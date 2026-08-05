Apareció un nuevo video de Facundo Moyano y Candela Arizaga en el momento de la persecución La grabación muestra cómo el exdiputado logra agarrar a la modelo luego de correrla por 300 metros. Además, en otra filmación, se ve la misma escena que contó el encargado, quien agarra al perro que se había escapado. Por Agregar C5N en









Nuevo video de Moyano. Redes sociales

En el marco del escándalo de Facundo Moyano con su pareja Candela Arizaga, apareció un nuevo video clave para la investigación. En la grabación se puede ver al exdiputado interceptar a la modelo tras correrla por 300 metros. Además, hay otro donde se puede ver al perro junto al encargado del edificio.

Las anteriores filmaciones mostraban a Candela semidesnuda por el barrio cerca del departamento ubicado en Avenida del Libertador, pero este último, muestra como Moyano y el Policía logran agarrarla en la calle y en el siguiente, se puede ver tal cual la declaración que describió el encargado del edificio y el perro.

Ahí también se puede ver el estado de los dos luego de haber ingerido drogas por tres días. El abogado Diego Storto, quien representa a Candela, indicó: "El suministro está claramente probado que fue por parte de Moyano. Ella relata que fueron dos días, en donde se quedan sin estupefacientes, y por medio de él llaman a un tal Charampa Coke y le piden que le lleve más droga. Y eso lo hace él".

Sobre el presunto ataque, el letrado detalló el temor de su clienta y su posible vínculo con los efectos de la cocaína. "Ella lo que le dijo a los policías es que sintió miedo cuando él la quiso abalanzar, la quiso atacar, no sé cómo. Hay que ver si ese miedo estaba incluido en el mambo o en la locura que le produce la droga", puntualizó.

Eva Bargiela habló sobre la detención de su exmarido Facundo Moyano: qué dijo Facundo Moyano fue detenido durante la madrugada de este martes por lesiones y privación ilegítima de la libertad hacia su pareja, Candela Arizaga. En este contexto, quien fue consultada acerca de la situación fue Eva Bargiela, exmujer del dirigente.