Alerta amarilla en Mendoza: cerraron el Paso Cristo Redentor por mal tiempo

Debido al pronóstico de nevadas, con una temperatura mínima de 12 grados bajo cero, las autoridades determinaron la suspensión del tránsito a partir de las 12 del sábado para resguardar la seguridad de los usuarios de la ruta internacional.

El Paso Cristo Redentor entre Argentina y Chile

El Paso Cristo Redentor entre Argentina y Chile, cerrado por las nevadas en la zona cordillerana de Mendoza.

La Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza emitió alerta amarilla en la zona cordillerana debido a la previsión de nevadas con una temperatura mínima de 12 grados bajo cero, lo que llevó al cierre en ambas direcciones del Paso Internacional Cristo Redentor, principal conexión terrestre entre Argentina y Chile, desde el mediodía de este sábado.

El cierre, de carácter preventivo, se informó desde la Dirección Nacional para Asuntos Técnicos de Fronteras. La interrupción del tránsito comenzó formalmente a las 12, aunque el ascenso hacia la alta montaña se impidió desde las 10 de la mañana, cuando se bajaron las barreras en Uspallata. La decisión busca resguardar la seguridad de los usuarios de la ruta internacional, teniendo en cuenta que las condiciones en la alta montaña pueden cambiar bruscamente y complicar la circulación.

"Mañana 20 de septiembre el Paso Internacional se mantendrá cerrado preventivamente a partir de las 12:00 horas, con corte de circulación en Uspallata a las 10:00, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos", expresó un comunicado oficial. La restricción coincidió con la llegada masiva de turistas trasandinos que viajaron para celebrar las Fiestas Patrias en Mendoza.

Según la Dirección de Contingencias Climáticas, las condiciones de inestabilidad se mantendrían durante el domingo. La mejora en el tiempo se esperaría recién para el lunes, momento en el cual se podría evaluar la reapertura del corredor tras un mínimo de 48 horas de interrupción. Las autoridades argentinas y chilenas coordinaron un monitoreo conjunto para definir el momento exacto de la reapertura.

El cierre afectó a miles de ciudadanos chilenos que se encontraban en la provincia. El día previo, en el marco de las celebraciones por el Día de la Independencia, cientos de ellos se concentraron en la Plaza Chile de Mendoza para participar de la Fiesta de la Hermandad, un evento que incluyó música, danzas y gastronomía tradicional.

