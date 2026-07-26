26 de julio de 2026 Inicio
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Los incendios forestales también azotan a Francia: 42 mil hectáreas quemadas y 50 mil evacuados

Las llamas afectaron a la región de Gironda, en el suroeste del país, que obligó a clausurar rutas. Temen que el viento traslade los focos a Burdeos. El alcalde de la ciudad, Thomas Cazenave, aseguró que están preparados "para todos los escenarios".

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Las llamas no pueden ser controladas en Francia. 

Las llamas no pueden ser controladas en Francia. 

Los incendios forestales siguen azotando a Europa, donde, además de España, Francia sufre por las llamas que ya afectaron a 42 mil hectáreas y llevaron a la evacuación de otras 50 mil personas. Los focos ígneos se encuentran en la región de Gironda, en el suroeste del país, obligaron a clausurar rutas y temen que el viento traslade los mismos a Burdeos. El alcalde de la ciudad, Thomas Cazenave, aseguró que están preparados "para todos los escenarios".

El fuego avanza sin control en gran parte de Europa
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En este marco, la jefa de operativos Sophie Brocas, manifestó a medios locales que "la amenaza sigue siendo muy grave. Este incendio sigue siendo peligroso. Seguimos enfrentándonos a una situación grave”. No obstante, indicó que “ha perdido algo de su virulencia gracias al descenso de las temperaturas y al aumento de la humedad”.

Solo el foco de Gironda, que se originó el miércoles en la zona de la turística bahía de Arcachón, mantiene evacuadas a 167.00 personas, incluidos vecinos del área metropolitana de Burdeos, ya que las llamas recorrieron hasta la fecha 32.700 hectáreas, de acuerdo al último informe brindado por las autoridades. En total, el fuego destruyó al menos 40 casas y hay unos 1.500 bomberos trabajando sobre el terreno afectado.

La situación de los fuegos sigue "muy desfavorable"

La situación de los incendios en Francia, se mantiene "muy desfavorable", lamentó este domingo el ministro de Interior francés, Laurent Nuñez.

"Otra noche difícil en el frente de los incendios. La situación sigue siendo muy desfavorable", publicó Nuñez en un mensaje en X. «El incendio volvió a ser extremadamente violento e impredecible, generando su propio viento y avanzando de forma errática hacia el área metropolitana de Burdeos. Al final de la noche, se ha vuelto a calmar», agregó

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