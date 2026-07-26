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Así fue el "romance fugaz" que vivió Nati Jota en el Mundial 2026 con un final inesperado

La periodista sorprendió al revelar una historia personal que vivió durante la competencia y que tuvo varios giros inesperados.

La conductora contó como fue su breve pero intenso romance en el Mundial.

La conductora contó como fue su breve pero intenso romance en el Mundial.

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  • Nati Jota contó una particular experiencia que vivió mientras seguía a la Selección en el Mundial 2026.
  • La periodista relató cómo comenzó un inesperado acercamiento durante la competencia.
  • La historia atravesó distintos momentos que modificaron el rumbo del vínculo.
  • El romance mundialista terminó convirtiéndose en una curiosa anécdota para la conductora.

El Mundial 2026 no solo dejó emociones dentro de la cancha, sino también historias inesperadas entre quienes siguieron de cerca la competencia. Nati Jota fue una de las argentinas que vivió el torneo desde adentro, acompañando a la Selección y recorriendo diferentes escenarios durante el camino de la Scaloneta.

Gastón Edul y Nati Jota. 
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La conductora y periodista estuvo presente en estadios, tribunas y celebraciones junto a otros hinchas argentinos. Sin embargo, después de la final perdida ante España y su regreso a Buenos Aires, sorprendió a sus compañeros al contar una particular experiencia que había vivido durante la Copa del Mundo.

La periodista cubrió a la Selección durante toda la Copa del Mundo.

La periodista cubrió a la Selección durante toda la Copa del Mundo.

La historia tuvo como protagonista a un joven que también seguía a la Selección y que logró captar la atención de Nati durante el torneo. “El pibe iba a todos los partidos, entonces yo sabía que en el próximo me lo iba a encontrar”, explicó en el programa Sería increíble de Olga al recordar cómo comenzó el acercamiento.

Finalmente, el encuentro se produjo y ambos compartieron una salida que parecía ser el inicio de un romance. “Sucedieron unos besos, una cosa”, contó entre risas, aunque lo que parecía una historia de amor mundialista terminó con un desenlace inesperado.

Cómo fue la historia romántica que vivió Nati Jota en el Mundial con final inesperado

Después de la primera salida, Nati contó que el vínculo avanzó rápidamente desde su lado. “Yo full romántica, yo ya estaba de novia. Yo te digo ‘mi amor, bebé’, al segundo”, confesó entre risas en el programa, mientras sus compañeros se sorprendían por la intensidad con la que había comenzado a vivir esa relación. Sin embargo, la situación empezó a cambiar durante una fiesta en la que ambos coincidieron.

En ese encuentro, la periodista explicó que comenzó a sentirse incómoda porque quería compartir tiempo con sus amigos, pero sentía que debía actuar de una manera distinta por el vínculo que estaba formando. “Tengo un montón de amigos acá... Sentí que tenía novio”, relató sobre esa sensación. El momento más tenso llegó cuando estaba con el chico y otro joven se acercó para advertirle algo que la dejó completamente descolocada: “Te quiero decir que te cuides, porque mientras estás chapando con este, el amigo te está grabando”.

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Tras escuchar esa información, Nati decidió alejarse de la situación y buscar tranquilidad. En medio de la confusión apareció un joven nicaragüense al que había conocido durante la previa de la fiesta, quien terminó acompañándola en ese momento. “Casi lloro”, reconoció la conductora al recordar cómo vivió esa noche. Luego, entre bromas de sus compañeros, surgieron apodos como “bebé Nicaragua” para referirse a esa parte inesperada de la historia.

Con el paso de los días, Nati intentó aclarar qué había ocurrido con el joven con el que había iniciado el romance, aunque sus respuestas no terminaron de convencerla. Antes de regresar a la Argentina, la conductora se cruzó en el aeropuerto con el muchacho que la advirtió en la fiesta y él le dijo: “Che, de nada por lo de ayer”, una frase que cerró definitivamente la historia. Entre risas y algo de resignación, la periodista resumió la experiencia: “A mí me dejó rara y nunca más pude recuperar a mi amor”.

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