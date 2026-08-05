5 de agosto de 2026 Inicio
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Tras acordar la llegada de Enner Valencia, Boca busca un nuevo delantero

Producto de la lesión de Adam Bareiro, desde el Xeneize pretenden sumar más opciones en la delantera apuntando así a un jugador que quedó libre en junio y tiene el pase en su poder.

Por
Rodolfo Arruabarrena

Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca.

Boca logró un acuerdo de palabra con Enner Valencia para convertirse en nuevo refuerzo, pero desde la dirigencia no se quedan quietos y buscarán cerrar la llegada de otro delantero, luego que Rodolfo “Vasco” Arruabarrena aprobada su búsqueda.

Boca va por una victoria contra el PIncha.
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El futbolista ecuatoriano llegará al país entre el viernes o sábado para ponerse a disposición del entrenador y firmaría por 18 meses, luego de la lesión de Adam Barreiro, quien no tiene fecha de regreso tras sufrir una discopatía lumbar (hernia de disco).

Pese a que solo resta ponerse de acuerdo en lo que refiere al sueldo, el futbolista que viene de quedar libre del Pachuca mexicano, podría llegar en los próximos días y quedar a disposición para la serie ante Deportivo Recoleta por la Sudamericana.

El delantero, que viene de disputar su tercer Mundial con Ecuador, anotó ocho goles en 22 partidos en la temporada en México. En su carrera disputó un total de 699 partidos y convirtió 236 tantos. Es el máximo anotador de la historia de la Tri con 49 y tuvo pasos destacados por Tigres, Fenerbahce e Internacional de Porto Alegre en los últimos años.

Boca busca otro delantero para reforzar el equipo de Rodolfo Arruabarrena

Luego de acordar la llegada de Enner Velancia, otro de los apuntados por Boca es el delantero Ezequiel Chimy Ávila, que quedó libre de Real Betis en julio y tiene el pase en su poder.

Más allá que Rodolfo Arruabarrena tenía debilidad por Luciano Gondou, los dirigentes le presentaron las opciones del ecuatoriano y el ex – San Lorenzo y el Vasco dio el visto bueno. “Boca pone estos nombres sobre la mesa y a Arruabarrena aprobó que traigan a los dos. Luego de cerrar a Valencia, Boca va a buscar otro delantero más y puede ser Chimy Ávila. Hay convencimiento del lado del jugador de volver a Argentina y ponerse la camiseta de Boca”, detallaron desde TyC Sports.

De igual modo, el Xeneize tiene competencia para contratar al delantero: también tiene charlas abiertas con Rosario Central, interesado en hacerse con sus servicios. En caso de sumarse al Canalla, se encontraría con su hermano Gastón Ávila, con quien nunca compartió equipo y podría pesar en su decisión.

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