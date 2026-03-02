3 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Estados Unidos pidió a sus ciudadanos salir de manera urgente de Medio Oriente

La advertencia abarca Bahréin, Egipto, Irán, Irak, Israel, Cisjordania, Gaza, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

Por
Estados Unidos pidió a sus ciudadanos salir de manera urgente de Medio Oriente
AFP

El gobierno de los Estados Unidos ordenó este lunes de manera urgente que sus ciudadanos abandonen Medio Oriente, luego de que se intensificaran los bombardeos contra Irán y El Líbano, en el marco del conflicto bélico entre el país norteamericano e Israel frente a Teherán.

La sede de la Corporación de Radiodifusión de la República Islámica (IRIB) fue atacada por Israel.
Te puede interesar:

Israel anunció que bombardeó la sede de la TV estatal de Irán

Irán respondió a los ataques sufridos con misiles contra territorio israelí que dejaron al menos diez muertos. Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, redobló la apuesta y anunció que las operaciones seguirán a "toda fuerza", aunque no descartó un diálogo futuro con un nuevo liderazgo iraní.

Ante esta situación el mensaje de los Estados Unidos a sus ciudadanos fue el de abandonar Medio Oriente, en una advertencia que abarca Bahréin, Egipto, Irán, Irak, Israel, Cisjordania, Gaza, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

El pedido fue emitido por el Departamento de Estado norteamericano y compartido en redes sociales, con el objetivo de "salir ahora por medios comerciales debido a graves riesgos de seguridad" de esos países.

Estados Unidos e Israel iniciaron ataques aéreos masivos contra Irán el sábado por la mañana. Irán confirmó el domingo que su líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, murió en ataques aéreos estadounidenses e israelíes el día anterior.

Mientras tanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que los objetivos estadounidenses en la operación contra Irán "pueden lograrse sin fuerzas terrestres".

"En este momento, no estamos preparados para el despliegue de fuerzas terrestres, pero obviamente el presidente tiene esas opciones", afirmó.

"Nos centramos en la destrucción de sus lanzadores de misiles balísticos, sus arsenales y su capacidad de fabricación, así como de sus drones de ataque unidireccionales y su Armada", declaró.

Ese mismo día, el presidente Trump afirmó que la campaña militar contra Irán tiene la "capacidad de prolongarse mucho más" que las cuatro o cinco semanas que proyectó en entrevistas con los medios el día anterior.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

dos drones iranies atacaron la embajada de estados unidos en arabia saudita

Dos drones iraníes atacaron la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita

Guardia Revolucionaria de Irán.

Irán advirtió a sus enemigos que "ya no estarán a salvo en ningún lugar del mundo"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump prepara una "gran ola" de ataques contra Irán: "Querían fabricar un arma nuclear"

Medios iraníes confirmaron la muerte de Mansoureh Khojasteh

En Irán afirman que murió Mansoureh Khojasteh, la esposa del líder iraní Ali Khamenei

Por el ataque en la petrolera Aramco no hay personal civil herido.

Irán bombardeó una de las petroleras más grandes del mundo en Arabia Saudita

Estados Unidos informó sobre militares muertos.

Estados Unidos confirmó tres militares muertos y cinco graves por el ataque contra Irán

Rating Cero

El soberano decidió quién debió abandonar la casa. 

Los pronósticos se cumplieron y las redes lo anticiparon: quién es el primer eliminado de la casa de la Generación Dorada

Marcelo Tinelli en Showmatch.

Tras su paso por el stream, Marcelo Tinelli regresará a la televisión de aire: "En mayo nos vemos sí o sí"

Daniela De Lucía en Gran Hermano 2026.
play

Video: así volvió a ingresar Daniela De Lucía a la casa de Gran Hermano 2026 tras la muerte de su padre

Griselda Siciliani y Luciano Castro.
play

La reacción de Griselda Siciliani al alta ambulatoria de Luciano Castro: "No..."

El 0.01 % de los alumnos de la escuela Jooshin tiene el control de todo, pero un nuevo estudiante de intercambio bastante reservado podría abrir una grieta en ese mundo insondable, describe la sinopsis oficial.
play

Dos hermanos, un robo gigante y mucha acción: esta es la película de Netflix de la que todos hablan

Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

Lali visitó Gelatina y mostró el anillo de compromiso con Pedro Rosemblat

últimas noticias

El soberano decidió quién debió abandonar la casa. 

Los pronósticos se cumplieron y las redes lo anticiparon: quién es el primer eliminado de la casa de la Generación Dorada

Hace 17 minutos
La sede de la Corporación de Radiodifusión de la República Islámica (IRIB) fue atacada por Israel.

Israel anunció que bombardeó la sede de la TV estatal de Irán

Hace 1 hora
Estados Unidos pidió a sus ciudadanos salir de manera urgente de Medio Oriente

Estados Unidos pidió a sus ciudadanos salir de manera urgente de Medio Oriente

Hace 1 hora
Dos drones iraníes atacaron la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita

Dos drones iraníes atacaron la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita

Hace 2 horas
Incertidumbre global y ruido local: caen los bonos en dólares y sube el riesgo país

Incertidumbre global y ruido local: caen los bonos en dólares y sube el riesgo país

Hace 2 horas