ANMAT suspendió a una empresa de productos médicos y prohibió el uso de lotes de medicamentos importados

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica detectó irregularidades que atentan contra las buenas prácticas y podrían ser riesgosas para la salud de la población.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) suspendió preventivamente la habilitación de una empresa mendocina como importadora y distribuidora de productos médicos , al mismo tiempo que prohibió la comercialización y distribución de artículos ingresados al país por una compañía porteña por carecer de dirección técnica .

La primera medida se implementó a través de la Disposición 2063/2026 del organismo, publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Fontana. La norma dispone la suspensión de la habilitación de Biogamma S.R.L. , con domicilio en Godoy Cruz, Mendoza , hasta que la empresa acredite el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación y Distribución.

Según describieron en el documento oficial, la empresa contaba con el permiso de funcionar como "importadora de productos médicos" y como "distribuidora de productos médicos y productos para diagnóstico de uso 'in vitro' sin cadena de frío" .

Sin embargo, en una inspección, se detectaron varias irregularidades, como "productos vencidos, productos sin rótulo de importación, productos destinados a esterilización y almacenamiento de productos de reúso" , además de "manchas de humedad y deterioro edilicio, evidenciado por techos descascarados" .

Tampoco contaban "con toda la documentación y registros que respalden el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación, además de realizar actividades que pueden resultar dañinas y peligrosas en cuanto a contaminación y confusión de los productos médicos", por lo que se suspendió su habilitación hasta la acreditación del cumplimiento de las buenas prácticas.

Por otro lado, la Disposición 2144/2026, la ANMAT dispuso la suspensión preventiva del Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) de Ripezzi S.R.L., con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al detectar que operaban sin tener un director técnico designado.

Como consecuencia, quedó prohibido el uso, comercialización y distribución de todos los productos y lotes importados por la firma, así como de los productos específicos RRS HA Long Lasting (PM 2369-27, lote J843225a, vto 31/08/2028) y RRS HA CELLUTRIX (PM 2369-7, 6 viales, lote 021925b, vto 31/05/2028) hasta tanto la empresa obtenga nuevamente el certificado habilitante.