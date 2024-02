Ante la quita de subsidios, una localidad de Córdoba planea cancelar el transporte publico

"El valor del boleto, al igual que en Córdoba capital, rondaría entre los $1.000 y $1.100 sin subsidio. En nuestra ciudad es utilizado esencialmente por los estudiantes para llegar hasta los establecimientos educativos y a sus domicilios. Hemos tenido casi 135 mil boletos de estudiantes durante el ciclo lectivo 2023", detalló.

"Seguramente estaremos reunidos con el resto de los intendentes y el gobernador. Al día de hoy, si tuviéramos que tomar una decisión, deberíamos rescindir el contrato con la empresa de colectivos y dejar de prestar el servicio de transporte público de pasajeros en San Francisco", enfatizó Bernarte.

En cuanto a la composición del canon que se abona a la empresa, "en nuestro caso la incidencia de la Nación es del 40% del canon mensual que debemos abonar. El 42% lo aporta la provincia y poco menos del 20% la municipalidad". "Nosotros abonamos a la empresa un canon mensual que en diciembre era de alrededor $19.400.000, una cifra imposible de sostener si tuviéramos que aportar $10 millones, solo manteniendo los subsidios provinciales se nos haría imposible afrontarla", planteó el intendente.

El jefe comunal insistió en que "no vamos a poder pagar y vamos a tener que sentarnos a hablar sobre una rescisión contractual. No vamos a meter a la municipalidad en un juicio, trataremos de rescindir de manera acordada con la empresa. Es la decisión política al día de la fecha, no obstante apelamos a la racionalidad y a la posibilidad de retomar el diálogo y encontrar una solución que no afecte a los vecinos de a pie, a los estudiantes, a quienes van a trabajar, a quienes desde los barrios llegan al centro comercial y de servicios".

"En San Francisco tenemos un promedio de entre 15 y 16 mil boletos por mes. Un sector de la población importante se maneja en colectivo y tenemos una escuela agropecuaria a unos 7 kilómetros del casco central, en la que en horario de ingreso disponemos de tres unidades para llevar a los chicos y traerlos de regreso. A ese tipo de servicio, en esa escala, a nosotros nos estaría afectando", concluyó Bernarte.

Luego de que el Gobierno anunciara este jueves que reducirá los subsidios a empresas de transporte público al eliminar el Fondo Compensador del Interior, las empresas de colectivos señalaron que la decisión es "nueva" y que se enteraron "por el comunicado" oficial.

"Lo del Fondo Compensador, que son los recursos que van a las provincias, es una cuestión nueva. No conocíamos que ya estuviera a punto de aplicarse", aseguró el presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), José Troilo.

Agregó que, si bien desde el sector sabían que "era un objetivo a largo plazo del Gobierno" de Javier Milei, "nos enteramos por el comunicado de esta quita de subsidios para el interior. No sabemos si se aplica desde este mes", sostuvo en diálogo con la radio Futurock.

Troilo explicó que el Fondo Compensador "son partidas mensuales que Nación giraba a las provincias en función de la cantidad de colectivos", por lo que "seguramente va a haber un impacto distinto provincia por provincia, como también hoy son dispares las tarifas".

Aclaró que la decisión "no afecta para nada a las líneas del área metropolitana" de Buenos Aires, donde la intención "es seguir adecuando las tarifas, llevándolas más cerca del valor real del pasaje". Sin embargo, en el caso del interior del país, la medida "implicará un aumento tarifario o mayores aportes de las provincias".

La Secretaría de Transporte de la Nación no especificó la fecha a partir de la cual se eliminará el Fondo Compensador. La última distribución de subsidios fue la correspondiente al periodo septiembre-diciembre, y se estima que el valor real del pasaje es cercano a los $1.000.

Desde el Gobierno aclararon que se seguirá subsidiando "directamente" y "sin intermediarios" a los beneficiarios de la Tarifa Social con un descuento del 55%, pero no dieron mayores precisiones sobre si subsidiarán de forma directa a los demás usuarios.

El Gobierno anunció una reducción de subsidios a empresas de transporte público con la eliminación del Fondo Compensador del Interior. Ante esta situación, el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, advirtió que el boleto podría aumentar hasta $5.000 en localidades de Buenos Aries.

En diálogo con la periodista Lucila Trujillo para el programa Nos Vemos por la pantalla de C5N, el funcionario analizó la situación de la gestión actual que afecta principalmente a los usuarios de transporte ya que esta decisión impacta en el precio del boleto en el interior del país.

También remarcó que esta acción "no se lo hace a un gobernador o una administración, se lo hace a la gente", ya que por ejemplo un viaje de Maradiaga a Villa Gesell, que normalmente sale $1.800, ahora quedaría en $5.000.