22 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

ANMAT suspendió a una empresa de productos médicos y prohibió el uso de lotes de medicamentos importados

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica detectó irregularidades que atentan contra las buenas prácticas y podrían ser riesgosas para la salud de la población.

Por
ANMAT halló que una de las empresas operaba sin dirección técnica.

ANMAT halló que una de las empresas operaba sin dirección técnica.

Pixabay

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) suspendió preventivamente la habilitación de una empresa mendocina como importadora y distribuidora de productos médicos, al mismo tiempo que prohibió la comercialización y distribución de artículos ingresados al país por una compañía porteña por carecer de dirección técnica.

La ANMAT informó mediante la Disposición 1860/2026 publicada en el Boletín Oficial. 
Te puede interesar:

ANMAT prohibió una marca de maquillajes para niños por no tener registro y ser ilegítimos

La primera medida se implementó a través de la Disposición 2063/2026 del organismo, publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Fontana. La norma dispone la suspensión de la habilitación de Biogamma S.R.L., con domicilio en Godoy Cruz, Mendoza, hasta que la empresa acredite el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación y Distribución.

Según describieron en el documento oficial, la empresa contaba con el permiso de funcionar como "importadora de productos médicos" y como "distribuidora de productos médicos y productos para diagnóstico de uso 'in vitro' sin cadena de frío".

medico jeringas farmaco medicamento anmat
ANMAT detectó irregularidades en el depósito de una de las empresas.

ANMAT detectó irregularidades en el depósito de una de las empresas.

Sin embargo, en una inspección, se detectaron varias irregularidades, como "productos vencidos, productos sin rótulo de importación, productos destinados a esterilización y almacenamiento de productos de reúso", además de "manchas de humedad y deterioro edilicio, evidenciado por techos descascarados".

Tampoco contaban "con toda la documentación y registros que respalden el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación, además de realizar actividades que pueden resultar dañinas y peligrosas en cuanto a contaminación y confusión de los productos médicos", por lo que se suspendió su habilitación hasta la acreditación del cumplimiento de las buenas prácticas.

Por otro lado, la Disposición 2144/2026, la ANMAT dispuso la suspensión preventiva del Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) de Ripezzi S.R.L., con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al detectar que operaban sin tener un director técnico designado.

Como consecuencia, quedó prohibido el uso, comercialización y distribución de todos los productos y lotes importados por la firma, así como de los productos específicos RRS HA Long Lasting (PM 2369-27, lote J843225a, vto 31/08/2028) y RRS HA CELLUTRIX (PM 2369-7, 6 viales, lote 021925b, vto 31/05/2028) hasta tanto la empresa obtenga nuevamente el certificado habilitante.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

se quedo dormida en el colectivo y aviso por mensaje a su novio: la conversacion se volvio viral

Se quedó dormida en el colectivo y avisó por mensaje a su novio: la conversación se volvió viral

Qué dice el filósofo coreano sobre las adicciones contemporáneas. 

Byung-Chul Han, filósofo: "Pensamos que somos libres, pero..."

play

La desgarradora historia de Ernesto, el jubilado discapacitado desalojado por no poder pagar el alquiler

cordoba: un hombre murio en su casa tras la explosion de una garrafa

Córdoba: un hombre murió en su casa tras la explosión de una garrafa

Vuelve la lluvia a CABA.

Alerta en el clima de Buenos Aires: se viene un diluvio con frío otoñal muy pronto

El evento que se realiza en la Ciudad de Buenos Aires cuenta con opciones de ingresos gratuitos. 

Feria del Libro 2026: cuándo empieza, precios de las entradas, descuentos y quiénes entran gratis

Rating Cero

¿Qué hay detrás de los rumores de separación y por qué vuelve a mencionarse a Cazzu?.

Christian Nodal se habría separado de Ángela Aguilar y Cazzu estaría de nuevo en la discusión: a qué se debe

﻿Nathy Peluso explicó su cambio físico en redes sociales.

Nathy Peluso reveló su secreto para su impactante transformación física: así se ve ahora

Qué pasa entre Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann

Se filtró cuál fue el motivo de la crisis de pareja entre Dalia Gutmann y Sebastián Wainraich

Con esta propuesta, Disney+ apuesta por una narrativa más introspectiva dentro del universo criminal, poniendo el foco en las consecuencias personales de un mundo marcado por la violencia.
play

Esta es la serie sobre el hijo de Pablo Escobar que llegó a Disney Plus y sorprende a todos con los datos que nunca fueron contados

El estudio se encuentra completamente inmerso en el rodaje de la quinta película de Vengadores.  
play

Marvel confirmó qué película habrá que ver sí o sí antes de Avengers Doomsday: estará en el cine con escenas exclusivas

El hombre fue uno de los protagonistas de El Chavo del 8.

Murió Ricardo de Pascual, reconocido humorista y actor de "El Chavo del 8", a los 85 años

últimas noticias

La innovación tecnológica que podría suplantar a los médicos de guerra. 

¿Adiós a los médicos de guerra? Este es el dron que salvaría millones de vidas

Hace 28 minutos
¿Qué hay detrás de los rumores de separación y por qué vuelve a mencionarse a Cazzu?.

Christian Nodal se habría separado de Ángela Aguilar y Cazzu estaría de nuevo en la discusión: a qué se debe

Hace 39 minutos
El cielo puede marcar una tendencia, pero cada persona sigue teniendo la última palabra sobre cómo vivir lo que viene.

Así será la suerte de cada signo esta semana, según Esperanza Gracia

Hace 44 minutos
Se quedó dormida en el colectivo y avisó por mensaje a su novio: la conversación se volvió viral

Se quedó dormida en el colectivo y avisó por mensaje a su novio: la conversación se volvió viral

Hace 46 minutos
Los plazos fijos comienzan a ubicarse en un punto más equilibrado frente al avance de los precios.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 550.000 pesos a 30 días en abril 2026

Hace 55 minutos