5 de agosto de 2026 Inicio
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Rechazo a la Ley de Tierras: un intendente de Misiones expuso los inconvenientes del proyecto del Gobierno

En Puerto Libertad, el 80% de las tierras rurales se encuentra en manos de una empresa forestal chilena. En este marco, Fernando Ferreira le reclama hace dos años la compra de 10 hectáreas para hacer un parque industrial, pero no tiene respuesta. "Consideramos que la legislación no es buena para la provincia", señaló.

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Puerto Libertad es una localidad de 10.500 habitantes. 

Puerto Libertad es una localidad de 10.500 habitantes.  

En medio del fuerte debate por la Ley de Tierras, que el Gobierno buscará aprobar el jueves en el Senado, el intendente de Puerto Libertad, en Misiones, Fernando Ferreira, expuso los inconvenientes del proyecto y pidió en C5N que se rechace la iniciativa “porque consideramos que no es buena para la provincia”.

Jaldo, gobernador de Tucumán.
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Lo preocupante radica en que dicha localidad es una de las mayores regiones alcanzadas por la extranjerización de las zonas rurales, ya que una empresa chilena posee el 80% de hectáreas y no le cede 10 al gobierno local para la instalación de un parque industrial que le reclama hace dos años. La compañía forestal Arauco tiene 62.000 hectáreas en la localidad y 240.000 hectáreas en toda la provincia.

"El caso de Puerto Libertad es muy particular por la cantidad de tierras que están en manos de una empresa extranjera. De cualquier manera, más allá de eso, además de ser el intendente soy el titular de la Asociación de Intendentes del Norte, quienes conjuntamente con los del sur le hemos hecho saber a los legisladores de Misiones que rechacen esta iniciativa porque consideramos que no es buena para la provincia", señaló Ferreira.

Dónde queda Puerto Libertad, Misiones

Puerto Libertad se encuentra en la provincia de Misiones, en el noreste argentino. Este llamativo pueblo está ubicado a orillas del majestuoso río Paraná, ofreciendo vistas espectaculares y un ambiente sereno.

Frente a la costa paraguaya, Puerto Libertad está rodeado de la exuberante selva misionera, conocida por su intensa tierra colorada y frondosos árboles. A solo media hora de Puerto Iguazú y las mundialmente famosas Cataratas del Iguazú, Puerto Libertad ofrece una alternativa tranquila a estos concurridos destinos turísticos.

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