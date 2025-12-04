Así podés acceder a una bonificación del 100% en el pago del monotributo de ARCA en diciembre 2025

El ente recaudador otorga un beneficio a un grupo específico de monotributistas. Quiénes pueden solicitarlo y cuál es el objetivo.

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ofrece una bonificación exclusiva para un grupo específico de monotributistas . Se trata de un beneficio que únicamente pueden obtenerlo aquellos contribuyentes que alquilen propiedades y que, además cumplan con una serie de requisitos que les permita acceder al beneficio.

Las personas inscriptas al Régimen Simplificado tienen la posibilidad de acceder al 100% de bonificación de la cuota del monotributo , que se paga todos los meses. Esta normativa tiene por objetivo fomentar la formalización de contratos de alquiler y generar condiciones que promuevan la transparencia fiscal.

En paralelo, el mismo grupo de monotributistas también pueden obtener la exoneración del impuesto sobre transacciones bancarias para los ingresos derivados de alquileres y la deducción del 10% anual en el Impuesto a las Ganancias.

Para lograr el acceso a la bonificación total de la cuota , los monotributistas deberán cumplir los siguientes requisitos :

Registrar los contratos de alquiler en el Registro de Locaciones de Inmueble (RELI) dentro de los primeros 15 días posteriores a la firma del contrato .

dentro de los . Estar inscriptos como monotributistas en la actividad de alquileres .

. No poseer más de tres propiedades .

. No superar los ingresos correspondientes a la categoría K del monotributo.

Por otra parte, la Agencia de Recaudación dio a conocer también las fechas de vencimiento oficiales para el pago de la cuota del monotributo. En ese total están incluidos los impuestos IVA y Ganancias, el monto por la obra social y los aportes jubilatorios. En tanto, si la cuota no se paga antes de la fecha prevista, se aplicarán sanaciones a través del cobro de intereses.

En el último trayecto del año, los monotributistas podrán pagar las próximas cuotas del monotributo el lunes 22 de diciembre.

Cómo quedaron las categorías del monotributo de ARCA en diciembre 2025

La estructura del monotributo prevé una clasificación en categorías que van desde la A hasta la K, según el nivel de facturación anual de cada inscripto. Para el octavo mes del año, los nuevos topes son los siguientes:

Categoría A: $8.992.597,87

$8.992.597,87 Categoría B : $13.175.201,52

: $13.175.201,52 Categoría C : $18.473.166,15

: $18.473.166,15 Categoría D : $22.934.610,05

: $22.934.610,05 Categoría E : $26.977.793,60

: $26.977.793,60 Categoría F: $33.809.379,57

$33.809.379,57 Categoría G : $40.431.835,35

: $40.431.835,35 Categoría H : $61.344.853,64

: $61.344.853,64 Categoría I : $68.664.410,05

: $68.664.410,05 Categoría J : $78.632.948,76

: $78.632.948,76 Categoría K: $94.805.682,90

Cada categoría establece el tope anual de ingresos permitidos, por lo que quienes superan el límite de su categoría quedan obligados a realizar un recategorización. Los contribuyentes pueden consultar las tablas oficiales para conocer con precisión el encuadre correspondiente.