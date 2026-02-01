Por insultos racistas, el francés Allan Saint-Maximin rescindió su contrato con América de México El delantero había llegado en agosto de 2025 procedente del Fenerbahçe de Turquía. "Si se meten conmigo, no hay problema. Hay algo que nunca voy a tolerar: que se metan con mis hijos", sentenció. Por + Seguir en







Allan Saint-Maximin volverá a Francia.

El futbolista francés Allan Saint-Maximin alcanzó un acuerdo con el club América de México para rescindir su contrato y abandonar la institución de manera inmediata. La decisión se precipitó tras las denuncias públicas realizadas por el jugador respecto a los insultos racistas que recibieron sus hijos en el país azteca durante los últimos días.

El atacante, que se incorporó al conjunto azteca en agosto de 2025 procedente del Fenerbahçe turco, utilizó sus redes sociales a principios de esta semana para visibilizar el conflicto familiar. En su descargo, el delantero marcó un límite ético frente a las agresiones externas: “Si se meten conmigo, no hay problema. Ya crecí, aprendí a luchar contra los ataques. Hay algo que nunca voy a tolerar: que se metan con mis hijos".

Saint-Maximin enfatizó su compromiso en la lucha por el respeto a sus descendientes, independientemente de sus orígenes o color de piel. En ese sentido, subrayó que el odio y la discriminación no deben tener lugar en la sociedad actual.

El futbolista advirtió a quienes atacaron a su familia: “A quienes se atrevieron a meterse con mis hijos, se los digo: cometieron un error. No hay persona ni amenaza que me haga tener miedo”.

Pese al conflicto, el jugador publicó este domingo un mensaje de agradecimiento hacia el club por el recibimiento y el acompañamiento brindado durante su etapa en el equipo. La institución facilitó la salida del deportista, entendiendo la gravedad de la situación personal que atravesaba en el entorno local.

Finalmente, el delantero reveló que su destino profesional será Europa, al confirmar su decisión de "volver a casa". Aunque no se oficializó su próximo destino, se espera que Saint-Maximin retome su carrera en la liga de Francia.