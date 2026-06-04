La mentira de la policía hot para desprenderse de su pistola rosa en un patrullero

La exefectiva de la Ciudad Nicole Gabriela Verón , conocida mediáticamente como la “policía hot” tras haber sido expulsada de la fuerza por la difusión de contenido erótico utilizando el uniforme oficial , quedó nuevamente en el centro de la escena judicial luego del choque fatal ocurrido en la Autopista Riccheri , en jurisdicción de Ezeiza .

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La investigación apunta ahora a un episodio que los investigadores consideran clave: el intento de desprenderse de una pistola Bersa calibre 9 milímetros de color rosa dentro de un patrullero de la Policía Federal Argentina. Según la reconstrucción preliminar, el arma apareció en el asiento trasero del móvil luego de que Verón permaneciera allí durante varios minutos.

La versión que surge de las actuaciones policiales contradice cualquier hipótesis de un hallazgo casual. De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, la exagente manifestó sentirse descompuesta y pidió sentarse en el interior del patrullero mientras se desarrollaba el operativo por el accidente.

Sin embargo, cuando posteriormente otros efectivos se acercaron al vehículo, detectaron la presencia de la pistola, que no estaba allí antes de que Verón ingresara al móvil oficial. Esa secuencia es la que sostiene la acusación por tenencia ilegal de arma , una de las imputaciones que enfrenta actualmente.

El punto que más llamó la atención de los investigadores fue precisamente la aparente maniobra para desvincularse del arma en medio de un procedimiento policial. La estrategia resultó contraproducente porque, lejos de desaparecer del radar de los agentes, la pistola quedó expuesta dentro de un vehículo oficial y fue inmediatamente secuestrada. La Bersa 9 milímetros tenía colocado su cargador y contaba con municiones en condiciones de uso, según trascendió en las actuaciones judiciales.

Las multas del BMW en el que viajaba la policía hot

Otro de los aspectos que comenzó a generar atención pública es el historial de infracciones del BMW de alta gama, valuado en aproximadamente 85.000 dólares, en el que viajaba Verón al momento del siniestro. Según los datos conocidos este jueves, el vehículo acumulaba una deuda cercana a los $522 mil por infracciones de tránsito registradas en territorio porteño. La mayoría de esas faltas corresponden a excesos de velocidad detectados por radares durante los últimos dos meses.

Las actas fueron labradas principalmente en corredores de alta circulación como la Avenida General Paz y la Autopista 25 de Mayo, dos de las vías más controladas por el sistema de fotomultas de la Ciudad de Buenos Aires. La información oficial indica que originalmente el monto adeudado superaba el millón de pesos, aunque posteriormente habría experimentado reducciones por distintos mecanismos administrativos.

bmw policia hot El BMW color negro, con varias infracciones en el haber.

La investigación también determinó que Verón no era quien conducía el automóvil durante el choque fatal. Las actuaciones señalan que al volante se encontraba otra joven vinculada a la producción de contenido para adultos. Ese dato resulta relevante porque permite separar, al menos en esta etapa procesal, la eventual responsabilidad vial de la situación judicial derivada del arma encontrada y de los demás elementos secuestrados durante el procedimiento.

El historial de multas suma un nuevo elemento a una causa que ya concentra múltiples líneas investigativas. Por un lado, los peritos trabajan para establecer la mecánica exacta del choque que terminó con la muerte de Hugo Javier López, de 48 años. Por otro, los fiscales analizan la procedencia del arma, los elementos hallados en el BMW y el contexto general en el que se produjo el siniestro.