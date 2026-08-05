5 de agosto de 2026 Inicio
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Cómo fueron las dos visitas del papa Juan Pablo II a la Argentina en 1982 y 1987

El sumo pontífice estuvo en el país en dos ocasiones: la primera en plena Guerra de Malvinas, y la segunda cinco años más tarde, cuando permaneció seis días y realizó varias actividades.

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El único papa que visitó Argentina fue Juan Pablo II. 

El único papa que visitó Argentina fue Juan Pablo II. 

El Vaticano confirmó que León XIV visitará Argentina durante el próximo mes de noviembre y se hace imposible no recordar al papa Juan Pablo II, quien fue el único Papa que estuvo en el país. Lo hizo en dos ocasiones y una de las más recordadas fue la primera, durante la Guerra de Malvinas, en plena dictadura militar en 1982, en la que pidió por la paz y el fin de las hostilidades. El sumo pontífice retornó en 1987, ya en democracia y bajo la presidencia de Raúl Alfonsín, cuando permaneció por seis días.

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La primera visita de un Santo Padre a la Argentina ocurrió en junio de 1982, en medio de la guerra con el Reino Unido por las Islas Malvinas, en el marco del Proceso de Reorganización Nacional que ya llevaba seis años en el poder y comenzaba a llegar a su fin, ya investigado por la desaparición de personas.

El sumo pontífice llegó un 11 de junio, tras una visita también por Inglaterra, para mediar por la paz y el fin de la violencia, donde realizó una misa en la Basílica de Luján. A pesar del frío y la lluvia que afectó la jornada, miles de fieles se congregaron en las inmediaciones de la iglesia.

En marco de la ocasión especial, la Virgen fue sacada de su camarín y llevada en andas al atrio desde donde acompañó la misa. Juan Pablo II se arrodilló unos instantes ante ella y depositó a sus pies la Rosa de Oro, una condecoración que desde la Edad Media otorgan los Papas a personalidades destacadas.

Cómo fue el discurso por la paz del papa Juan Pablo II en 1982

En esta perspectiva se coloca mi actual viaje a Argentina que tiene un carácter excepcional, totalmente distinto de una normal visita apostólico-pastoral, que queda para otra ocasión oportuna. Los motivos de este viaje los he explicado en la carta del 25 de mayo último, que dirigí a los hijos e hijas de la nación argentina.

Hoy vengo para orar con vosotros en medio de estos importantes y difíciles acontecimientos que se están desarrollando desde hace ya algunas semanas.

Vengo a orar por todos aquellos que han perdido la vida; por las víctimas de ambas partes; por las familias que sufren como lo hice igualmente en Gran Bretaña.

Vengo a orar por la paz, por una digna y justa solución del conflicto armado.

Vosotros, que en esta tierra argentina sois por título del todo especial hombres y mujeres de oración, elevadla a Dios con mayor insistencia, tanto personal como comunitariamente.

Por parte mía he deseado estar aquí para rezar con vosotros, particularmente durante estos dos días.

Cuándo fue la última vez que un Papa visitó Argentina

La última vez que un Papa visitó Argentina ocurrió en el año 1987, en pleno gobierno de Raúl Alfonsín, fue de la mano de Karol Józef Wojtya conocido mundialmente como Juan Pablo II. El sumo pontífice permaneció seis días en el país y celebró la Jornada Mundial de la Juventud.

Se trató de la segunda visita de Juan Pablo II, ya que en el año 1982, en plena guerra de Malvinas, viajó con el objetivo de mediar por la paz entre Argentina y el Reino Unido entre el 11 y 12 de junio de ese mismo año. Sin embargo, fue la única vez que un Santo Padre viajó desde el Vaticano a tierras argentinas.

"Argentina está iniciando un nuevo período de su historia, el sucesor de Pedro viene a visitarlos en nombre de Cristo y a él encomienda su peregrinación apostólica en esta amada Nación", expresó en su discurso el Papa frente a miles de personas.

Frente al presidente de la Nación, Raúl Alfonsín, realizó un discurso donde aseguró "en esta circunstancia vienen a mi memoria las dos ocasiones en que he tenido el gozo de pisar el suelo argentino. La primera, en junio de 1982, cuando como mensajero de paz quise hacerme presente en unos momentos particularmente difíciles en la historia de la Nación. La segunda, en este año que termina, me permitió encontrarme con las amadas gentes de todo el país, cuyo recuerdo conservo aún vivo en mi memoria. Fueron días de ricas vivencias espirituales y humanas, compartidas en intensas celebraciones de fe y esperanza, en las que los argentinos mostraron sus profundos sentimientos religiosos que brotaban de sus corazones en un clamor de paz y de justicia".

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