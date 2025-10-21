21 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Especialistas de la UBA y el Conicet encontraron en Catamarca los restos arqueológicos más antiguos de Sudamérica

Según al reciente descubrimiento, los humanos primitivos habrían descendido desde América del Norte al sur mucho antes de lo que se cree. Además, los elementos son similares a otros hallados en China.

Por
Los restos encontrados tienen más de 30 mil años de antigüedad.

Los restos encontrados tienen más de 30 mil años de antigüedad.

Un grupo de arqueólogos de la Universidad de Buenos Aires (UBA), investigadores del CONICET y especialistas franceses descubrieron en la provincia de Catamarca los restos y artefactos más antiguos de Sudamérica. El hallazgo, que tiene entre 30 y 40 mil años, podría cambiar la teoría del poblamiento del continente.

Islandia está calentando su temperatura promedio a un ritmo cuatro veces superior que el resto del hemisferio norte.
Te puede interesar:

Por el calentamiento global, aparecieron mosquitos en Islandia por primera vez

El hallazgo sucedió en Cueva Cacao, en Antofagasta de la Sierra. “Es uno de los descubrimientos más importantes no solo para Catamarca, sino para Sudamérica. Estos sitios son los más antiguos de la zona y pueden dar vuelta el mapa arqueológico. Estamos hablando de ocupaciones humanas muchísimo más antiguas de lo que se creía posible”, aseguró Cristian Mellán, director de Arqueología de Catamarca, en diálogo con el medio local El Esquiú.

Hasta este momento, se creía que los primeros Homo sapiens se habrían esparcido por el territorio hace unos 15.500 años. Sin embargo, el reciente descubrimiento en Catamarca puso en jaque esa teoría ya que varios de los objetos encontrados en esta expedición superan los 30 mil años de antigüedad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RaulJalil_ok/status/1979344865248055427&partner=&hide_thread=false

El rescate de costillas de megafauna ha marcado el punto de inflexión en esta investigación arqueológica tienen una historia de 39 mil años. De acuerdo a lo que remarcaron los investigadores, es una prueba contundente de la coexistencia pacífica entre los seres humanos y animales extintos.

Según un artículo publicado por el gobierno catamarqueño, los arqueólogos desenterraron “artefactos líticos, restos óseos de megafauna (megaterios, perezosos gigantes) y fibras vegetales entre sedimentos compactos” de entre 42.000 y 37.000 años.

Además, Los científicos identificaron que los restos son similares a los hallados en China. Esto amplía la hipótesis sobre los movimientos y contactos culturales prehistóricos y abre nuevas preguntas sobre cómo sucedió la población americana.

Debido al reciente descubrimiento, los humanos primitivos habrían descendido desde América del Norte al sur mucho antes de lo que se cree.

Por otra parte, el descubrimiento contó también con pinturas rupestres sobre la roca de la cueva. Estas exhiben figuras humanas completas, camélidos, máscaras y signos del estilo regional. Los diseños no tienen delimitaciones cronológicas claras, por lo que su estudio demandará varios meses.

Esta misión arqueológica comenzó en la década de los '80 y se profundizó desde 2019 cuando se incorporó la delegación francesa. La investigación se extenderá hasta el 23 de octubre y la preservación del lugar estará bajo la responsabilidad del Consejo Federal de Inversiones (CFI), la Universidad Nacional de Catamarca y la Embajada de Francia.

Noticias relacionadas

El último registro de la camioneta, previo a ser hallada.

Chubut: difundieron la última imagen de la camioneta de los jubilados desaparecidos

El auto volcó después de impactar contra otro coche que había frenado de golpe, sobre la avenida Figueroa Alcorta.

Una mujer resultó herida después de volcar con su auto frente al Jardín Japonés

El partido entre Atlético Ferro y Deportivo Roby Manero culminó en una tensa situación.

Video: un policía desenfundó su arma en medio de un partido de fútbol amateur

La hermana de la argentina desaparecida en España cree que la joven fue secuestrada para trata de personas

La hermana de la argentina desaparecida en España cree fue secuestrada en un caso de trata de personas

El desgarrador audio de la argentina desaparecida en España: No tenés que hacer esto

El desgarrador audio de la argentina desaparecida en España: "No tenés que hacer esto"

play

La hipótesis de la hija del jubilado desaparecido: "Los interceptaron en algún punto"

Rating Cero

Star Wars ﻿no seguirá con las películas que tenía pautadas.

Disney canceló la próxima película de Star Wars: "Lamento que los fans no puedan verla"

Thiago Medina, en plena recuperación, tras 10 días de su alta médica.

La frase de Thiago Medina que conmovió al hombre que lo asistió: "No me quiero morir, tengo dos nenas"

El mundo del streaming﻿ continúa con los aumentos de sus precios.
play

Nuevo aumento en el streaming: pasará a ser el más caro en Argentina

La mediática habló sobre su futuro profesional y la partida de su colega de Bendita.

Edith Hermida cruzó a Ángel de Brito por la partida de Beto Casella de Bendita: "Trabajaría con él..."

Lamine Yamal le dedicó su gol en Champions League a Nicki Nicole.

Video: Lamine Yamal dedicó un gol en Champions League a Nicki Nicole

Evangelina Anderson sorprendió con su revelación sobre el amor y el fútbol.
play

Evangelina Anderson descartó un nuevo romance con un futbolista: "Botinera nunca más..."

últimas noticias

play

Capitanich, sobre las elecciones del domingo: "El único voto útil es el voto a Fuerza Patria"

Hace 29 minutos
Yolanda Díaz tuvo un furcio viral.

"Queda gobierno de corrupción para rato": el furcio viral de la vicepresidenta de España

Hace 40 minutos
Stuart Barlow, Flavio Briatore y Franco Colapinto reunidos luego de la carrera en Austin.

Gran expectativa por la renovación de Franco Colapinto en Alpine: ¿se anunciará esta semana?

Hace 40 minutos
Javier Milei.

Financial Times advierte que Javier Milei está "al borde del fracaso"

Hace 52 minutos
Islandia está calentando su temperatura promedio a un ritmo cuatro veces superior que el resto del hemisferio norte.

Por el calentamiento global, aparecieron mosquitos en Islandia por primera vez

Hace 1 hora