Flybondi presentó un plan de acción y el Gobierno la autorizó a seguir operando La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) le había labrado dos actas de infracción por más de 20 vuelos cancelados en junio y más de 100 en julio. Por Agregar C5N en









La primera compañía aérea de bajo costo empezó a volar en el país en 2018. Redes Sociales

Luego de la exigencia del Gobierno, Flybondi presentó un plan de acción y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) la autorizó a seguir volando, tras más de 120 vuelos cancelados.

Luego de haberle labrado dos nuevas actas de infracción por más de 20 vuelos cancelados en junio y más de 100 en julio, intensificaron los controles e informó que verificó que “la empresa cumple con las exigencias de la normativa vigente en materia de seguridad operacional” y que “se encuentran garantizadas las condiciones necesarias para su operación”, por lo que podrá seguir vendiendo pasajes como hasta ahora.

Al mismo tiempo, se le cobró multas por $ 54,7 millones por 38 actuaciones y tiene en trámite 22 sumarios, con sanciones que representarían más de $ 450 millones. Según la Central de Deudores del Banco Central, Flybondi acumula cuatro cheques rechazados en julio por $ 559 millones. Asimismo, debe ponerse al día con pagos pendientes con ANAC, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) e Intercargo. Para ello se adhirió a un plan de pagos.

La ANAC había advertido que los incumplimientos por parte de la aerolínea y señaló que podía adoptar medidas como la inmovilización de aviones. Sin embargo, a partir de esta presentación, la autoridad agregó que continúa el intercambio técnico con la aerolínea, trabajando sobre la programación prevista, en el marco de las tareas de supervisión y fiscalización que lleva adelante.

Flybondi no puede operar en Brasil Pese a que ANAC aprobó su plan de pago, Brasil le impidió operar a Flybondi ampliándole las restricciones a la venta de pasajes.