó el término "modernidad líquida" para explicar el estado de la sociedad contemporánea.

Zygmunt Bauman

Zygmunt Bauman, el filósofo de la modernidad líquida, sobre el amor. 

Zygmunt Bauman (1925-2017) en un detalle de la portada del libro 'Vivir en tiempos turbulentos' de Peter Haffner. /WMagazin
  • Bauman fue uno de los filósofos contemporáneos más influyentes dentro del estudio del funcionamiento social de posguerra.

  • El pensador, de origen polaco, tuvo que exiliarse durante la Segunda Guerra Mundial para huir del holocausto.

  • Una persecución antisemita lo obligó a dejar el cargo como profesor en la Universidad de Varsovia y migrar a Inglaterra.

  • Su concepto de "modernidad líquida" cuestionó la era consumista y mercantilista en la que vivimos.

Con una frase, el filósofo Zygmunt Bauman condensó una de las intuiciones más potentes de su obra y de su época: en la sociedad contemporánea, la ruptura de vínculos parece más sencilla que afrontar el compromiso de sostenerlos a pesar de la incomodidad que generan.

Impactante video: un motociclista murió degollado tras chocar contra una soga colocada para cortar la calle

"El arte de romper relaciones y salir ileso de ellas supera ampliamente el arte de componer relaciones", plantea el autor de Amor líquido (2003). Esta reflexión es el producto de más de cinco décadas de trabajo intelectual, donde el sociólogo y filósofo polaco se dedicó a diseccionar los cambios profundos de la modernidad tardía. Su diagnóstico fue claro, a partir del análisis de la sociedad moderna de posguerra y la introducción del neoliberalismo como sistema de organización social y político, más allá del costado económico.

De esta manera, el autor encontró que una característica esencial de la época en la que vivimos es que todas las instituciones que antaño funcionaban como elementos que organizaban a la sociedad fueron rotas, transformadas y ahora están hechas para no durar: ni los empleos, ni la influencia de las instituciones como la religión o la educación, ni los vínculos afectivos.

Bauman ganó proyección internacional con el concepto de "modernidad líquida" que desarrolla en Modernidad líquida (2000); una metáfora que describe una sociedad inestable, flexible y cambiante, en contraposición a una forma de sociedad basada en estructuras firmes y promesas a largo plazo.

En este libro, el filósofo sostiene que las relaciones sentimentales comenzaron a regirse por la lógica del consumo: las personas buscan experiencias intensas, pero se evita el esfuerzo que implica sostener un vínculo, casi como si los demás humanos fueran igual de descartables que las latas vacías de Coca-Cola.

Quién fue el filósofo Zygmunt Bauman

Zygmunt Bauman nació el 19 de noviembre de 1925 en Pozna, Polonia. Su vida estuvo atravesada por el exilio: en 1939 huyó junto a su familia a la Unión Soviética tras la invasión nazi y durante la Segunda Guerra Mundial combatió en una unidad del ejército polaco bajo mando soviético.

Tras el conflicto bélico, el pensador regresó a Polonia, donde estudió sociología y filosofía en la Universidad de Varsovia, casa de estudios donde luego se desempeñó como profesor. Sin embargo, una campaña antisemita lo expulsó del cargo en 1968 y a continuación tuvo que abandonar el país. Luego de un breve paso por Israel, se instaló en el Reino Unido, donde desarrolló la mayor parte de su carrera académica en la Universidad de Leeds, institución de la que fue profesor emérito.

Bauman es autor de más de cincuenta libros, entre ellos Modernidad y el Holocausto (1889) y Vida líquida (2005), donde analizó cómo los procesos de globalización, el consumo y la burocratización impactaron especialmente en los sectores más vulnerables. También recibió reconocimientos internacionales como el Premio Europeo Amalfi, el Premio Theodor W. Adorno y el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. El autor falleció el 9 de enero de 2017 en Leeds, Inglaterra.

