Apareció un nuevo video de Facundo Moyano y Candela Arizaga en el momento de la persecución

En el marco del escándalo de Facundo Moyano con su pareja Candela Arizaga, apareció un nuevo video clave para la investigación. En la grabación se puede ver al exdiputado interceptar a la modelo tras correrla por 300 metros. Además, hay otro donde se puede ver al perro junto al encargado del edificio.
Las anteriores filmaciones mostraban a Candela semidesnuda por el barrio cerca del departamento ubicado en Avenida del Libertador, pero este último, muestra como Moyano y el Policía logran agarrarla en la calle y en el siguiente, se puede ver tal cual la declaración que describió el encargado del edificio y el perro.
Ahí también se puede ver el estado de los dos luego de haber ingerido drogas por tres días. El abogado Diego Storto, quien representa a Candela, indicó: "El suministro está claramente probado que fue por parte de Moyano. Ella relata que fueron dos días, en donde se quedan sin estupefacientes, y por medio de él llaman a un tal Charampa Coke y le piden que le lleve más droga. Y eso lo hace él".
Sobre el presunto ataque, el letrado detalló el temor de su clienta y su posible vínculo con los efectos de la cocaína. "Ella lo que le dijo a los policías es que sintió miedo cuando él la quiso abalanzar, la quiso atacar, no sé cómo. Hay que ver si ese miedo estaba incluido en el mambo o en la locura que le produce la droga", puntualizó.
Eva Bargiela habló sobre la detención de su exmarido Facundo Moyano: qué dijo
Facundo Moyano fue detenido durante la madrugada de este martes por lesiones y privación ilegítima de la libertad hacia su pareja, Candela Arizaga. En este contexto, quien fue consultada acerca de la situación fue Eva Bargiela, exmujer del dirigente.
La modelo fue interceptada por la prensa para que opine sobre la delicada situación de el exdiputado. Frente a la pregunta del periodista de Primicias Ya, la modelo se expresó de manera cautelosa: "No tiene nada que ver conmigo, no tengo nada para decir".
Frente a la consulta sobre si la situación la había sorprendido, Eva Bargiela evitó profundizar y dejó en claro que no quería referirse al tema: "No importa si me sorprende o no, no tengo nada para decir. No me interesa hablar", respondió con firmeza.
Ante la insistencia de los periodistas, la modelo remarcó que no tenía ninguna relación con la situación judicial que atraviesa su exmarido. "No me interesa hablar del tema. Les juro que me da vergüenza cortarles el rostro, porque sé que son un amor siempre, pero no tengo nada que decir", afirmó. Acto seguido, dio por terminado el móvil e ingresó al estudio de streaming donde trabaja.