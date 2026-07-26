Así es el pueblo de Italia que está entre las montañas y busca vecinos que quieran emigrar Una iniciativa en el norte de Italia busca atraer nuevos residentes mediante incentivos económicos y viviendas disponibles. Por Agregar C5N en









Este pueblo en Italia busca nuevos pobladores y ofrece ayuda económica. San Martino di Castrozza

Una pequeña localidad italiana busca nuevos habitantes para revertir la despoblación.

El programa ofrece ayudas económicas para comprar y restaurar viviendas.

El destino se destaca por su entorno de montañas, lagos y paisajes alpinos.

Los beneficios están dirigidos únicamente a quienes planeen radicarse de forma permanente. Sagron Mis, un pequeño pueblo ubicado en la provincia italiana de Trento y con apenas unos 200 habitantes, lanzó una propuesta para atraer nuevos residentes. Rodeado por los Alpes y paisajes de montaña, el destino ofrece la posibilidad de instalarse en un entorno natural con viviendas disponibles para quienes decidan mudarse.

Rodeado por los Alpes. San Martino di Castrozza La iniciativa forma parte de un plan impulsado por las autoridades de la región de Trentino-Alto Adigio, que busca frenar la pérdida de población y darle una nueva vida a antiguas casas que permanecen desocupadas desde hace años. Además de ese beneficio, la localidad se destaca por su cercanía a lagos y por estar situada en una de las áreas más pintorescas de Italia.

Qué pueblo de Italia busca vecinos para que puedan emigrar Ubicado en un entorno de gran riqueza natural, Sagron Mis se distingue por sus panorámicas hacia algunas de las cumbres más representativas de la cadena montañosa Los Dolomitas, entre ellas el Piz de Sagron y el macizo de Cimonega. Gracias a su paisaje de montaña, la localidad se convirtió en un destino ideal para quienes disfrutan del senderismo, los recorridos al aire libre y los escenarios típicos de los Alpes italianos.

Además de las montañas, el pueblo cuenta con lagos. San Martino di Castrozza Además de su ubicación privilegiada por el entorno natural que rodea al pueblo, este se encuentra a una distancia relativamente corta de varias ciudades importantes del norte de Italia. Esto permite disfrutar de un entorno natural y tranquilo sin renunciar a la posibilidad de acceder con facilidad a servicios, comercios y otros centros urbanos.

La propuesta no está orientada al turismo, sino a quienes deseen establecerse de forma permanente e integrarse a la vida de la comunidad. Entre los principales beneficios que contempla el programa se encuentran:

Hasta 20.000 euros para la compra de una vivienda.

Hasta 80.000 euros destinados a obras de remodelación y restauración.

Incentivos para recuperar propiedades antiguas y convertirlas nuevamente en hogares habitables. Con esta iniciativa, las autoridades buscan impulsar la repoblación de los pueblos de montaña, recuperar inmuebles desocupados y atraer a familias, trabajadores remotos y personas interesadas en desarrollar un nuevo proyecto de vida en la región. Cuáles son los requisitos para acceder Quienes deseen acceder al programa deberán comprar una vivienda y asumir una serie de requisitos establecidos por las autoridades. Entre las principales condiciones se encuentran: Destinar el inmueble a residencia permanente o al alquiler de larga duración.

Finalizar las tareas de restauración dentro de los plazos previstos.

Mantener el compromiso asumido durante varios años.

Cumplir con todas las normas definidas por la administración regional. Las viviendas de Sagron Mis. San Martino di Castrozza El programa está dirigido exclusivamente a quienes tengan la intención de establecerse de manera estable en la localidad. Por ese motivo, los incentivos quedan fuera del alcance de quienes buscan adquirir una vivienda únicamente para vacaciones o como segunda residencia.